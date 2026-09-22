Kỳ vọng từ các dự án đầu tư theo phương thức PPP

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết về danh mục các DA hạ tầng giao thông thực hiện theo phương thức PPP.

Khi không gian đô thị được mở rộng, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông của thành phố ngày càng lớn. Các không gian đô thị mới, khu kinh tế, cảng biển, vùng ven biển và những khu vực có tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch đều cần thêm những trục kết nối.

Trong 6 DA được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, có những tuyến kết nối các khu đô thị, có tuyến mở về phía biển, cùng với đó là công trình gắn với cảng Chân Mây và Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Trong đó, DA có quy mô và số vốn lớn nhất là tuyến đường kết nối Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với cao tốc Cam Lộ - Túy Loan, dài khoảng 35km, trên tuyến có cầu qua phá Tam Giang khoảng 6,5km và hầm qua núi khoảng 0,75km, tổng vốn dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng. Nếu được đầu tư, tuyến đường sẽ tạo thêm hướng kết nối Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với trục cao tốc, giúp cho việc vận chuyển hàng hóa, hành khách thuận lợi hơn; đồng thời mở rộng không gian phát triển về phía nam.

Một DA khác là đê chắn sóng phía tây cảng Chân Mây - giai đoạn 1, dài khoảng 1.600m, với tổng vốn dự kiến khoảng 1.800 tỷ đồng. Dù DA không đầu tư xây dựng tuyến đường, nhưng lại gắn trực tiếp với khả năng khai thác cảng, giảm tác động của sóng, hạn chế sa bồi và chi phí nạo vét.

Tuy nhiên, để triển khai những DA cần nguồn lực rất lớn. Tính sơ bộ, 6 DA cần tới 18.646 tỷ đồng, trong khi ngân sách địa phương còn phải phân bổ cho nhiều nhiệm vụ khác. Huy động thêm nguồn lực xã hội để đầu tư hạ tầng vì thế là hướng đi cần thiết. Việc thành phố lựa chọn phương thức PPP là phù hợp với yêu cầu này.

Theo phương án của UBND thành phố, phần lớn DA dự kiến thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng công trình, chuyển giao cho Nhà nước), thanh toán bằng quỹ đất hoặc ngân sách theo quy định. Tổng quỹ đất đối ứng sơ bộ cho 6 DA khoảng 360 - 395ha. Riêng tuyến kết nối Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với cao tốc Cam Lộ - Túy Loan dự kiến cần khoảng 220 - 230ha.

UBND thành phố cũng xác định diện tích quỹ đất nói trên mới là dự kiến ban đầu. Diện tích chính xác phải được xác định trên cơ sở giá trị dự án được phê duyệt, giá đất cụ thể, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và cơ cấu sử dụng đất. Với những DA lớn, thành phố tính đến phương án sử dụng nhiều khu vực để bố trí quỹ đất thanh toán.

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 vừa qua, Đại lộ Bắc - Nam phía đông tiếp tục được HĐND thành phố bổ sung vào danh mục PPP. Động thái này cho thấy nhu cầu đầu tư hạ tầng của thành phố vẫn đang đặt ra cho những DA mới. Với DA này, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan cần rà soát quy hoạch, nghiên cứu kỹ quy mô, lựa chọn phương án hợp đồng và phương thức thanh toán phù hợp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến khi thông qua nghị quyết về danh mục các DA hạ tầng giao thông thực hiện theo phương thức PPP cũng nhấn mạnh mục tiêu huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Vì vậy, thành phố cần chọn đúng tuyến để ưu tiên, tính đúng quy mô và giá trị quỹ đất, đồng thời xây dựng phương án tài chính đủ sức thu hút nhà đầu tư nhưng vẫn bảo đảm lợi ích của Nhà nước; để mỗi tuyến đường tạo ra được giá trị mới, mở thêm không gian phát triển trong tương lai.