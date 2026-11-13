Kỳ vọng lớn ở vụ nuôi tôm thu đông

Nuôi tôm vụ thu đông kỳ vọng mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân xã Hoa Lộc.

Vùng ven biển Thanh Hóa có đặc thù thời tiết khắc nghiệt về cuối năm; sương muối, không khí lạnh đan xen các đợt mưa lớn khiến nhiệt độ nước trong ao biến động mạnh, tôm dễ bị sốc nhiệt, bỏ ăn và mắc các bệnh nguy hiểm như đốm trắng hay gan tụy cấp. Do đó, người dân thường “treo ao” để giảm thiểu thiệt hại kinh tế. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm cũng là lúc nhu cầu của thị trường về nguồn thực phẩm khá lớn, nhất là tôm. Nhận thấy vụ nuôi thu đông chính là cơ hội lớn để gia tăng lợi nhuận nên nhiều năm liền, gia đình ông Phạm Văn Hiếu, thôn 20, xã Tân Tiến đã thử nghiệm vụ nuôi thứ 3 trong năm. Ông Hiếu, cho biết: “Dịp cuối năm hầu hết các tỉnh phía Bắc thường dừng nuôi tôm do thời tiết khắc nghiệt, tôm dễ mắc bệnh nên nguồn tôm thương phẩm sụt giảm, giá cả vào dịp Tết Nguyên đán thường cao hơn từ 1 - 2 lần so với vụ nuôi thông thường. Nếu vượt qua được rào cản thời tiết, vụ thu đông lại mở ra cơ hội kinh tế vô cùng lớn”.

Trước tư duy thị trường nhạy bén, từ năm 2020, gia đình ông Hiếu đã đầu tư nhà màng và hệ thống nuôi tôm công nghệ cao trong ao nổi để nuôi trồng, nhất là trong vụ thu đông. Với quy mô 1ha, ông Hiếu đã xây dựng 4 ao nổi lót bạt HDPE hoàn toàn và hệ thống mái che nhà màng kín giúp ổn định nhiệt độ nước ở ao nuôi cao hơn môi trường bên ngoài từ 3 - 5OC. Đồng thời, sử dụng hệ thống quạt nước, sục khí đáy liên tục để bảo đảm không khí thoáng mát, bảo đảm oxy cho tôm sinh trưởng. Với việc đầu tư công nghệ tiên tiến, gia đình ông Hiếu đã duy trì ổn định 3 vụ nuôi/năm thay vì 2 vụ như truyền thống. Với sản lượng trung bình 10 tấn tôm/năm, sau khi trừ chi phí vận hành, gia đình ông có doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Ông Phạm Văn Hiếu, chia sẻ: “Mặc dù vốn đầu tư ban đầu khá lớn (khoảng 2,5 - 3 tỷ đồng cho 1ha), nhưng chỉ sau 3 năm vận hành bài bản, gia đình tôi đã cơ bản hoàn vốn. Quan trọng nhất là mình chủ động được thời vụ, tôm lớn đều và bán đúng dịp Tết Nguyên đán với giá cao”.

Không riêng tại vùng nuôi trồng xã Tân Tiến, hiện nay hầu hết các xã ven biển của tỉnh cũng đang chuyển dịch mạnh mẽ sang hình thức nuôi thâm canh ứng dụng công nghệ cao. Thay vì chỉ nuôi ở các vụ xuân hè, hè thu thì giờ đây, hàng nghìn hộ đã và đang đặt nhiều kỳ vọng vào vụ nuôi thu đông. Không chỉ đầu tư về hạ tầng, ao nuôi, nhà lưới mái che mà kỹ thuật nuôi thâm canh công nghệ cao cũng được người nuôi làm chủ. Tôm phát triển ổn định, trong khi thị trường cuối năm luôn có sức mua lớn, tạo động lực để người dân chăm sóc, quản lý ao nuôi chặt chẽ hơn.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có khoảng 200 - 250ha diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới. Hầu hết số hộ đầu tư hạ tầng, công nghệ hiện đại này đều đầu tư nuôi tôm vụ thu đông. Hiện, các hộ đã xuống giống, đang tập trung chăm sóc, theo dõi chặt chẽ môi trường ao nuôi, dự kiến sẽ thu hoạch rải rác trước và sau Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Trưởng phòng Nuôi trồng, Chi cục Biển đảo và Thủy sản, cho biết: “Việc phát triển diện tích nuôi tôm ở vụ thu đông đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Tuy nhiên, để nắm bắt cơ hội về giá, người nuôi tôm cần thường xuyên theo dõi diễn biến để bổ sung các loại khoáng chất, vitamin nhằm tăng cường dinh dưỡng và khả năng đề kháng giúp tôm chống chịu lại thời tiết bất thường, đặc biệt là mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh - bán thâm canh, khuyến cáo bà con thả giống theo đúng lịch thời vụ để hạn chế dịch bệnh”.

Vụ nuôi tôm thu đông tại Thanh Hóa không chỉ là một vụ sản xuất đơn thuần, mà là minh chứng cho sự chủ động, sáng tạo của người nông dân trước thách thức biến đổi khí hậu. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, thời điểm nửa cuối năm, các thị trường nhập khẩu chính sẽ có tín hiệu tốt hơn, các vấn đề tồn kho và khó khăn vận tải sẽ giảm bớt, nhu cầu sẽ phục hồi, tôm xuất khẩu đón nhiều tín hiệu vui. Thời điểm này, vụ tôm thu đông trên địa bàn tỉnh đã khởi động. Những tín hiệu khả quan từ đầu vụ là cơ sở để người nuôi kỳ vọng vào một mùa thu hoạch thắng lợi, mở ra hướng sản xuất hiệu quả hơn cho những năm tiếp theo.