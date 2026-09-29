Kỳ Xuân tranh thủ tối đa nguồn lực làm nhà ở cho người nghèo

Trong căn nhà mới còn thơm mùi vữa, bà Trần Thị Linh (SN 1964), ở thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân, không giấu được niềm xúc động. Sau nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát, nay bà đã có một mái ấm kiên cố, yên tâm sinh sống.

Sau nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ, nay bà Trần Thị Linh đã có một mái ấm kiên cố, yên tâm sinh sống.

Cuộc đời bà Linh trải qua nhiều mất mát. Chồng mất sớm, hai người con cũng lần lượt qua đời. Bản thân bà thường xuyên đau ốm, cuộc sống hết sức khó khăn. Nhiều năm qua, căn nhà xuống cấp khiến bà luôn thấp thỏm mỗi khi mùa mưa bão đến.

Nắm được hoàn cảnh của bà Linh, thôn Đông Sơn và xã Kỳ Xuân đã rà soát, đề xuất hỗ trợ 70 triệu đồng từ chương trình giảm nghèo để xây dựng nhà ở. Căn nhà có diện tích sàn 50 m², tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng, được khởi công từ tháng 5/2026 và nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Lãnh đạo UBMTTQ xã Kỳ Xuân và thôn Đông Sơn trao tiền hỗ trợ xây nhà cho bà Linh.

Ngoài nguồn kinh phí Nhà nước hỗ trợ, phần kinh phí còn lại được huy động từ anh em, bà con, các tổ chức, cá nhân; xóm làng cũng đóng góp ngày công để giúp gia đình hoàn thiện ngôi nhà.

Có được căn nhà mới, bà Linh như trút bỏ được một gánh nặng đã đeo đẳng suốt nhiều năm. Bà Linh xúc động chia sẻ: “Tôi không nghĩ mình lại có ngày được sống trong căn nhà khang trang, chắc chắn như thế này. Trước đây, mỗi khi mưa to, gió lớn tôi rất lo, chỉ mong sao nhà không bị dột, bị hư hỏng. Được Nhà nước quan tâm hỗ trợ, bà con, anh em giúp đỡ, tôi rất biết ơn. Có nhà rồi, tôi yên tâm hơn, cố gắng giữ gìn sức khỏe và sống tốt những năm tháng còn lại”.

Có tổ ấm mới khang trang đã đem lại cho bà Linh điểm tựa vững chắc để sống trong quãng đời còn lại

Tại thôn Kim Sơn, hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Nghiên (Sn 1945), cũng khiến nhiều người không khỏi thương cảm. Là cựu thanh niên xung phong, bà Nghiên có 5 người con, trong đó 1 người bị khuyết tật. Các người con còn lại đã lập gia đình, sinh sống ở xa, bản thân cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn nên không có điều kiện hỗ trợ mẹ.

Bao năm qua, mẹ con bà Nghiên sống trong căn nhà lụp xụp, xuống cấp. Mỗi mùa mưa bão, nỗi lo thiên tai, dột nát lại thường trực. Trước hoàn cảnh đó, xã Kỳ Xuân đã xét hỗ trợ 70 triệu đồng để gia đình bà xây dựng nhà mới.

Từ nguồn hỗ trợ của địa phương cùng sự chung tay của bà con, làng xóm và các nguồn xã hội hóa, căn nhà đang từng bước hoàn thiện, với tổng trị giá ước khoảng 300 triệu đồng. Với bà Nghiên, đây thực sự là niềm vui lớn, một niềm vui mà trước đó bà chưa từng nghĩ mình có được.

Niềm vui lớn của Cựu TNXP Nguyễn Thị Nghiên trong ngôi nhà mơ ước đang được thi công.

Bà Nguyễn Thị Nghiên nghẹn ngào cho biết: “Tôi tuổi đã cao, các con lại có hoàn cảnh riêng, trong đó có người con bị khuyết tật nên cuộc sống rất khó khăn. Bao năm ở nhà cũ, mỗi lần mưa bão là tôi lại lo. Nay được Nhà nước hỗ trợ, bà con làng xóm giúp đỡ để xây được căn nhà mới, tôi mừng lắm. Đây là niềm vui lớn đối với gia đình tôi. Tôi cảm ơn chính quyền, Mặt trận và bà con đã quan tâm, giúp đỡ.”

Xã Kỳ Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Kỳ Phong, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân (cũ), với dân số 23.574 người. Toàn xã hiện có 185 hộ nghèo với 316 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 3,06%; 200 hộ cận nghèo với 459 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 3,31%.

Để giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, bên cạnh các chính sách hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, xã Kỳ Xuân xác định chăm lo nhà ở là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giúp các hộ khó khăn ổn định cuộc sống.

Tết Nguyên đán năm nay, gia đình bà Nghiên sẽ được đón xuân trong ngôi nhà mới.

Cách làm của địa phương là rà soát kỹ từng trường hợp, xác định đúng đối tượng, đúng nhu cầu; đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, thôn xóm trong vận động nguồn lực. Với phương châm “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng chung tay, gia đình cùng góp sức”, nguồn kinh phí hỗ trợ được sử dụng làm nền tảng để huy động tối đa sự đóng góp của người thân, dòng họ, bà con làng xóm và các tổ chức, cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Phúc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kỳ Xuân cho biết: “Sau khi rà soát, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ, nhất là những gia đình đang ở nhà tạm, nhà xuống cấp nghiêm trọng, chúng tôi tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cùng chung tay. Quan điểm của chúng tôi là nguồn hỗ trợ dù lớn hay nhỏ đều rất quý, quan trọng nhất là tạo được sự đồng thuận và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng”.

Thực hiện cuộc vận động toàn dân chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kỳ Xuân đã ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhân Tháng cao điểm vì người nghèo. Cán bộ, đảng viên, Nhân dân và doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng, tạo nguồn lực để chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài số tiền hỗ trợ từ Quỹ Giảm nghèo, những ngôi nhà của người nghèo ở xã Kỳ Xuân còn có sự chung tay của các tổ chức, đoàn thể địa phương và bà con, làng xóm.

Tính từ đầu năm đến nay, xã Kỳ Xuân đã hỗ trợ xây mới 11 nhà ở và tu sửa 5 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, với tổng số tiền 855 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 350 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” xã vận động từ nguồn xã hội hóa 505 triệu đồng.

Ông Đặng Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân cho biết: “Kỳ Xuân luôn xác định, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đối với những hộ nghèo, cận nghèo có khó khăn về nhà ở, một mái nhà kiên cố có ý nghĩa rất thiết thực, giúp người dân yên tâm sinh sống, nhất là trước những diễn biến phức tạp của thiên tai. Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát các hộ còn khó khăn về nhà ở, tranh thủ các nguồn hỗ trợ của cấp trên, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự chung tay của doanh nghiệp, con em quê hương và Nhân dân để hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu”.

Đây cũng là cách Kỳ Xuân cụ thể hóa mục tiêu giảm nghèo: không chỉ giúp người dân có sinh kế, mà còn giúp họ có một nơi ở an toàn, một điểm tựa vững chắc để từng bước vươn lên trong cuộc sống.