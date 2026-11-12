Kỳ xét thăng hạng giáo viên Hà Nội: Ghi nhận cống hiến, bảo đảm công bằng

Tuy nhiên, một số giáo viên không trúng tuyển có những băn khoăn và gửi đơn kiến nghị xem xét lại kết quả. Trước thực tế này, lãnh đạo Sở Nội vụ khẳng định, việc nhìn nhận rõ bản chất quy trình, phân biệt giữa “đủ điều kiện dự xét” và “trúng tuyển theo chỉ tiêu”, cũng như nắm vững các nguyên tắc ưu tiên, sẽ giúp mỗi nhà giáo giải tỏa băn khoăn về kết quả xét hồ sơ.

Quy trình thống nhất, tiêu chí rõ ràng

Theo Sở Nội vụ, Kỳ xét thăng hạng CDNN giáo viên năm 2026 là nhiệm vụ có quy mô lớn được thành phố triển khai nhằm ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến, năng lực chuyên môn của đội ngũ nhà giáo. Theo Quyết định 2076/QĐ-SNV ngày 23-10-2026 của Sở Nội vụ Hà Nội công nhận kết quả xét thăng hạng CDNN giáo viên năm 2026, kết quả xét được phê duyệt đối với 16.053 giáo viên.

Đề án được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 29-6-2026 và điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định 3718/QĐ-UBND, theo đó Đề án quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện của từng hạng CDNN, nội dung và hình thức thẩm định; chỉ tiêu, thứ tự ưu tiên, nguyên tắc xác định người trúng tuyển kỳ xét thăng hạng. Việc triển khai đồng bộ công tác xét thăng hạng CDNN giáo viên đòi hỏi có phối hợp chặt chẽ giữa Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), UBND xã, phường, các cơ sở giáo dục.

Trong nhiệm vụ này, Sở Nội vụ giữ vai trò cơ quan tham mưu, đầu mối điều phối: tổng hợp nhu cầu từ ngành giáo dục, địa phương; tham mưu UBND thành phố phê duyệt Đề án và chỉ tiêu; ban hành hướng dẫn, thống nhất quy trình, biểu mẫu; phối hợp tổ chức thẩm định, tổng hợp, báo cáo kết quả. Khối lượng công việc lớn (hơn 16.000 hồ sơ được đưa vào xét) đòi hỏi sự tập trung, trách nhiệm, phối hợp liên tục. Những nỗ lực chuyên môn, điều hành của tập thể Sở Nội vụ cùng sự tham gia của Sở GD&ĐT, UBND xã, phường và đội ngũ giảng viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội là đóng góp quan trọng để kỳ xét được triển khai thống nhất toàn thành phố.

Hồ sơ được thẩm định trên cơ sở đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện, minh chứng theo quy định. Các cơ quan, đơn vị quản lý giáo viên rà soát nhu cầu, xác nhận thông tin, chịu trách nhiệm về hồ sơ của viên chức được cử dự xét. Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu tổ chức xét theo Đề án, chỉ tiêu đã được phê duyệt. Công tác thẩm định có sự tham gia của 160 giảng viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội; các khâu được thực hiện theo kế hoạch, biểu mẫu thống nhất.

Đại biểu dự khai mạc Kỳ xét thăng hạng CDNN giáo viên năm 2026 của thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Lê Anh Thư nhấn mạnh, cần hiểu rõ đối với kết quả kỳ xét thăng hạng giáo viên của Hà Nội, việc đủ tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự xét không đồng nghĩa với việc đương nhiên trúng tuyển. Kết quả còn phụ thuộc chỉ tiêu từng hạng CDNN của từng đơn vị. Khi số người đủ điều kiện nhiều hơn chỉ tiêu, việc lựa chọn được thực hiện theo thứ tự ưu tiên đã công bố trong Đề án, bảo đảm tất cả hồ sơ trong cùng phạm vi được xem xét trên một căn cứ chung.

Cụ thể, các tiêu chí ưu tiên được áp dụng lần lượt: thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp; ưu tiên viên chức nữ; ưu tiên viên chức người dân tộc thiểu số; ưu tiên người nhiều tuổi hơn; ưu tiên người có thời gian công tác nhiều hơn. Chỉ khi tiêu chí trước chưa phân định được thứ tự thì mới xem xét tiêu chí tiếp theo, không cộng điểm hoặc tự đặt thêm tiêu chí. Việc công khai nguyên tắc này giúp giáo viên có cơ sở đối chiếu kết quả của mình với chỉ tiêu tại đơn vị.

Chủ động thông tin, giải đáp

Sau khi Sở Nội vụ công bố kết quả, một số giáo viên mong muốn được giải thích cụ thể hơn về tiêu chuẩn, chỉ tiêu, minh chứng, cách áp dụng tiêu chí ưu tiên. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Anh Thư cho hay, đây là những nội dung gắn với từng hồ sơ, từng cơ sở giáo dục; việc thông tin đầy đủ, dễ hiểu sẽ giúp mỗi giáo viên nắm được căn cứ xác định kết quả và các đơn vị thực hiện thống nhất.

Do đó, ngày 9-11-2026, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 8591/SNV-TĐĐT gửi Sở GD&ĐT, UBND các xã, phường về việc thông tin, làm rõ một số nội dung Kỳ xét thăng hạng CDNN viên chức giáo viên thành phố Hà Nội. Theo đó, nhằm bảo đảm thống nhất việc hướng dẫn, giải thích cho các cơ sở giáo dục, viên chức giáo viên và việc tiếp nhận, rà soát, xử lý phản ánh kiến nghị, Sở đề nghị UBND xã, phường và Sở GD&ĐT tổ chức đối chiếu tiêu chí thẩm định, thứ tự ưu tiên, kết quả xét theo nội dung tại Phụ lục kèm theo Công văn. Các đơn vị quản lý trực tiếp là đầu mối trao đổi giải thích với giáo viên về kết quả theo những tiêu chí, chỉ tiêu đã được phê duyệt.

“Cách phối hợp này sẽ đưa việc giải đáp đến gần cơ sở - nơi nắm rõ hồ sơ, quá trình công tác của từng nhà giáo. Giáo viên còn băn khoăn có thể trao đổi với cơ sở giáo dục hoặc cơ quan quản lý trực tiếp để được hướng dẫn đối chiếu cụ thể. Những đề nghị cần xem xét được tiếp nhận, xử lý theo quy định, trên cơ sở hồ sơ, phiếu thẩm định, chỉ tiêu, tiêu chí áp dụng. Việc cung cấp thông tin rõ ràng theo từng trường hợp sẽ góp phần giải tỏa hiểu nhầm, hạn chế phát sinh kiến nghị kéo dài, bảo đảm quyền lợi chính đáng của viên chức”, Phó Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Lê Anh Thư phát biểu khai mạc Kỳ xét thăng hạng CDNN giáo viên năm 2026. Ảnh: PV

Cũng theo lãnh đạo Sở Nội vụ, với số lượng hồ sơ lớn, việc tổ chức kỳ xét thăng hạng theo kế hoạch chung, áp dụng tiêu chí thống nhất, phân công trách nhiệm giữa các cấp là nỗ lực đáng ghi nhận của thành phố và ngành giáo dục.

Mỗi nhà giáo cần chủ động tìm hiểu quy định, bình tĩnh đối chiếu kết quả, trao đổi với cơ quan quản lý trên căn cứ cụ thể; tỉnh táo trước thông tin trên mạng xã hội, không để bị lôi kéo vào việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng hoặc tham gia hoạt động trái quy định. Sở GD&ĐT, UBND xã, phường và hiệu trưởng, người đứng đầu cơ sở giáo dục nên trực tiếp lắng nghe, trao đổi, để quyền lợi và tâm tư của nhà giáo được giải đáp kịp thời, chính xác.

Việc phê duyệt kết quả cho hơn 16.000 giáo viên là nỗ lực rất lớn của Hà Nội, song do giới hạn về chỉ tiêu hạng CDNN của từng đơn vị, một số thầy cô chưa trúng tuyển. Các sở, UBND xã, phường cố gắng hoàn thành kỳ xét thăng hạng trước thời hạn chuyển tiếp (31-12-2026) là minh chứng cho sự đồng hành với ngành GD&ĐT. Sự minh bạch trong quy trình tổ chức xét thăng hạng, hiểu biết về quy định pháp luật từ mỗi nhà giáo và cộng đồng sẽ góp phần xây dựng môi trường sư phạm công bằng, văn minh, phát triển.