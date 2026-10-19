Kỳ vọng việc làm từ cụm công nghiệp trăm tỉ đồng ở Thái Nguyên

Là một trong những dự án công nghiệp quy mô lớn tại khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, Cụm công nghiệp Quảng Chu được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế, mở rộng cơ hội việc làm và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.

Dự án Cụm công nghiệp Quảng Chu được khởi công từ tháng 10.2024 với quy mô 74ha tại xã Chợ Mới (Thái Nguyên), nằm gần trục giao thông kết nối với tuyến cao tốc Chợ Mới - Thái Nguyên, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất và vận chuyển hàng hóa.

Theo Quyết định số 1895/QĐ UBND ngày 18.6.2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên về điều chỉnh quyết định thành lập cụm công nghiệp, tổng mức đầu tư dự án tăng từ 456,17 tỉ đồng lên 592,746 tỉ đồng, tăng hơn 136 tỉ đồng so với trước.

Sau 2 năm triển khai, hình hài dự án cụm công nghiệp gần 600 tỉ đồng dần hoàn thiện

Theo kế hoạch điều chỉnh, giai đoạn chuẩn bị đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật kéo dài đến hết quý IV.2027. Dự kiến, cụm công nghiệp được hoàn thành và đưa vào khai thác từ quý I.2028.

Ghi nhận của PV Văn Hóa thời điểm tháng 10.2026, sau 2 năm triển khai, hình hài dự án đã dần lộ diện.

Trên công trường, các công nhân, máy móc được huy động san gạt mặt bằng, thi công các hạng mục hạ tầng, triển khai theo từng phân khu, tập trung vào hệ thống đường nội bộ, cống thoát nước, san nền và nền móng nhà xưởng.

Về tiến độ, giai đoạn 1 có diện tích 14,2ha, hoàn thành 90%; giai đoạn 2 rộng 25ha, đạt 70%; giai đoạn 3 và phần mở rộng rộng 35ha, đạt 30%.

Các hạng mục kỹ thuật, hạ tầng hiện cơ bản hoàn thành

Riêng giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cấp thoát nước và san nền trong tháng 10 năm nay, tạo cơ sở để các nhà đầu tư tiếp tục triển khai xây dựng nhà máy theo kế hoạch.

Về thu hút đầu tư, toàn dự án có 19 nhà đầu tư thứ cấp đăng ký thuê đất với tổng nhu cầu sử dụng khoảng 18,5/43,8ha đất nhà máy, tương đương tỉ lệ lấp đầy 42%.

Trong số này, 8 dự án đã được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký 1.088 tỉ đồng và diện tích thuê đất 7,18ha, tạo tiền đề hình thành thêm các cơ sở sản xuất tại cụm công nghiệp.

Với người dân địa phương, những lao động lâu nay chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp hoặc phải đi làm ăn xa, sự hình thành của cụm công nghiệp mở ra hy vọng tìm được việc làm gần nhà, có thêm thu nhập và ổn định cuộc sống gia đình.

Dự án tọa lạc gần trục giao thông kết nối với tuyến cao tốc Chợ Mới - Thái Nguyên, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất và vận chuyển hàng hóa

Chị Nguyễn Thị Tâm (xã Chợ Mới) chia sẻ: “Từ khi triển khai cụm công nghiệp, người dân rất vui mừng và ủng hộ. Chúng tôi rất mong cụm công nghiệp sớm hoàn thiện và đưa vào vận hành, từ đó tạo ra nhiều cơ hội việc làm, có công việc ổn định thì cuộc sống đỡ vất vả”.

Anh Vi Văn Huy hiện là lao động tại khu công nghiệp Điềm Thụy (Thái Nguyên), thường xuyên phải xa nhà trong thời gian dài. Khi biết tại địa phương đang triển khai làm cụm công nghiệp, anh rất vui mừng và mong mỏi dự án sớm hoàn thành.

Cũng theo anh Huy, trước đây nhiều thanh niên và người lao động địa phương phải đến các khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Hà Nội... tìm việc làm. Chi phí sinh hoạt cao, cuộc sống xa gia đình kéo theo nhiều khó khăn, đặc biệt đối với lao động nữ.

"Khi dự án cụm công nghiệp này hoàn thiện sẽ tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, nhất là người dân địa phương. Những người đang đi làm xa có thể trở về và lao động trên chính quê hương của mình", anh Huy chia sẻ.

Đại diện Ban Quản lý dự án Cụm công nghiệp Quảng Chu trao đổi về quy hoạch và tiến độ triển khai dự án

Trao đổi với PV, ông Trần Quang Thạch, đại diện Ban Quản lý dự án Cụm công nghiệp Quảng Chu cho biết, giai đoạn 1 đã có 3 nhà máy sản xuất giấy đi vào hoạt động, giai đoạn 2 có một nhà máy giấy và một nhà máy vonfram đang được triển khai xây dựng.

Khi đi vào hoạt động ổn định, cụm công nghiệp được kỳ vọng tạo thêm việc làm, mở rộng sinh kế và giữ chân lao động tại địa phương.

"Dự kiến, khi đi vào hoạt động, Cụm công nghiệp Quảng Chu sẽ tạo việc làm cho trên 10.000 lao động địa phương, mở ra cơ hội tăng thu nhập, ổn định sinh kế", ông Thạch cho hay.

Đây cũng là cơ sở để người dân có thêm điều kiện duy trì đời sống gia đình, gắn bó với quê hương và phát huy những giá trị văn hóa cộng đồng trong quá trình phát triển kinh tế.