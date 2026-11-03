Kỳ vọng từ chương trình giáo dục mầm non mới

Sở Giáo dục và Đào tạo sinh hoạt cụm chuyên môn triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới.

Tiết học với chủ đề “Chiếc túi thơm từ vỏ quả” của lớp mẫu giáo lớn, Trường Mầm non Vân Hồ diễn ra sôi nổi, thu hút sự hào hứng của các bé. Cô giáo chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm một khay vỏ cam, quýt, bưởi để trẻ quan sát, cảm nhận và nhận biết mùi hương đặc trưng. Dưới sự hướng dẫn của cô, các bé sử dụng kéo nhỏ cắt vỏ quả, cho vào túi thổ cẩm, sau đó tự tay trang trí bằng ruy băng, nhãn dán theo sở thích. Hoạt động giúp trẻ rèn luyện sự khéo léo, phát huy khả năng sáng tạo, làm quen với kỹ năng làm việc nhóm và khám phá những điều gần gũi trong cuộc sống.

Cô giáo Mùi Thị Na, Trường Mầm non Vân Hồ, chia sẻ: Tiết học được xây dựng theo phương pháp giáo dục xanh, kết hợp rèn luyện kỹ năng sống. Trẻ được trực tiếp thực hiện những công việc phù hợp với khả năng, tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế. Qua đó, các bé có cơ hội thể hiện sở thích, phát huy tính sáng tạo, đáp ứng định hướng của Chương trình giáo dục mầm non mới.

Giờ học trải nghiệm theo chương trình giáo dục mầm non mới tại Trường Mầm non Tô Hiệu.

Tại Trường Mầm non Tô Hiệu, việc thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới đang từng bước đổi mới cách tổ chức các hoạt động giáo dục. Các tiết học chú trọng phát huy tính chủ động của trẻ thông qua hoạt động vui chơi, đặt câu hỏi, thử nghiệm và tự tìm cách giải quyết vấn đề. Những vật liệu gần gũi, như: Lá khô, vỏ hộp, bìa carton được tận dụng làm học liệu, phục vụ hoạt động khám phá, trải nghiệm và giáo dục STEM. Qua đó, trẻ được tiếp thu kiến thức thông qua thực hành, phát triển tư duy và khả năng sáng tạo.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thúy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tô Hiệu, cho biết: Năm học này, nhà trường có 530 trẻ với 24 nhóm, lớp. Quá trình triển khai thí điểm chương trình mới cơ bản thuận lợi, đội ngũ giáo viên nhanh chóng thích ứng, chuyển từ phương pháp dạy học theo khuôn mẫu sang tổ chức hoạt động phù hợp với nhu cầu, khả năng và hứng thú của trẻ. Giáo viên chủ động thiết kế các hoạt động mở, khuyến khích trẻ học thông qua vui chơi, trải nghiệm; đồng thời phối hợp với phụ huynh xây dựng học liệu và theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của trẻ theo từng giai đoạn.

Giáo viên Trường Mầm non Chiềng Cơi hướng dẫn trẻ làm sản phẩm thủ công từ các loại củ, quả.

Theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Chương trình giáo dục mầm non mới được xây dựng hướng tới giúp trẻ phát triển 4 phẩm chất, gồm: Yêu thương, tôn trọng, trung thực, trách nhiệm và 5 năng lực, gồm: Tự lực, thích ứng, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề. Chương trình chú trọng đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, khuyến khích trẻ chủ động khám phá, trải nghiệm, hình thành phẩm chất, năng lực và kỹ năng sống cần thiết ngay từ những năm đầu đời.

Giờ học của cô và trò Trường Mầm non Chiềng Cơi, phường Chiềng Cơi.

Triển khai thí điểm chương trình, từ tháng 7/2026 đến nay, Sở GD&ĐT đã tổ chức 3 đợt tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, với hơn 1.000 lượt cán bộ quản lý, giáo viên tại 15 trường mầm non tham gia. Đồng thời, thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh cách tổ chức hoạt động giáo dục, từng bước hoàn thiện mô hình thí điểm, làm cơ sở triển khai chương trình đại trà theo lộ trình.

Ông Đoàn Lê Huy, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Phổ thông, Sở GD&ĐT, thông tin: Quá trình thí điểm tại Sơn La còn gặp một số khó khăn do nhiều trường có quy mô lớn, điểm trường lẻ cách xa trung tâm; tình trạng lớp ghép 2-3 độ tuổi, thiếu giáo viên và hạn chế về cơ sở vật chất ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động giáo dục. Thời gian tới, Sở tiếp tục tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn theo hướng thực hành, trao đổi, phân tích và điều chỉnh phương pháp triển khai. Đồng thời, tăng cường cung cấp tài liệu, học liệu số, bài giảng mẫu; bổ sung đồ dùng, đồ chơi, học liệu mở và thiết bị công nghệ, hỗ trợ các nhà trường thực hiện hiệu quả chương trình thí điểm.

Tiết học trải nghiệm làm quen với đồ vật xung quanh cuộc sống của cô và trò Trường Mầm non Vân Hồ.

Kết quả bước đầu cho thấy phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phát huy hiệu quả. Qua các hoạt động vui chơi, khám phá và trải nghiệm, trẻ có cơ hội chủ động tìm tòi, phát huy khả năng sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống. Đây là tiền đề để Sơn La tiếp tục hoàn thiện mô hình thí điểm, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo nền tảng cho trẻ phát triển toàn diện ngay từ những năm đầu đời.