Kỳ vọng những sáng kiến từ Hội thảo sẽ đi vào thực tiễn

Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Trương Thành Trung phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung đánh giá, việc lựa chọn Cao Bằng làm địa điểm tổ chức Hội thảo không chỉ xuất phát từ những lợi thế địa lý đặc thù của một tỉnh có đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc, mà còn thể hiện sự quan tâm đến một vấn đề có ý nghĩa chiến lược: Làm thế nào để các địa phương biên giới chuyển hóa lợi thế vị trí địa lý thành nguồn lực phát triển, biến không gian biên giới từ nơi phân định lãnh thổ thành không gian kết nối, hợp tác và cùng phát triển.

Theo ông Trương Thành Trung, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, biên giới không chỉ là không gian quản lý lãnh thổ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và kiểm soát giao thương, mà còn mở ra cơ hội kết nối hạ tầng, lưu chuyển hàng hóa, phát triển dịch vụ, hợp tác du lịch và hình thành những chuỗi giá trị kinh tế mới.

Tuy nhiên, tiềm năng không tự động trở thành lợi thế cạnh tranh, cũng như lợi thế địa lý không mặc nhiên chuyển hóa thành tăng trưởng kinh tế. Điều quan trọng là phải có tư duy phát triển phù hợp, cơ chế chính sách đồng bộ, hạ tầng kết nối hiệu quả và sự tham gia thực chất của cộng đồng doanh nghiệp.

Từ thực tiễn đó, ông Trương Thành Trung đề xuất 3 định hướng quan trọng nhằm khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế biên giới của Cao Bằng.

Trước hết, cần thay đổi tư duy khai thác lợi thế biên giới theo hướng kiến tạo không gian phát triển. Không chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa hay gia tăng lượng khách du lịch, mà cần đặt Cao Bằng trong một hệ sinh thái hợp tác rộng hơn, nơi thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics, đầu tư và giao lưu văn hóa có sự kết nối, bổ trợ lẫn nhau.

Cùng với đó, cần chuyển từ phát triển từng lĩnh vực riêng lẻ sang hình thành các chuỗi giá trị liên kết. Một điểm đến du lịch hấp dẫn phải gắn với hệ thống lưu trú, vận tải, ẩm thực, mua sắm và các dịch vụ trải nghiệm. Một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng cần có thị trường tiêu thụ, hệ thống phân phối và khả năng tiếp cận du khách...

“Mục tiêu cuối cùng không chỉ là có thêm dự án đầu tư hay tăng số lượng khách đến địa phương, mà phải là nâng cao giá trị gia tăng, tạo việc làm, cải thiện thu nhập và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân…” - ông Trương Thành Trung nhấn mạnh.

Đặc biệt, phát triển kinh tế xuyên biên giới phải gắn chặt với yêu cầu phát triển bền vững. Cao Bằng có những tài nguyên thiên nhiên, địa chất, cảnh quan và di sản văn hóa có giá trị đặc biệt. Vì vậy, phát triển không thể đánh đổi bằng việc khai thác thiếu kiểm soát các nguồn tài nguyên. Cần hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia.

Đề cập vai trò của báo chí trong thúc đẩy phát triển kinh tế và hợp tác quốc tế, ông Trương Thành Trung khẳng định, việc Báo Đại đoàn kết tham gia đồng tổ chức Hội thảo không đơn thuần là trách nhiệm của một cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, mà còn là sự chủ động tham gia vào quá trình kết nối tri thức, chính sách và thực tiễn phát triển.

Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung cũng kỳ vọng sự kết nối giữa tỉnh Cao Bằng, các cơ quan nghiên cứu, các doanh nghiệp trong nước và đối tác Trung Quốc sẽ tiếp tục được mở rộng, không chỉ trong lĩnh vực thương mại mà còn ở các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao kinh nghiệm phát triển.

“Đối với Báo Đại đoàn kết, trách nhiệm của chúng tôi không dừng lại ở việc tổ chức và đưa tin về Hội thảo” - ông Trương Thành Trung nhấn mạnh. Theo đó, Báo sẽ tiếp tục đồng hành trong việc truyền tải những kết quả nghiên cứu, các kiến nghị chính sách, sáng kiến hợp tác và những mô hình phát triển có giá trị thực tiễn; góp phần để những ý tưởng được thảo luận hôm nay có thêm cơ hội đi vào đời sống.

Với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia và sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, Tổng Biên tập Trương Thành Trung tin tưởng Hội thảo sẽ mở ra những gợi ý có giá trị, góp phần tìm kiếm những động lực phát triển mới cho Cao Bằng nói riêng và các địa phương biên giới nói chung.