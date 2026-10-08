Kỳ vọng sớm kết thúc xung đột với Iran, liệu một thỏa thuận có phải là điều Tổng thống Mỹ mong muốn?

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, một thỏa thuận với Iran không thực sự là điều ông muốn. (Nguồn: Getty Images)

Kênh CNBC đưa tin, phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở thành phố San Antonio, bang Texas, ông Trump cho biết, ông Witkoff “đang làm rất tốt” trong tiến trình đàm phán với Iran. Tuy nhiên, ông nói: “Tôi nghĩ thỏa thuận không thực sự là điều tôi muốn làm, nhưng họ sẵn sàng đề nghị với chúng ta bất cứ điều gì để chấm dứt xung đột".

Ông Trump đồng thời khẳng định Iran “sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân” và cho rằng: “Cuộc xung đột đó sẽ sớm kết thúc. Nhất định phải sớm thôi”.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ đưa tin, Nhà Trắng đã yêu cầu Bộ Chiến tranh xây dựng các phương án tấn công các mục tiêu tại Iran có thể được triển khai trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Tạp chí The Atlantic dẫn lời hai quan chức chính quyền Mỹ cho biết, quy mô, mục tiêu của các cuộc tấn công tiềm tàng và việc chính quyền có tiến hành hay không vẫn đang được thảo luận.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump “có tất cả các phương án vào bất kỳ thời điểm nào”.

Trong khi đó, hãng thông tấn Anadolu dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc nói rằng, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng là xây dựng và trình tổng thống các phương án quân sự, song không xác nhận hoặc phủ nhận thông tin về việc chuẩn bị các phương án tấn công Iran.

Theo hãng tin Axios, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng đã được chỉ thị hoàn tất công tác chuẩn bị để nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn tại Iran, song chưa có thời điểm cụ thể được đưa ra.

Mỹ và Iran đã ký biên bản ghi nhớ hồi tháng 6 sau các nỗ lực hòa giải của Pakistan và Qatar nhằm chấm dứt các hành động thù địch và mở đường cho đàm phán.

Tuy nhiên, việc thực thi thỏa thuận bị đình trệ do bất đồng, trong đó có vấn đề an ninh và hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Gần đây, hai bên tiếp tục có các cuộc tiếp xúc gián tiếp nhằm tìm hướng giải quyết.

Trước đó, tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York hồi tháng 9, ông Trump cho biết ông kỳ vọng đạt được thỏa thuận với Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời nói ông phải đưa ra “một quyết định lớn” về việc theo đuổi thỏa thuận hoặc tiếp tục các biện pháp quân sự.