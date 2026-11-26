Sáng 26/11, diễn ra Hội nghị kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh An Giang năm 2026. Chủ trì hội nghị có anh Hoàng Thái Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi; anh Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang và ông Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh An Giang.

Quang cảnh buổi làm việc.

Hàng trăm công trình thanh niên gắn với chuyển đổi số

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang cho biết, toàn tỉnh hiện có gần 96.000 đoàn viên, hơn 224.000 thanh niên và trên 532.000 đội viên, thiếu nhi. Năm 2026, các cấp bộ Đoàn tập trung đổi mới phong trào, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và hướng hoạt động về cơ sở.

Toàn tỉnh triển khai 235 công trình thanh niên về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; duy trì 588 đội hình “Bình dân học vụ số”. Tỉnh Đoàn còn triển khai mô hình “Góc Cà phê Tuổi trẻ”, lồng ghép nội dung chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), cải cách hành chính vào sinh hoạt chi đoàn; số hóa 20 địa chỉ đỏ, tích hợp mã QR và thuyết minh tự động.

Đại diện Tỉnh Đoàn An Giang báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026.

Hướng đến Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, tuổi trẻ An Giang tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng hội nhập cho đoàn viên, thanh niên. Tỉnh Đoàn cũng giới thiệu 50 đoàn viên tham gia bồi dưỡng kiến thức về an ninh, y tế và ứng phó khẩn cấp phục vụ sự kiện.

Trong năm, tuổi trẻ An Giang xây dựng mới và sửa chữa khoảng 283 căn nhà cho các đối tượng khó khăn, với tổng kinh phí khoảng 7,5 tỷ đồng; trồng 79.920 cây xanh và xử lý 155 điểm đen ô nhiễm môi trường.

Toàn tỉnh trao 14.120 phần quà, suất hỗ trợ, chăm lo hơn 32.400 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí trên 5,9 tỷ đồng. Trong lĩnh vực hướng nghiệp, việc làm, các cấp bộ Đoàn tư vấn cho 120.136 lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 24.250 thanh niên.

Phát huy vai trò thanh niên phục vụ APEC 2027

Phát biểu tại hội nghị, anh Hoàng Thái Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi ghi nhận kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại An Giang năm 2026.

Anh Hoàng Thái Nam - Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn phát biểu.

Tuy nhiên, anh Hoàng Thái Nam đề nghị, Tỉnh Đoàn An Giang thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, nhất là một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu, công tác xây dựng Đoàn tại một số địa phương còn khó khăn sau sắp xếp bộ máy.

Đối với các kiến nghị liên quan đến công tác cán bộ Đoàn, chế độ, chính sách đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, anh Nam cho biết, đoàn công tác ghi nhận để tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đoàn, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, tháo gỡ.

Định hướng nhiệm vụ năm 2027, anh Hoàng Thái Nam đề nghị, Tỉnh Đoàn An Giang tập trung nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức các hoạt động thi đua, sinh hoạt chính trị gắn với những sự kiện quan trọng của đất nước, trong đó có kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tuổi trẻ An Giang hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số.

"APEC 2027 là cơ hội để đoàn viên, thanh niên An Giang, đặc biệt là thanh niên Phú Quốc, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cần chủ động xây dựng các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ phục vụ APEC 2027", anh Nam nhấn mạnh.

Anh Hoàng Thái Nam đề nghị, Tỉnh Đoàn An Giang chú trọng đào tạo cán bộ, kiện toàn các chức danh Bí thư Đoàn cấp xã còn khuyết; phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số, nghiên cứu xây dựng các nền tảng công nghệ phục vụ hoạt động Đoàn, Đội. Đồng thời, đổi mới phong trào thanh niên theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với phát triển kinh tế số tại địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nhật Huy

Phát biểu tại hội nghị, anh Lê Việt Anh – Bí thư Đoàn đặc khu Phú Quốc cho biết, thời gian qua, Tỉnh Đoàn An Giang đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào nhằm nâng cao nhận thức, giúp đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là thanh niên Phú Quốc, hiểu rõ hơn về ý nghĩa và yêu cầu phục vụ sự kiện APEC 2027. Từ thực tế địa phương, anh Việt Anh mong muốn Trung ương Đoàn quan tâm, hỗ trợ Phú Quốc triển khai một công trình hoặc phần việc thanh niên có quy mô cấp Trung ương. Qua đó, không chỉ tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương được thụ hưởng mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Trung ương Đoàn đối với địa phương trong quá trình chuẩn bị APEC 2027.