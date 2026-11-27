Hành lang pháp lý mới sẽ là chế tài hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường. Ảnh: NQ

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng tính răn đe

Cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, những áp lực đối với môi trường ngày càng gia tăng. Tại nhiều địa phương, tình trạng xả nước thải, khí thải không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường; đổ trộm, chôn lấp trái phép chất thải rắn, chất thải xây dựng; không vận hành hoặc vận hành không đúng quy trình hệ thống xử lý chất thải vẫn diễn ra. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường sống, sức khỏe người dân mà còn làm gia tăng chi phí khắc phục ô nhiễm, tạo ra những hệ lụy lâu dài đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Hà Nội, mặc dù công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường được các cấp, ngành tăng cường, song số vụ vi phạm được phát hiện, xử lý vẫn ở mức cao. Trong 8 tháng năm 2026, thành phố đã xử lý 4.527 vụ vi phạm về bảo vệ môi trường với 4.455 đối tượng, tăng tương ứng 25,4% và 26,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 28,2 tỷ đồng, tăng 77,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tại phiên chất vấn của HĐND thành phố Hà Nội về lĩnh vực môi trường vào cuối tháng 10 vừa qua, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua rà soát, lực lượng Công an thành phố đã lập danh sách 257 cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, xác định 53 khu vực, địa điểm ô nhiễm cần tập trung kiểm tra, xử lý. Tình trạng đổ trộm, chôn lấp trái phép chất thải rắn, chất thải xây dựng là một trong những vấn đề được lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm các hành vi vi phạm được nhận diện đầy đủ, xử lý nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm. Bởi lẽ, nếu chi phí dành cho việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường lớn hơn chi phí mà đối tượng vi phạm phải bỏ ra khi bị xử phạt, nguy cơ tái phạm vẫn hiện hữu. Đặc biệt, đối với những hành vi vi phạm có chủ đích nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, chế tài xử phạt cần đủ sức triệt tiêu động cơ thu lợi từ việc gây ô nhiễm môi trường.

Trong bối cảnh đó, ngày 14-11-2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 412/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ban hành. Gồm 4 chương, 87 điều, nghị định quy định cụ thể các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền của các cơ quan, lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức.

Đây cũng là mức phạt tối đa đã được quy định tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP trước đó. Do vậy, ý nghĩa của việc ban hành nghị định mới không chỉ nằm ở mức phạt tiền mà còn ở việc tiếp tục hoàn thiện các quy định xử lý vi phạm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong tình hình mới.

Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là việc quy định cụ thể chế tài đối với các hành vi vi phạm liên quan đến giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai dự án đầu tư và vận hành cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cùng với các quy định xử lý hành vi xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật, vi phạm trong quản lý chất thải, nghị định cũng đề cập đến trách nhiệm cung cấp, công khai thông tin, dữ liệu môi trường. Qua đó, tạo cơ sở để cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát các nguy cơ gây ô nhiễm ngay từ giai đoạn đầu tư, thay vì chỉ tập trung xử lý khi hậu quả đã xảy ra.

Đặc biệt, bên cạnh phạt tiền, các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như đình chỉ hoạt động có thời hạn, tước quyền sử dụng giấy phép, buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm, thu hồi khoản lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm... có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả xử lý. Việc gắn trách nhiệm kinh tế với trách nhiệm khắc phục hậu quả không chỉ góp phần ngăn chặn hành vi vi phạm mà còn bảo đảm sự công bằng giữa các doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định pháp luật với những doanh nghiệp tìm cách né tránh nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

Xử lí trạc thải đang là vấn đề quan trọng của thành phố. Ảnh: HQ

Để chế tài thực sự phát huy hiệu quả

Hành lang pháp lý ngày càng được hoàn thiện là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, chế tài dù nghiêm khắc đến đâu cũng khó phát huy đầy đủ tác dụng nếu hành vi vi phạm không được phát hiện kịp thời, xử lý triệt để và giám sát chặt chẽ việc khắc phục hậu quả.

Do đó, cùng với việc triển khai các quy định mới, vấn đề đặt ra đối với các địa phương là nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, chủ động nhận diện những lĩnh vực, địa bàn, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Thay vì kiểm tra dàn trải, cần tập trung nguồn lực vào những đối tượng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu quan trắc môi trường tự động, hệ thống camera giám sát để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường trong quá trình sản xuất, vận chuyển và xử lý chất thải.

Tại Hà Nội, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện vi phạm pháp luật về môi trường, Công an thành phố đã giao công an 126 xã, phường tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, lắp đặt camera giám sát. Cùng với đó, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển chất thải, đấu tranh, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc nâng cao năng lực quản lý môi trường ngay từ cơ sở cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính quyền xã, phường là cấp gần dân, trực tiếp nắm bắt những vấn đề phát sinh tại địa bàn. Vì vậy, cùng với việc xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, cần quan tâm bố trí nhân lực có chuyên môn, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền cơ sở với cơ quan chuyên môn và lực lượng công an, tránh tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng quản lý.

Một vấn đề khác cần được quan tâm là giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau xử phạt. Đối với những hành vi gây ô nhiễm môi trường, việc ban hành quyết định xử phạt và hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt chưa đồng nghĩa với việc hậu quả của hành vi vi phạm đã được giải quyết. Cơ quan chức năng cần tiếp tục theo dõi, kiểm tra quá trình khắc phục, đánh giá chất lượng môi trường tại khu vực bị ảnh hưởng, kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành hoặc tái phạm. Hiệu quả của công tác xử lý vi phạm cần được đánh giá không chỉ thông qua số vụ được xử lý, số tiền thu nộp ngân sách mà quan trọng hơn là mức độ cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân.

Bên cạnh đó, để nâng cao tính khả thi của các quy định pháp luật, việc tăng cường xử phạt cần được triển khai đồng bộ với đầu tư, hoàn thiện hạ tầng bảo vệ môi trường. Đơn cử, đối với tình trạng đổ trộm chất thải xây dựng, ngoài việc xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, cần bố trí đầy đủ các điểm tập kết, cơ sở tiếp nhận, xử lý chất thải phù hợp với nhu cầu thực tế, tạo điều kiện để các chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện đúng quy định.

Qua giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại Hà Nội vào tháng 9-2026, Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, HĐND thành phố đã chỉ ra những tồn tại liên quan đến cơ chế, chính sách, hạ tầng xử lý chất thải và nguồn lực thực hiện phân cấp tại một số đơn vị. Trưởng ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, HĐND thành phố Nguyễn Thị Diễm Hằng đề nghị các sở, ngành xác định rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để có giải pháp khắc phục.

Cùng với việc nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những quy định mới tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Đối với doanh nghiệp, đầu tư cho bảo vệ môi trường cần được xác định là một phần tất yếu trong chiến lược phát triển, thay vì coi đây là khoản chi phí cần tiết giảm. Đối với người dân, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phát hiện, phản ánh các hành vi gây ô nhiễm sẽ góp phần hình thành cơ chế giám sát môi trường rộng khắp từ cộng đồng.

Việc ban hành Nghị định số 412/2026/NĐ-CP là bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường. Kỳ vọng đặt ra không chỉ là nâng cao tính răn đe của các chế tài xử phạt, mà còn tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân. Khi các hành vi vi phạm được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, hậu quả ô nhiễm được khắc phục triệt để và trách nhiệm bảo vệ môi trường được thực hiện một cách tự giác, thường xuyên, mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mới có thể được bảo đảm bền vững.