Kỳ vọng hỗ trợ thanh khoản hạ nhiệt, dòng tiền chứng khoán phân hóa

Chứng khoán hồi phục, thanh khoản suy giảm

Tuần 9-13/11, chứng khoán toàn cầu phục hồi tích cực. Tại Mỹ, S&P 500 tăng 2,5%, Nasdaq tăng 2,3%. Ở châu Á, Kospi tăng 4,6%, Nikkei 225 tăng 6,5% và chứng khoán Đài Loan tăng 10,2%.

Tuy nhiên, bức tranh vĩ mô vẫn tiềm ẩn nhiều bất định. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 của Mỹ tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2022. Theo công cụ FedWatch của CME, tại thời điểm cuối tuần, thị trường định giá xác suất 100% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Trên thị trường hàng hóa, giá vàng giảm khoảng 4,5%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 6. Giá dầu Brent và WTI cùng giảm khoảng 2,5%, sau khi mất lần lượt 16% và 13% trong tuần trước. Rủi ro xung đột Mỹ - Iran hạ nhiệt, trong khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo tình trạng dư cung dầu toàn cầu ngày càng gia tăng.

Trong nước, VN-Index tăng 9,57 điểm, tương đương 0,55%, lên 1.734,93 điểm. Tuy nhiên, chất lượng nhịp hồi phục còn khiêm tốn khi thanh khoản bình quân giảm 11,6%, xuống 16.272 tỷ đồng. Đáng chú ý, giá trị khớp lệnh giảm tới 24,1%, còn 11.689 tỷ đồng.

Động lực chính đến từ cổ phiếu Vingroup (VIC), đóng góp khoảng 10 điểm cho VN-Index, cùng một số cổ phiếu ngân hàng như STB, LPB và TCB.

Nhóm Midcap tăng tuần thứ hai liên tiếp, trong khi VN30 và Smallcap lần lượt giảm 0,08% và 0,36%.

Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các nhóm phòng thủ. Cổ phiếu sản xuất và phân phối điện tăng 4,6%, logistics tăng 2,7%, trong khi thực phẩm giảm 3,1%, dầu khí và hóa chất cùng giảm 2,1%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 914 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong khi tự doanh công ty chứng khoán mua ròng tại một số cổ phiếu như VIX, TPB và VPB. Diễn biến này cho thấy dòng tiền chưa thực sự đồng thuận, chủ yếu tìm kiếm cơ hội ở từng nhóm cổ phiếu riêng lẻ.

Một điểm nhấn của tuần là động thái Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chào mua USD giao ngay hai phiên mỗi tuần với tỷ giá 25.500 đồng/USD từ ngày 11/11. Thông tin này từng giúp VN-Index tăng gần 29 điểm trong phiên 10/11, nhưng đến cuối tuần chưa có giao dịch mua ngoại tệ nào thành công. Kỳ vọng hỗ trợ thanh khoản vì thế nhanh chóng hạ nhiệt.

Dòng tiền vào thị trường vẫn khá thận trọng. Ảnh: HH

Dòng tiền thực sẽ quyết định xu hướng

Theo Chứng khoán MBS, việc NHNN mua ngoại tệ giao ngay là bước đi chủ động nhằm bổ sung thanh khoản tiền đồng cho hệ thống ngân hàng. Ước tính mỗi 1 tỷ USD mua thành công tương ứng khoảng 25.500 tỷ đồng được bơm vào hệ thống.

Tuy nhiên, có hai rào cản khiến giao dịch chưa thể thực hiện. Thứ nhất, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng ngày 11/11 ở mức 25.660 đồng/USD, cao hơn 160 đồng so với giá mua của NHNN, khiến các ngân hàng chưa có động lực bán USD. Thứ hai, phần lớn ngân hàng chưa có trạng thái ngoại tệ dương đủ điều kiện để bán.

MBS cho rằng việc chưa phát sinh giao dịch không đồng nghĩa công cụ này mất hiệu lực. Chính sách vẫn có thể phát huy tác dụng khi tỷ giá hạ nhiệt hoặc NHNN điều chỉnh giá mua linh hoạt hơn. Việc phối hợp với các công cụ OMO và hoán đổi ngoại tệ cũng giúp nhà điều hành có thêm dư địa hỗ trợ thanh khoản mà không gây áp lực quá lớn lên tỷ giá.

Đối với chứng khoán, khoảng cách giữa kỳ vọng và dòng tiền thực tế khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn. Thị trường từng hưng phấn trước thông tin hỗ trợ thanh khoản, nhưng khi chưa có lượng tiền thực sự được bơm vào hệ thống, động lực tăng giá nhanh chóng suy yếu.

Ở chiều tích cực, giá dầu giảm có thể góp phần hạ nhiệt áp lực chi phí và lạm phát. Giá vàng suy yếu cùng với yếu tố mùa vụ cũng tạo thêm lực đỡ cho thị trường.

Theo thống kê 10 năm gần nhất của MBS, tháng 11 có xác suất tăng điểm khoảng 70%, với hiệu suất bình quân 3,8%, thuộc nhóm những tháng tích cực nhất trong năm. Sau hai tháng giảm điểm liên tiếp, thị trường có cơ hội xuất hiện một nhịp hồi phục kỹ thuật.

Dù vậy, MBS lưu ý khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 có thể lấn át yếu tố mùa vụ. Về kỹ thuật, VN-Index có vùng hỗ trợ ngắn hạn tại 1.693 điểm, vùng kháng cự 1.753-1.760 điểm. Nếu đánh mất vùng hỗ trợ này, chỉ số có thể lùi về kiểm định vùng 1.680 điểm.

Trong bối cảnh đó, MBS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng danh mục an toàn, ưu tiên nhóm Midcap và cổ phiếu phòng thủ như điện, bảo hiểm. Các nhóm logistics, đầu tư công, xây dựng, thủy sản và bất động sản nhà ở cũng có thể được xem xét nếu duy trì được dòng tiền.

Nhìn chung, thị trường vẫn có dư địa hồi phục nhưng khó hình thành xu hướng tăng đồng thuận khi thanh khoản yếu và những bất định về tỷ giá, lãi suất còn hiện hữu. Dòng tiền nhiều khả năng tiếp tục chọn lọc, ưu tiên những nhóm ngành có triển vọng riêng thay vì lan tỏa trên diện rộng.