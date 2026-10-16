Kỳ vọng phát triển mạnh mô hình du lịch mua sắm hiện đại

Ngày 15/10/2026, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát triển các mô hình du lịch mua sắm hiện đại, mở rộng kênh tiêu thụ hàng Việt Nam, nâng cao chất lượng trải nghiệm và bảo vệ quyền lợi khách du lịch.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa phát triển du lịch và phát triển thị trường trong nước, đặc biệt trong việc mở rộng không gian tiêu thụ hàng hóa, gia tăng chi tiêu của du khách và phát huy giá trị sản phẩm Việt Nam. Theo ông, phát triển du lịch mua sắm không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn tạo thêm cơ hội đưa hàng Việt Nam, đặc sản vùng miền và sản phẩm làng nghề đến gần hơn với người tiêu dùng.

Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát biểu

Định hướng này được thể hiện trong Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, với yêu cầu phát triển du lịch mua sắm gắn với hàng hóa của Việt Nam, các trung tâm mua sắm outlet, cửa hàng miễn thuế, trung tâm thương mại và chợ đêm. Việc kết hợp mua sắm với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và bản sắc địa phương được xác định là một hướng phát triển sản phẩm du lịch, góp phần gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Theo ông Trần Hữu Linh, cùng với outlet, phát triển kinh tế ban đêm cũng mở ra dư địa để kết nối hoạt động thương mại với du lịch.

Nhấn mạnh thêm về mục tiêu của Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, Nghị quyết đã xác định những mục tiêu rất cao đến năm 2030 như du lịch đóng góp trực tiếp từ 10-12% GDP; đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD. Đây là những mục tiêu đầy tham vọng, đòi hỏi ngành Du lịch không chỉ tiếp tục mở rộng quy mô mà còn phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị đóng góp cho nền kinh tế.

ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu

Cùng với sự gia tăng về lượng khách, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới là phải nâng cao mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế từ mỗi lượt khách du lịch. Đây cũng chính là dư địa và cơ hội lớn để thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ hơn giữa du lịch với thương mại và thị trường trong nước.

Trên cơ sở đó, 2 bên xác định các nội dung phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển mô hình mua sắm hiện đại; kết nối hoạt động quảng bá, truyền thông và kích cầu tiêu dùng với các sự kiện du lịch, tuần lễ mua sắm và chương trình khuyến mại tập trung. Hai bên chú trọng hàng Việt Nam, sản phẩm làng nghề, sản phẩm công nghiệp văn hóa, đặc sản vùng miền và quà tặng du lịch; đồng thời nghiên cứu hình thành các điểm giới thiệu hàng Việt tại khu, điểm du lịch trọng điểm và xây dựng danh mục cơ sở mua sắm uy tín phục vụ khách du lịch.