Kỳ vọng nâng tầm du lịch

Những ngày này, không khí tại thôn Nam Dinh, xã Nam Trạch trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Những tuyến đường được người dân cùng nhau quét dọn sạch sẽ, những lá cờ Tổ quốc được treo ngay ngắn trước mỗi ngôi nhà, dọc các trục đường thôn. Mỗi người một việc, tất cả cùng chung tay chuẩn bị, gửi gắm niềm vui và sự kỳ vọng trước ngày khởi công dự án trên quê hương mình.

Ông Hoàng Minh Trung, người dân thôn Nam Dinh, xã Nam Trạch cho biết, ngay sau khi nghe thông tin Tập đoàn Sun Group triển khai dự án, người dân địa phương rất phấn khởi và mong chờ dự án triển khai. “UBND xã Nam Trạch và thôn Nam Dinh đã tổ chức họp lấy ý kiến trong cộng đồng dân cư, kết quả có 100% người dân trong thôn đồng tình để nhà đầu tư thực hiện dự án. Chúng tôi kỳ vọng các ban, ngành của tỉnh sẽ tích cực chỉ đạo để dự án sớm hoàn thành và đưa vào khai thác”, ông Trung chia sẻ.

Trưởng thôn Nam Dinh, xã Nam Trạch Trương Minh Nường cho biết, thôn đã tổ chức các buổi tuyên truyền cho người dân, thông qua tuyên truyền, người dân đồng tình ủng hộ cao và hết sức phấn khởi, thôn cũng đã tuyên truyền bà con tiến hành dọn dẹp vệ sinh nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp cho đại biểu khi tham dự lễ khởi công dự án.

Phối cảnh dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối - Ảnh: Sun Group

Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối trải rộng trên địa bàn 3 xã: Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn, gồm hai phân khu chính: Phân khu hồ Thác Chuối và phân khu đỉnh U Bò (ở độ cao khoảng 1.009m) được kết nối bằng hệ thống 5 tuyến cáp treo hiện đại.

Dự án nằm ngoài phạm vi Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (thuộc khu vực vùng đệm, được phân cách với vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng bởi tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây). Quá trình chuẩn bị đầu tư dự án được thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng, tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, môi trường và di sản.

Đồng thời chú trọng đánh giá các tác động đối với di sản, hệ sinh thái và cộng đồng dân cư; các yếu tố liên quan đến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, nguồn nước, địa hình, nguy cơ sạt lở, cảnh quan và đời sống cộng đồng cũng được xem xét, nhận diện; xác định các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động và trách nhiệm của chủ đầu tư; công tác phối hợp, tham vấn với các cơ quan chuyên môn trong nước và UNESCO cũng được thực hiện chặt chẽ, đặt yêu cầu bảo vệ các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới lên hàng đầu.

Ngày 10/2/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 692/BVHTTDL-DSVH đã khẳng định phương án dự án không ảnh hưởng đến giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ngày 2/6/2026, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến Quảng Trị khảo sát, làm việc và trao đổi và thống nhất về định hướng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đặc biệt thời gian qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành và địa phương đã tích cực đồng hành cùng nhà đầu tư, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội các địa phương trong vùng dự án thường xuyên tuyên truyền, vận động, giải thích về mục tiêu, ý nghĩa và những kỳ vọng phát triển mà dự án mang lại, nhờ vậy 100% người dân đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trạch Đoàn Ngọc Nhân cho biết, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của dự án, nhờ vậy Nhân dân đồng thuận rất cao và mong muốn dự án sớm đưa vào khai thác nhằm tạo việc làm cho người dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế. “Chính quyền địa phương kỳ vọng dự án khi đi vào hoạt động sẽ tạo cảnh quan, tạo thêm việc làm cũng như đa dạng các mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương”, ông Đoàn Ngọc Nhân nhấn mạnh.

Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối với tổng vốn đầu tư 16.234 tỉ đồng, quy mô khoảng 167,48ha. Đây là dự án đầu tư du lịch quy mô lớn, được triển khai trên nguyên tắc phát triển kinh tế bền vững, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân địa phương gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát huy các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Với quy mô đầu tư lớn, hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng, cùng định hướng kết nối liên vùng chặt chẽ, dự án được kỳ vọng nâng tầm năng lực cạnh tranh của du lịch Quảng Trị, thu hút mạnh mẽ dòng khách nội địa và quốc tế, tạo đòn bẩy gia tăng doanh thu, giải quyết việc làm, hạn chế khai thác rừng trái phép, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ di sản bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.