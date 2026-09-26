Kỳ vọng mô hình nuôi hươu sao lấy nhung

Xã Nam Trạch là địa phương chủ yếu phát triển kinh tế dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với mong muốn chuyển đổi sang những loại cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao, bắt đầu từ năm 2024, anh Lê Thế Cường đã đi nhiều nơi để tìm hiểu về mô hình nuôi hươu sao lấy nhung.

Theo anh Cường, so với những vật nuôi khác (dê, lợn, chồn hương…), hươu có đặc tính ít bệnh tật, dễ nuôi, sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, Nam Trạch là vùng đất sản xuất nông nghiệp nên dễ tìm kiếm nguồn thức ăn; khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp với môi trường sống của hươu… Với những yếu tố đó, anh Cường đã quyết định lựa chọn triển khai mô hình nuôi hươu. Sau khi tìm hiểu, nắm bắt được các kỹ thuật chăm sóc, năm 2025 anh đầu tư xây dựng chuồng trại, đến đầu năm 2026 tiến hành nuôi hươu.

Anh Cường cho biết: “Mô hình nuôi hươu của gia đình tôi có 15 con đực và 5 con cái, tổng chi phí con giống, xây dựng chuồng trại đầu tư hết khoảng 1,3 tỉ đồng. Để thực hiện mô hình, khâu quan trọng đầu tiên là lựa chọn con giống. Sau khi tìm hiểu và tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm nuôi hươu, tôi đã quyết định mua loại hươu trưởng thành. Hươu trưởng thành có chi phí mua đắt hơn loại hươu con, trong quá trình nuôi gặp nhiều rủi ro hơn nhưng đổi lại nếu biết thực hiện đúng các kỹ thuật chăn nuôi thì hươu sẽ phát triển tốt, sớm cho thu hoạch nhung”.

Mô hình nuôi hươu của gia đình anh Lê Thế Cường (thôn Việt Trung, xã Nam Trạch) phát triển tốt, kỳ vọng mang lại hiệu quả cao - Ảnh: L.M

Sau hơn 8 tháng, mô hình nuôi hươu sao lấy nhung của gia đình anh Cường phát triển tốt, có 8 con đã cho thu hoạch nhung. Để sản phẩm nhung hươu được nhiều người biết đến, anh Cường đã tích cực giới thiệu, quảng bá sản phẩm trực tiếp đến khách hàng và thông qua các nền tảng mạng xã hội. Nhung hươu được bán với giá 15 triệu đồng/kg, nhưng hiện nay, số lượng nhung hươu của mô hình chưa đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Theo chia sẻ của anh Cường, do mới nuôi nên số lượng nhung hươu thu hoạch chưa nhiều, giai đoạn thu hoạch chính vụ là mùa xuân. Để bảo đảm đàn hươu cho năng suất, chất lượng nhung tốt trong thời gian tới, anh Cường luôn tập trung thực hiện nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật trong việc chăm sóc, bảo đảm môi trường sạch sẽ và phòng ngừa dịch bệnh cho hươu. Đối với thức ăn cho hươu, ngoài việc cung cấp đủ lượng, anh chú trọng đến chất, giúp đàn hươu phát triển khỏe mạnh.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Trạch Lê Đình San cho biết, tuy mới triển khai hơn 1 năm nhưng mô hình nuôi hươu sao lấy nhung của gia đình anh Lê Thế Cường hứa hẹn mang đến triển vọng. Quy mô chuồng trại thiết kế bài bản, có không gian phù hợp để nuôi hươu. Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục theo dõi mô hình, sau khi đánh giá được hiệu quả, hội sẽ khảo sát, lựa chọn địa bàn phù hợp để nhân rộng mô hình này tại các hợp tác xã, hội viên nông dân trên địa bàn xã Nam Trạch.

Cùng với đó, để động viên bà con nông dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, hội rất quan tâm, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp. Đồng thời, hội cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ bà con nông dân thực hiện các mô hình mới, như trồng măng lục trúc, nuôi gà thương phẩm theo hướng an toàn…