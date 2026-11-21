Phối cảnh cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên quy mô 4 làn xe.

Sự đồng thuận từ cơ sở và niềm vui của người dân

Trước đó, ngày 25/10/2026, Chính phủ ban hành Tờ trình số 951/TTr-CP về quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La. Theo tờ trình, dự án có tổng chiều dài 179,5 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/giờ, thực hiện theo hình thức đầu tư công, với tổng mức đầu tư sơ bộ 63.120 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương; trong đó, nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2030 khoảng 43.812 tỷ đồng. Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất khoảng 2.230 ha, gồm đất rừng, đất lúa và các loại đất khác. Theo kế hoạch, dự án được chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2027; thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khởi công năm 2027; cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác năm 2031.

Việc đầu tư tuyến cao tốc nhằm cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Đảng, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối Sơn La với các địa phương vùng Tây Bắc và hệ thống giao thông quốc gia. Đồng thời, thúc đẩy giao thương qua các cửa khẩu Lóng Sập, Chiềng Khương và Tây Trang; phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua địa bàn tỉnh Sơn La.

Tuyến cao tốc được người dân tỉnh Sơn La nói chung, đặc biệt là người dân trên cao nguyên Mộc Châu mong đợi từ lâu và nhận được sự đồng thuận ngay từ cơ sở. Trước đó, khi triển khai tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, 93 hộ dân tại tổ dân phố Đoàn Kết, phường Vân Sơn, đã chấp hành bàn giao mặt bằng trên đoạn tuyến dài gần 1,2 km. Nay khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, người dân tiếp tục đồng thuận, sẵn sàng phối hợp để dự án sớm được triển khai.

Vườn cây ăn quả và đồi chè tại phường Vân Sơn.

Ông Đinh Công Tâm, Tổ trưởng tổ dân phố Đoàn Kết, phường Vân Sơn, chia sẻ: Để triển khai Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, tổ dân phố có 87 hộ bị ảnh hưởng trên đoạn tuyến dài hơn 2 km. Qua tuyên truyền, vận động, bà con đều đồng thuận, sẵn sàng phối hợp bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai. Khi giao thông thuận lợi, nông sản của Mộc Châu và vùng Tây Bắc sẽ đến thị trường tiêu thụ nhanh hơn, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.

Ông Đỗ Trang Thủy, phường Mộc Châu, kỳ vọng tuyến cao tốc được triển khai giúp giá trị nông sản được nâng lên.

Cùng chung niềm phấn khởi, ông Đỗ Trang Thủy, phường Mộc Châu, phấn khởi: Khi tuyến cao tốc hoàn thành, việc đi lại của nhân dân vùng Tây Bắc sẽ thuận tiện hơn. Đặc biệt, hoạt động vận chuyển, giao thương hàng hóa từ Sơn La đến các trung tâm kinh tế lớn sẽ nhanh chóng hơn, giảm chi phí vận chuyển, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương.

Cú hích cho du lịch và liên kết vùng

Nhiều năm qua, quốc lộ 6 là tuyến giao thông chính kết nối Sơn La với các tỉnh miền xuôi. Việc đầu tư thêm tuyến cao tốc mới được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông cho tuyến đường hiện hữu, mở ra không gian phát triển cho các điểm du lịch, làng nghề và bản làng giàu bản sắc văn hóa.

Du khách trải nghiệm Cầu kính Bạch Long, Khu du lịch Mộc Châu Island, phường Mộc Châu.

Đánh giá về ý nghĩa của dự án, đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mộc Châu, nhận định: Đây là quyết sách hợp lòng dân, đáp ứng mong mỏi từ lâu của đồng bào các dân tộc Tây Bắc về tuyến đường kết nối miền núi với miền xuôi, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Riêng với Mộc Châu, tuyến cao tốc đi qua khu vực giàu tiềm năng sẽ trở thành hành lang quan trọng thúc đẩy du lịch phát triển gắn với gìn giữ cảnh quan và bảo tồn văn hóa.

Khu du lịch sinh thái thác Dải Yếm, phường Mộc Châu.

Đón đầu cơ hội từ tuyến cao tốc, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại Mộc Châu đang chủ động chuẩn bị điều kiện phục vụ du khách. Ông Đinh Hồng Phúc, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Pha Luông, cho biết: Khi có đường cao tốc, thời gian di chuyển được rút ngắn sẽ tạo điều kiện thu hút khách đến Mộc Châu quanh năm, thay vì tập trung theo mùa. Đơn vị đang tính toán nâng cấp cơ sở lưu trú, phát triển thêm các dịch vụ trải nghiệm văn hóa bản địa để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Các doanh nghiệp lữ hành cũng kỳ vọng tuyến cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên sẽ tạo thuận lợi trong xây dựng các tour du lịch liên kết vùng Tây Bắc. Anh Vũ Công Anh, Công ty TNHH Khiri Travel Việt Nam, chia sẻ: Hạ tầng giao thông thuận lợi giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận chuyển và linh hoạt hơn trong thiết kế lịch trình. Khi cao tốc hoàn thành, các đơn vị lữ hành có thể mở rộng các tour ngắn ngày đến Mộc Châu, đồng thời kết nối hành trình từ Sơn La sang Điện Biên, tăng sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế.

Khi tuyến cao tốc được hoàn thành, Sơn La sẽ có thêm điều kiện kết nối với Hà Nội, Điện Biên và mở rộng giao thương với Lào qua hệ thống cửa khẩu. Các vùng sản xuất, đô thị và điểm du lịch dọc tuyến có cơ hội tăng cường liên kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Sơn La và vùng Tây Bắc.