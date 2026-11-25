Tuy nhiên, trong khi doanh nghiệp bước đầu giảm được áp lực chi phí, giá nhiều mặt hàng thiết yếu vẫn chưa giảm tương ứng. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần sớm đưa lợi ích từ chính sách đến người tiêu dùng, nhất là trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.

Giảm áp lực chi phí sản xuất, kinh doanh

Nhân viên Petrolimex tiếp nhiên liệu cho xe tải.

Theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP của Chính phủ, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được áp dụng ở mức 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Tại kỳ điều hành ngày 19/11, giá xăng E5RON92 giảm 823 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 18.576 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 745 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 19.100 đồng/lít; dầu diesel giảm 475 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 26.347 đồng/lít.

Trước đó, từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh giảm 2%, xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đối với Hà Nội, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cơ sở thương mại, dịch vụ và hệ thống phân phối hàng hóa, việc giảm chi phí nhiên liệu và điện năng có ý nghĩa quan trọng; trong đó, vận tải là một trong những lĩnh vực được hưởng lợi trực tiếp do nhiên liệu chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi phí hoạt động.

Anh Đàm Đình Hảo, Giám đốc một nhà xe khai thác tuyến cố định Hà Nội – Thái Nguyên cho biết: “Chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 35 – 40% tổng chi phí hoạt động của đơn vị. Với lượng dầu diesel tiêu thụ khoảng 950 lít mỗi ngày, việc giá dầu giảm 1.370 đồng/lít vào đầu tháng 11 giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 1,3 triệu đồng/ngày. Việc giảm giá nhiên liệu góp phần giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì hoạt động trong bối cảnh chi phí nhân công, bảo dưỡng phương tiện và phí cầu đường vẫn ở mức cao”.

Không chỉ doanh nghiệp vận tải, việc giảm giá nhiên liệu còn có khả năng tác động đến chuỗi cung ứng hàng hóa. Hàng ngày, lượng lớn nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng được vận chuyển từ các địa phương về hệ thống chợ đầu mối, trung tâm phân phối, siêu thị và chợ dân sinh trên địa bàn Thủ đô.

Khi chi phí vận chuyển giảm, doanh nghiệp có thêm điều kiện cân đối giá thành, duy trì nguồn cung và xây dựng chính sách giá bán phù hợp, nhất là đối với rau xanh, hoa quả và thực phẩm tươi sống.

Cùng với đó, việc giảm giá điện cũng tạo thuận lợi cho các nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đối với các cửa hàng bún, phở, cơm bình dân, quán cà phê, tiền điện là khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động chế biến, bảo quản thực phẩm và kinh doanh.

Việc giảm giá điện giúp các cơ sở tiết kiệm một phần chi phí vận hành trong bối cảnh giá nguyên liệu, tiền thuê mặt bằng và nhân công vẫn tạo áp lực đáng kể. Tuy nhiên, mức độ hưởng lợi còn phụ thuộc vào quy mô hoạt động, lượng điện tiêu thụ và tỷ trọng chi phí năng lượng trong giá thành sản phẩm.

Giá hàng hóa chưa giảm tương ứng

Qua khảo sát ngày 24/11 tại chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội), giá một số loại thịt tăng khoảng 10.000–20.000 đồng/kg so với đầu tháng 10.

Mặc dù giá xăng dầu và điện năng giảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, giá nhiều mặt hàng thiết yếu tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội vẫn chưa có sự điều chỉnh tương ứng.

Theo khảo sát của phóng viên TTXVN, tại chợ đầu mối phía Nam sáng 25/11, thịt lợn ba chỉ có giá khoảng 120.000 đồng/kg, chân giò 110.000 đồng/kg, thịt bò thăn 200.000 đồng/kg. Một số loại thịt tăng khoảng 10.000–20.000 đồng/kg so với đầu tháng 10.

Chị Nguyễn Thị Hương, tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ đầu mối phía Nam cho biết: “Mặc dù giá xăng dầu đã giảm nhưng giá nhập nhiều mặt hàng thực phẩm vẫn chưa có sự điều chỉnh đáng kể. Nguyên nhân là giá hàng hóa không chỉ phụ thuộc vào chi phí vận chuyển mà còn chịu tác động của nguồn cung, thời tiết và nhu cầu tiêu thụ. Trong khi đó, các khoản chi phí thuê địa điểm, nhân công và bảo quản hàng hóa vẫn phải duy trì. Vì vậy, tiểu thương chưa có nhiều điều kiện giảm giá bán. Nếu giá nhiên liệu tiếp tục ổn định ở mức thấp và chi phí vận chuyển giảm thực chất, giá nhập hàng có thể được điều chỉnh, tạo điều kiện để người bán giảm giá cho người tiêu dùng”.

Tương tự, tại chợ Ngã Tư Sở, giá nhiều mặt hàng thực phẩm cũng chưa giảm. Chị Nguyễn Thị Huyền, tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ Ngã Tư Sở cho biết: “Mặc dù giá xăng đã giảm nhưng giá nhập nhiều loại thực phẩm vẫn ở mức cao nên chúng tôi chưa thể điều chỉnh giảm giá bán lẻ. Đối với các hộ kinh doanh nhỏ, giá lấy hàng từ đầu mối là yếu tố quyết định trực tiếp đến giá bán. Trong khi đó, chi phí vận chuyển chưa giảm ngay theo từng đợt điều chỉnh giá nhiên liệu”.

Những ý kiến trên cho thấy độ trễ trong quá trình truyền dẫn tác động từ giảm chi phí đầu vào đến giá bán hàng hóa. Bên cạnh nhiên liệu, giá thực phẩm còn phụ thuộc vào nguồn cung, mùa vụ, thời tiết, chi phí bảo quản và nhu cầu tiêu dùng.

Ở góc độ người tiêu dùng, việc giảm giá xăng và giá điện giúp các hộ gia đình tiết kiệm một phần chi phí sinh hoạt, tạo thêm dư địa cho mua sắm hàng hóa và sử dụng dịch vụ.

Đối với hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và doanh nghiệp phân phối, giảm chi phí vận chuyển, kho bãi, bảo quản và điện năng là điều kiện thuận lợi để triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng.

Tương tự, trong lĩnh vực thương mại điện tử và dịch vụ giao hàng, giá nhiên liệu giảm tạo điều kiện để doanh nghiệp kiểm soát chi phí vận hành. Nếu khoản tiết kiệm này được chuyển hóa thành phí giao hàng hợp lý, người tiêu dùng và các hộ kinh doanh trực tuyến đều có thể hưởng lợi.

Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, khi nhu cầu mua sắm thực phẩm, đồ gia dụng, điện máy, thời trang gia tăng, việc giảm chi phí thiết yếu được kỳ vọng góp phần cải thiện sức mua. Tuy nhiên, hiệu quả kích cầu chỉ thực sự rõ nét khi những khoản chi phí tiết kiệm được phản ánh vào giá hàng hóa, dịch vụ.

Đưa lợi ích từ chính sách đến người tiêu dùng

Khách chọn mua trái cây.

Trong bối cảnh thị trường bước vào cao điểm cuối năm và chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, việc bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá cả và thúc đẩy tiêu dùng đang được thành phố Hà Nội chú trọng.

Theo ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội, thành phố đang chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Ngành công thương tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu và xăng dầu; phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm nguồn cung, điều tiết hàng hóa, triển khai các giải pháp bình ổn thị trường; tăng cường kết nối nguồn cung từ các địa phương, mở rộng hệ thống phân phối và thúc đẩy tiêu dùng.

Theo thông tin được công bố tại hội nghị ngày 6/11/2026, Hà Nội có khoảng 15.900 điểm bán hàng bình ổn thị trường. Thành phố cũng hướng dẫn doanh nghiệp tăng lượng hàng dự trữ phục vụ Tết từ 10–20% so với những tháng thông thường, góp phần hạn chế tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý khi nhu cầu tiêu dùng gia tăng.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Hà Nội đã có Công văn số 24962/SXD-VT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô tiếp tục rà soát cơ cấu chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu, để xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá cước phù hợp với biến động chi phí đầu vào; đồng thời thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết.

Việc điều chỉnh giá cước phù hợp không chỉ bảo đảm quyền lợi của hành khách mà còn góp phần giảm chi phí vận chuyển, lưu thông hàng hóa trên thị trường.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, phân phối và bán lẻ, việc tiết giảm chi phí cần gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa hoạt động vận chuyển, bảo quản hàng hóa, tạo điều kiện ổn định giá bán và tăng cường khuyến mại.

Bên cạnh tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, việc giảm giá năng lượng còn có ý nghĩa đối với công tác kiểm soát lạm phát, nhất là trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng cuối năm gia tăng.

Người dân chọn mua rau, củ tại chợ.

Để lợi ích từ chính sách thực sự lan tỏa, các cơ quan chức năng cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa; tăng cường kiểm tra việc niêm yết và bán hàng theo giá niêm yết; kịp thời xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm quy định về giá.

Việc giảm thuế, giá xăng dầu và giá điện đang tạo thêm điều kiện thuận lợi cho thị trường Hà Nội. Tuy nhiên, hiệu quả chính sách không chỉ được đo bằng mức tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp mà còn phải thể hiện ở giá bán hàng hóa, dịch vụ và khả năng cải thiện sức mua.

Khi lợi ích từ việc giảm chi phí đầu vào được chuyển hóa thành giá bán hợp lý, nguồn cung ổn định và các chương trình kích cầu thiết thực, những chính sách hỗ trợ này sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, ổn định thị trường và bảo đảm đời sống người dân Thủ đô.