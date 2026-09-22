Kỳ vọng lãi suất tại Mỹ gây sức ép lên giá vàng

Trang sức vàng được bày bán tại một tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

Bên cạnh đó, giới đầu tư đang chờ đợi phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) để tìm manh mối về chính sách sắp tới.

Vào lúc 13 giờ 52 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,6%, xuống 4.319,39 USD/ounce.

Vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát và rủi ro địa chính trị, nhưng sức hấp dẫn của kim loại quý này thường giảm trong môi trường lãi suất cao.

Ông Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone, nhận định do số liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần này khá hạn chế, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi phát biểu của các quan chức Fed để tìm tín hiệu về khả năng Fed có tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 10 hay không, cùng với diễn biến giá dầu thô.

Theo ông Weston, nếu giá dầu tăng trở lại và làm gia tăng kỳ vọng lạm phát, điều này sẽ càng củng cố khả năng Fed tăng lãi suất, qua đó tiếp tục gây bất lợi cho giá vàng.

Fed tuần trước đã tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm và phát tín hiệu về khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới.

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, cho biết Fed nhiều khả năng sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất để hạ lạm phát, trong bối cảnh nhu cầu mạnh và cú sốc giá hàng hóa đã lan rộng ra ngoài lĩnh vực dầu mỏ.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,1%, xuống 65,28 USD/ounce; giá bạch kim giảm 1,1%, xuống 1.777,29 USD/ounce; còn giá palađi giảm 0,8%, xuống 1.290,07 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 14 giờ 30 phút ngày 21/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 142,50 – 145,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).