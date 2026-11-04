Thị trường ngoại tệ ghi nhận chuyển biến tích cực

Theo công bố của NHNN sáng 4/11, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD ở mức 25.630 đồng/USD, giảm 1 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối tương ứng ở mức 24.399 đồng/USD chiều mua vào và 26.861 đồng/USD chiều bán ra.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết mua tiền mặt ở mức 25.550 đồng/USD, mua chuyển khoản 25.580 đồng/USD và bán ra 25.960 đồng/USD. Cả ba mức giá cùng giảm 20 đồng so với cuối ngày trước đó. BIDV điều chỉnh mạnh hơn, giảm 35 đồng ở cả chiều mua và bán. Ngân hàng mua USD tiền mặt và chuyển khoản cùng ở mức 25.570 đồng/USD, bán ra 25.950 đồng/USD. Ở nhóm ngân hàng khác, ACB niêm yết giá mua tiền mặt đối với USD mệnh giá 50–100 USD ở mức 25.560 đồng/USD, mua chuyển khoản 25.590 đồng/USD và bán ra 25.950 đồng/USD. GPBank mua USD tiền mặt ở mức 25.560 đồng/USD, mua chuyển khoản 25.590 đồng/USD và bán ra 25.950 đồng/USD, cùng giảm 30 đồng so với cuối phiên trước.

Kỳ vọng tỷ giá tiếp tục ổn định những tháng cuối năm

Việc tỷ giá tại các ngân hàng thương mại hạ nhiệt trong khi tỷ giá trung tâm chỉ biến động nhẹ cho thấy trạng thái cung - cầu ngoại tệ trên thị trường có những chuyển biến thuận lợi. Đối với doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu, máy móc hoặc thanh toán các nghĩa vụ bằng ngoại tệ, diễn biến này tạo điều kiện chủ động hơn trong tính toán chi phí và xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Kết quả trên cũng nối tiếp xu hướng tích cực của thị trường ngoại hối từ quý III. Theo báo cáo vĩ mô quý III/2026 của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), thị trường ngoại tệ là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế vĩ mô. VCBS ghi nhận tỷ giá bán USD tại các ngân hàng thương mại cuối tháng 9 về mức khoảng 26.160 đồng/USD, trong khi tâm lý đầu cơ trên thị trường tự do suy yếu.

Để có được những chuyển biến đó, công tác điều hành đã phải ứng phó với không ít sức ép. Tỷ giá và thị trường ngoại tệ trong 9 tháng đầu năm chịu tác động từ diễn biến phức tạp, khó lường của thị trường quốc tế cũng như những khó khăn, thách thức trong nước.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, trong bối cảnh đó, NHNN đã điều hành tỷ giá linh hoạt, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời; tỷ giá USD/VND diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường. Đây là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin của doanh nghiệp và người dân, hạn chế tâm lý găm giữ ngoại tệ khi thị trường quốc tế biến động.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN nhấn mạnh ý nghĩa của việc duy trì tỷ giá tương đối ổn định đối với nền kinh tế có độ mở lớn và quy mô xuất nhập khẩu cao như Việt Nam. Trong điều kiện lạm phát toàn cầu còn cao, biến động tỷ giá có thể tác động đáng kể đến mặt bằng giá trong nước. Nếu tỷ giá không được kiểm soát phù hợp, áp lực giá từ bên ngoài có thể truyền dẫn vào chỉ số giá tiêu dùng.

Theo đó, ổn định tỷ giá có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi giao dịch ngoại tệ. Đây còn là yếu tố góp phần kiểm soát chi phí nhập khẩu, giảm rủi ro đối với các nghĩa vụ thanh toán bằng ngoại tệ và tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Củng cố nguồn cung, linh hoạt ứng phó sức ép cuối năm

Cơ sở cho kỳ vọng tỷ giá tiếp tục ổn định đến từ sự cải thiện của nguồn cung ngoại tệ, kết hợp với chính sách điều hành linh hoạt và các yếu tố hỗ trợ việc nắm giữ VND. Theo báo cáo triển vọng kinh tế quý IV/2026 của Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), tỷ giá giao dịch đã xuất hiện xu hướng giảm từ giữa quý III. KBSV đánh giá nguồn cung ngoại tệ gia tăng là yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với VND.

Dẫn số liệu trong báo cáo, KBSV cho biết vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện trong 9 tháng năm 2026 đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 9, cán cân thương mại ghi nhận mức xuất siêu 1,27 tỷ USD. Bên cạnh đó, hoạt động huy động vốn quốc tế của các ngân hàng và doanh nghiệp tiếp tục được triển khai, bổ sung nguồn lực ngoại tệ cho nền kinh tế.

Ngoài yếu tố cung – cầu, chênh lệch lãi suất VND – USD trên thị trường liên ngân hàng cũng góp phần hỗ trợ tỷ giá. Theo KBSV, chênh lệch lãi suất tại các kỳ hạn từ một tuần đến 6 tháng duy trì trạng thái dương, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ USD và hạn chế hoạt động đầu cơ ngoại tệ.

Nhìn về những tháng cuối năm, KBSV kỳ vọng nguồn cung ngoại tệ tiếp tục được bổ sung từ giải ngân FDI, xuất khẩu, kiều hối và khả năng thu hút vốn nước ngoài gắn với quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán. VCBS cũng đánh giá dòng vốn FDI là nguồn hỗ trợ quan trọng, đồng thời kỳ vọng xuất khẩu dần lấy lại đà tăng trưởng.

Tuy nhiên, triển vọng ổn định tỷ giá vẫn đi kèm những sức ép cần được theo dõi sát. Nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu và thanh toán cuối năm có thể gia tăng, trong khi diễn biến đồng USD, giá dầu và bất ổn địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến dòng vốn quốc tế.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) lưu ý sức ép từ giá dầu neo cao, bất ổn địa chính trị và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì mặt bằng lãi suất cao kéo dài. Công ty Chứng khoán MB (MBS) cũng nhận định áp lực lên tỷ giá vẫn hiện hữu khi giá dầu có thể làm gia tăng lo ngại lạm phát, củng cố kỳ vọng lãi suất tại Mỹ tiếp tục ở mức cao.

Trong bối cảnh đó, định hướng điều hành của NHNN tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong ổn định kỳ vọng. Những tháng cuối năm 2026, NHNN cho biết sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế và trong nước, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường; phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.

“Chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ biến động tỷ giá. NHNN sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ lãi suất trong mối tương quan với tỷ giá, theo định hướng của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tìm điểm cân bằng hợp lý giữa hai yếu tố này”, ông Phạm Chí Quang nhấn mạnh.

Việc cân đối hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá có ý nghĩa thiết thực khi nền kinh tế vừa cần giảm chi phí vốn, vừa phải duy trì sức hấp dẫn của VND và ổn định thị trường ngoại hối. Điều này đòi hỏi các công cụ điều hành được phối hợp phù hợp với từng thời điểm, bám sát diễn biến thanh khoản và cung – cầu ngoại tệ. Chuyên gia Nguyễn Quang Huy, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng nhà điều hành sẽ tiếp tục duy trì tỷ giá trong biên độ phù hợp để vừa giảm áp lực thị trường, vừa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Theo chuyên gia, kỳ vọng tỷ giá tiếp tục ổn định có cơ sở, dù sức ép cuối năm vẫn còn hiện hữu. Nguồn ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, xuất khẩu, đầu tư cùng khả năng phản ứng linh hoạt của chính sách sẽ là những yếu tố quan trọng giúp thị trường vận hành thông suốt, đáp ứng nhu cầu ngoại tệ hợp pháp và tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động kế hoạch kinh doanh.