Kỳ vọng từ việc khai thác toàn bộ tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành

Cao tốc Bến Lức- Long Thành nằm trên trục cao tốc Bắc - Nam, kết nối giữa vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Đồng thời tuyến cao tốc này cũng là một đoạn của đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh. Với hướng tuyến bắt đầu từ nút giao với cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, kết nối vào QL51 và tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ở địa bàn TP Đồng Nai, đây sẽ là hướng tiếp cận nhanh nhất của người dân khu vực miền Tây Nam Bộ với sân bay quốc tế Long Thành. Đây cũng là hướng di chuyển cho phương tiện vận chuyển hàng hóa giữa khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ, tránh quá tải cho tuyến QL1 đoạn qua địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo nhận định của Savills Việt Nam, việc cao tốc Bến Lức - Long Thành dài hơn 57 km chính thức được thông xe toàn tuyến đã mở ra thêm một hướng kết nối quan trọng cho mạng lưới giao thông và logistics phía Nam. Tuyến cao tốc kết nối trực tiếp giữa cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương với QL51, tạo thêm một hành lang Đông - Tây qua phía Nam TP Hồ Chí Minh. Tuyến đường được kỳ vọng hỗ trợ kết nối các trung tâm sản xuất tại Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai với hệ thống cảng biển và các hạ tầng logistics quy mô lớn tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất và logistics, việc thông xe tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ giúp rút ngắn hành trình giữa các khu công nghiệp phía Tây và phía Đông TP Hồ Chí Minh. Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tổ chức chuỗi cung ứng và vận chuyển hàng hóa. Đối với tỉnh Tây Ninh, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành không đơn thuần là việc mở thêm một hướng lưu thông tốc độ cao, mà còn tạo ra hành lang kết nối Đông - Tây cho cả khu vực phía Nam cũng như đưa các khu công nghiệp phía Tây TP Hồ Chí Minh đến gần hơn với các hạ tầng quy mô lớn đang được phát triển ở phía Đông.

Tác động của cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được nhìn nhận rõ hơn trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng lớn trong khu vực đang đồng thời được triển khai và hoàn thiện. Sân bay quốc tế Long Thành sẽ khai thác thương mại từ tháng 12 tới, khi đi vào hoạt động sân bay này sẽ bổ sung năng lực kết nối hàng không quốc tế cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đặc biệt phù hợp với các ngành có yêu cầu cao về tốc độ và giá trị hàng hóa như điện tử, công nghệ cao và thiết bị y tế.

Trong khi đó, cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải tiếp tục đóng vai trò là cửa ngõ hàng hải quốc tế của khu vực. Cùng với QL51 và các tuyến kết nối Biên Hòa - Vũng Tàu, mạng lưới này giúp tăng khả năng tiếp cận cảng biển của các khu công nghiệp tại phía Tây và phía Đông TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, toàn bộ tuyến đường Vành đai 3 đang được gấp rút hoàn thành và kế hoạch triển khai Vành đai 4 tại khu vực này sẽ tiếp tục mở rộng liên kết giữa các cực sản xuất, logistics và đô thị trong vùng, qua đó hỗ trợ hình thành một mạng lưới công nghiệp có tính kết nối cao hơn.

Cầu Bình Khánh - một trong 2 cây cầu trọng điểm trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Với tĩnh không cao đến 55m, cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc này hiện đang giữ kỷ lục là những cây cầu có tĩnh không thông thuyền cao nhất cả nước. Do đó chủ đầu tư cũng đã đưa ra khuyến cáo về tình trạng gió lớn tạt ngang cầu. Lái xe phải chấp hành hướng dẫn của đơn vị khai thác hoặc lực lượng CSGT, giảm tốc độ, giữ chắc tay lái khi gió cấp 7-8 hoặc chấp hành yêu cầu tạm đóng cầu khi gió lớn hơn.

Điểm nghẽn hiện nay là cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mới chỉ cho phép xe ô tô dưới 9 chỗ lưu thông, do đó phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách khi lưu thông đến địa bàn Đồng Nai trên tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành sẽ buộc phải lưu thông vào QL51. Ngược lại, để vào đầu cao tốc Bến Lức - Long Thành từ địa bàn Đồng Nai, phương tiện buộc phải lưu thông trên QL51. Tình trạng trên sẽ tiếp tục gây quá tải xe cộ nghiêm trọng cho tuyến QL51 và cả tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Đường Vành đai 3 sắp đến thời hạn phải đưa vào khai thác đồng bộ giai đoạn 1, nhưng báo cáo về việc rà soát, đầu tư nâng cấp đường Vành đai 3 với UBND TP Hồ Chí Minh vào tháng 3 vừa qua, ông Nguyễn Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã khẳng định: Quy mô đường Vành đai 3 chưa được đầu tư đồng bộ trên toàn tuyến. Một số đoạn như Mỹ Phước - Tân Vạn và đoạn được đầu tư theo Nghị quyết số 57/2022/QH15 (đoạn cao tốc Bến Lức - Long Thành) chưa đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông, thông hành trên toàn tuyến. Vì vậy đối với đoạn cao tốc Bến Lức - Long Thành do BQL dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, tháng 11/2025 Bộ Xây dựng đã phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trong đó điều chỉnh quy mô từ đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế từ 80km/h lên 100km/h và bổ sung thêm 1 đơn nguyên cầu Nhơn Trạch để đạt quy mô 8 làn xe cao tốc.

Để đảm bảo khai thác đồng bộ dự án, đại diện Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã đề xuất UBND thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đường Vành đai 3 với quy mô 8 làn xe cao tốc hoàn chỉnh theo quy hoạch, bao gồm cả đoạn Mỹ Phước - Tân Vạn và đoạn do BQL dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư là cao tốc Bến Lức - Long Thành. Với thực trạng này, kỳ vọng đường Vành đai 3 sẽ khai thác đồng bộ giai đoạn 1 theo mốc thời gian dự kiến đang dần lùi xa.