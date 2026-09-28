Kỳ vọng thu hồi nợ nghìn tỷ, Sacombank (STB) và loạt nhà băng đón sóng lợi nhuận

Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc và VietinBank chờ lực đẩy từ xử lý nợ

Tại Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, mã chứng khoán: STB), nhóm phân tích VCBS dự báo tổng thu nhập hoạt động quý III năm 2026 có thể đạt 10.270 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế trong quý này dự kiến đạt 3.540 tỷ đồng, giảm nhẹ 3%. Tính chung cả năm 2026, tổng thu nhập hoạt động của Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc được dự phóng đạt 39.000 tỷ đồng, tăng 22%, kéo theo lợi nhuận trước thuế lên mức 11.640 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 53%.

Báo cáo cho thấy tăng trưởng thu nhập lãi của Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc có thể chậm lại do tín dụng dự kiến tăng 15,9% trong khi biên lãi ròng giảm về mức 3%. Điểm rơi lợi nhuận của nhà băng này được kỳ vọng xuất hiện trong năm 2026 nhờ khả năng xử lý thành công nhiều khoản nợ lớn. Phương án đấu giá 32,5% cổ phiếu do VAMC nắm giữ hiện đang được trình Ngân hàng Nhà nước chờ phê duyệt. Cơ quan phân tích dự báo ngân hàng có thể xử lý dứt điểm khoản nợ từ 3.000 đến 4.000 tỷ đồng của Bamboo Airways trong nửa cuối năm 2026, qua đó mang lại nguồn thu nhập bất thường quy mô lớn.

Hoạt động thu hồi và xử lý tài sản cũng được đánh giá là trợ lực quan trọng cho kết quả kinh doanh của VietinBank. Nhóm phân tích dự báo tổng thu nhập hoạt động quý III của ngân hàng này đạt 27.820 tỷ đồng, tăng 24%, giúp lợi nhuận trước thuế đạt 12.555 tỷ đồng, tăng 18%. Lũy kế cả năm 2026, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank dự kiến đạt 105.900 tỷ đồng, tăng 21%, còn lợi nhuận trước thuế chạm mức 54.600 tỷ đồng, tăng 26%.

Dự báo tăng trưởng tín dụng của VietinBank có thể đạt 15,6% trong năm nay, bám sát mức trung bình của toàn ngành. Chất lượng tài sản của ngân hàng được kiểm soát chặt chẽ, tạo cơ sở để đẩy mạnh thu hồi nợ. Một số khoản nợ quy mô lớn có khả năng được xử lý dứt điểm ngay trong năm 2026. Đáng chú ý, triển vọng chuyển nhượng thành công dự án VietinBank Tower có thể mang lại khoản lợi nhuận ước tính lên tới 5.000 tỷ đồng cho nhà băng này.

Techcombank, HDBank cùng nhiều nhà băng duy trì đà tăng trưởng

Bên cạnh hai ngân hàng trên, báo cáo của VCBS tiếp tục đưa ra dự báo khả quan đối với kết quả kinh doanh của nhiều đơn vị khác. Techcombank được ước tính ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 15.780 tỷ đồng trong quý III, tăng 11%, giúp lợi nhuận trước thuế đạt 9.820 tỷ đồng, tăng 19%. Cả năm 2026, hai chỉ tiêu này lần lượt đạt 60.390 tỷ đồng và 38.370 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 13% và 18%. Tín dụng Techcombank dự kiến tăng 23,5%, cao hơn mức trung bình ngành nhờ hoạt động tài trợ các dự án hạ tầng trọng điểm. Biên lãi ròng được duy trì nhờ tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn ở mức cao và định hướng gia tăng tỷ trọng cho vay có lợi suất tốt.

Đối với HDBank, tổng thu nhập hoạt động quý III dự kiến đạt 13.740 tỷ đồng, tăng 44%. Lợi nhuận trước thuế trong kỳ ước đạt 7.225 tỷ đồng, tăng 53%. Chỉ tiêu cả năm đối với tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 50.700 tỷ đồng và 28.060 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 19% và 32%. Tín dụng HDBank được kỳ vọng tăng 35% trong năm 2026. Áp lực thu hẹp biên lãi ròng có thể giảm bớt trong nửa cuối năm khi ngân hàng đẩy mạnh cho vay các lĩnh vực sinh lời cao. Thu nhập ngoài lãi dự báo tăng 15%, cộng hưởng với kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của các công ty con như HDS và HD Saison tạo thêm dư địa tăng trưởng.

Ngân hàng ACB được dự báo đạt tổng thu nhập hoạt động 9.650 tỷ đồng trong quý III, tăng 15%, đem về 5.525 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 3%. Lũy kế cả năm 2026, tổng thu nhập hoạt động của ACB dự kiến đạt 37.650 tỷ đồng, tăng 11%, lợi nhuận trước thuế chạm mốc 21.900 tỷ đồng, tăng 12%. Tăng trưởng tín dụng của ACB ước đạt 16,1% với lực kéo chính từ nhóm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Biên lãi ròng được kỳ vọng phục hồi từ nửa cuối năm nhờ chiến lược tái cơ cấu danh mục cho vay.

Cùng thời điểm, MSB được dự báo ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 3.980 tỷ đồng, tăng 17% và lợi nhuận trước thuế đạt 1.930 tỷ đồng, tăng 22%. Trong cả năm 2026, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng này ước đạt 17.735 tỷ đồng, tăng 26%, lợi nhuận trước thuế đạt 8.600 tỷ đồng, tăng 22%. Điểm rơi lợi nhuận của MSB tập trung vào nửa cuối năm khi ngân hàng có thể hoàn tất thu hồi một khoản nợ tồn đọng lớn, đem lại khoản lợi nhuận dự báo từ 1.000 đến 1.500 tỷ đồng.