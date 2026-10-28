Kỳ vọng từ Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế

Động lực phát triển công nghiệp

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026, UBND tỉnh đã trao 20 quyết định chấp thuận nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 7.500 tỷ đồng; đồng thời trao 6 biên bản ghi nhớ, hợp tác đầu tư với tổng số vốn cam kết trên 12.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh trao Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026.

Trong các lĩnh vực tỉnh Điện Biên chú trọng thu hút đầu tư, công nghiệp được kỳ vọng tạo chuyển biến sắc nét thông qua việc hình thành các khu, cụm công nghiệp, từng bước xây dựng mặt bằng sản xuất tập trung và tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng hoạt động.

Dự án Khu công nghiệp Thanh An được quy hoạch với quy mô hơn 104ha tại xã Thanh An. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vừa qua, UBND tỉnh đã trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp Thanh An cho Công ty Cổ phần Hòa Phú. Dự án được kỳ vọng tạo thêm không gian phát triển công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực, lợi thế của địa phương.

Theo ông Hà Duy Tín, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Phú, Điện Biên có tiềm năng lớn về vùng nguyên liệu nông nghiệp, như: Cà phê, mắc ca, dược liệu... Tuy nhiên, chủ yếu mới dừng ở khâu sơ chế, xuất thô, chưa tạo được giá trị gia tăng tương xứng. Từ thực tế đó, doanh nghiệp kỳ vọng Khu công nghiệp Thanh An sẽ trở thành địa điểm thuận lợi để phát triển hoạt động lưu trữ, bảo quản và chế biến sâu nông sản, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu. Với vị trí địa lý tiếp giáp Lào và Trung Quốc cũng mở ra cơ hội kết nối nguồn cung, thị trường và thu hút các doanh nghiệp chế biến từ những khu vực có thế mạnh công nghiệp.

Với tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, là cơ sở để doanh nghiệp kỳ vọng từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất, chế biến nông sản gắn với công nghiệp hỗ trợ và năng lượng xanh. Hiện, Công ty Cổ phần Hòa Phú đã ký cam kết với UBND tỉnh về tiến độ khởi công, xây dựng dự án vào quý I/2027, hoàn thành trong quý IV/2027, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp khảo sát tiềm năm phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Cùng với Khu công nghiệp Thanh An, dự án Cụm công nghiệp Thanh Yên 2 do Công ty TNHH Duyên Hùng đầu tư cũng mở ra kỳ vọng mới cho phát triển công nghiệp địa phương. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 268 tỷ đồng, quy mô 30ha, hướng tới hình thành mặt bằng sản xuất tập trung, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Lưu Công Ruyên, Giám đốc Công ty TNHH Duyên Hùng cho biết: “Ngay sau khi được tỉnh chấp thuận, doanh nghiệp xác định phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, sớm mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp đến với Điện Biên. Mục tiêu không chỉ là phát triển dự án mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo công ăn việc làm cho người lao động”.

Tại hội nghị, 2 chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thanh An và Cụm công nghiệp Thanh Yên 2 đã ký biên bản ghi nhớ với 5 nhà đầu tư thứ cấp, tổng vốn đăng ký gần 2.000 tỷ đồng, dự kiến tạo việc làm cho gần 2.000 lao động địa phương.

Mở rộng kết nối, khai thác lợi thế xuyên biên giới

Không chỉ hướng tới thu hút nguồn lực trong nước, Hội nghị còn mở ra cơ hội tăng cường hợp tác quốc tế giữa Điện Biên với tỉnh Vân Nam và Luông Pha Bang.

Ông Nguyễn Quốc Ngũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Điện Biên cho biết: “Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 đã mở ra nhiều cơ hội mới để Điện Biên thu hút các nguồn lực đầu tư. Trước, trong và sau hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã đến địa phương khảo sát, tìm hiểu tiềm năng và cơ hội hợp tác. Một số doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Lào, Thái Lan cũng đã chủ động liên hệ với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh để tìm kiếm cơ hội đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Đây là tín hiệu tích cực, tạo tiền đề để Điện Biên mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương”.

Phối cảnh không gian xây dựng nhà máy thuộc dự án Khu công nghiệp Thanh An.

Với vị trí tiếp giáp 2 quốc gia, Điện Biên có điều kiện kết nối giao thương, phát triển logistics, công nghiệp chế biến và du lịch. Trong đó, tỉnh chú trọng phát triển kinh tế biên mậu, tạo thêm thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác kinh tế khu vực.

Sau hội nghị, tại cuộc gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh Điện Biên, đồng chí Vương Quần, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đánh giá Điện Biên có vị trí chiến lược quan trọng, sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và năng lượng tái tạo với nhiều dư địa cho đôi bên. Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối, giới thiệu doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc đến Điện Biên tìm hiểu cơ hội hợp tác, ưu tiên các lĩnh vực chế biến nông sản và năng lượng. Tăng cường phối hợp với tỉnh trong liên kết, quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác và tạo động lực phát triển cho cả hai địa phương.

Xã Sín Thầu (tỉnh Điện Biên) hợp tác phát triển vùng nguyên liệu mía với huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Du lịch là lĩnh vực được tỉnh Điện Biên chú trọng xúc tiến, đặc biệt thông qua việc kết nối các tour, tuyến xuyên biên giới. Các công ty lữ hành của Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan và Lào đã ký biên bản ghi nhớ kết nối tour, tuyến du lịch Vân Nam – Điện Biên – Lào – Thái Lan. Đây là cơ hội để Điện Biên mở rộng thị trường khách quốc tế, kết nối các điểm đến trong khu vực và xây dựng những hành trình du lịch liên quốc gia. Mở ra triển vọng gia tăng lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú, thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ và tạo thêm đầu ra cho các sản phẩm văn hóa, nông nghiệp địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên cho biết: “Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với lịch sử, văn hóa, sinh thái và trải nghiệm bản sắc các dân tộc. Đẩy mạnh liên kết với các địa phương trong nước và quốc tế để hình thành những tour, tuyến có sức hấp dẫn, tăng khả năng kết nối và giữ chân du khách. Kết hợp xúc tiến, quảng bá tại các thị trường trọng điểm, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng công nghệ số và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Mục tiêu là từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo sinh kế cho người dân, góp phần quảng bá hình ảnh Điện Biên và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững”.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp khảo sát, tìm hiểu dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng hồ Hồng Khếnh, xã Thanh Nưa.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 mở ra cơ hội hợp tác, thu hút nguồn lực phát triển các lĩnh vực thế mạnh của Điện Biên. Tỉnh đang khẩn trương hiện thực hóa các cam kết bằng những dự án cụ thể, tạo việc làm, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường, tạo động lực thúc đẩy Điện Biên phát triển xanh, thông minh, bền vững.