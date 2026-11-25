Số hóa dữ liệu đăng kiểm được kỳ vọng sẽ mang đến một "cuộc cách mạng" trong lĩnh vực này. Ảnh: GT

Từ “mặt tiền” ứng dụng đến nền tảng dữ liệu dùng chung

Tại Triển lãm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng diễn ra mới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chính thức giới thiệu ứng dụng “Đăng kiểm Việt Nam”. Mục tiêu cốt lõi của nền tảng này là gom toàn bộ tiện ích phục vụ chủ phương tiện về một đầu mối thống nhất, chấm dứt tình trạng người dân phải tìm kiếm thông tin rải rác ở nhiều kênh khác nhau. Trên ứng dụng, chủ xe có thể quản lý thông tin phương tiện, lựa chọn cơ sở đăng kiểm, đặt lịch hẹn, thanh toán trực tuyến và tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử, đồng thời tích hợp tiện ích tra cứu vi phạm hành chính.

Quy trình thao tác được thiết kế tinh gọn. Người dùng chỉ cần tải ứng dụng trên kho ứng dụng di động, đăng ký tài khoản bằng cách quét mã QR trên căn cước công dân gắn chip và khai báo thông tin cơ bản của phương tiện. Điểm đột phá của nền tảng mới là cho phép một tài khoản quản lý đồng thời nhiều phương tiện và thiết kế phân hệ riêng cho doanh nghiệp. Điều này khắc phục triệt để bất cập của ứng dụng đặt lịch TTDK trước đây, vốn giới hạn mỗi số điện thoại chính chủ chỉ đăng ký được một xe. Đối với các doanh nghiệp vận tải sở hữu hàng chục, hàng trăm đầu xe, việc theo dõi tập trung thời hạn kiểm định giúp chủ động xếp lịch đưa xe đi kiểm tra khớp với kế hoạch khai thác, hạn chế tối đa tình trạng phương tiện phải nằm chờ ngoài dự kiến.

Tuy nhiên, ứng dụng di động chỉ là phần nổi. Giá trị thực sự quyết định chất lượng dịch vụ nằm ở kho dữ liệu khổng lồ phía sau. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến tháng 11-2026, cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện đã đồng bộ đủ 10/10 triệu bản ghi, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ hồ sơ có kết quả giải quyết điện tử của Cục đạt trên 90%. Đây là nền móng vững chắc để các dịch vụ công trực tuyến vận hành thông suốt.

Nhìn lại lộ trình cải cách suốt năm 2026, ngành Ðăng kiểm đã tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ. Từ ngày 1-3-2026, các cơ sở đăng kiểm trên toàn quốc bắt đầu cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường dưới dạng điện tử có gắn mã QR. Đến tháng 7-2026, chủ xe được sử dụng thông tin đăng ký xe trên ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc dữ liệu liên thông từ cơ quan đăng ký xe mà không phải xuất trình lại bản giấy. Bước tiến tiếp theo đã được ấn định tại Nghị định số 89/2026/NĐ-CP: Từ ngày 1-1-2027, tem kiểm định dán trên kính lái ô tô sẽ chính thức được bãi bỏ. Khi tấm tem giấy không còn, dữ liệu điện tử sẽ trở thành căn cứ pháp lý duy nhất, giúp triệt tiêu nguy cơ làm giả giấy tờ và hỗ trợ lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát thuận lợi hơn.

Ở góc độ quản lý môi trường đô thị, số hóa dữ liệu đăng kiểm còn mang ý nghĩa chiến lược. Cũng từ ngày 1-3-2026, quy trình kiểm định khí thải ô tô mới được áp dụng chặt chẽ theo Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg và Quy chuẩn QCVN 85:2025. Việc lưu trữ mức phát thải của từng xe trên hệ thống giúp cơ quan quản lý lần đầu tiên nắm trong tay bức tranh toàn cảnh về nguồn phát thải giao thông. Thực tế dữ liệu đã bắt đầu "lên tiếng" khi tỷ lệ ô tô chạy dầu diesel đời cũ không đạt chuẩn khí thải tăng cao, cung cấp cơ sở khoa học quan trọng để Hà Nội và các đô thị lớn hoạch định chính sách vùng phát thải thấp.

Để tiện ích số thực sự đi vào đời sống, ngành Ðăng kiểm vẫn còn nhiều việc phải làm. Ảnh: Tuấn Lương

Để tiện ích số thực sự đi vào đời sống

Cục Đăng kiểm Việt Nam tính toán, Hà Nội cần bổ sung khoảng 340 cơ sở kiểm định khí thải, thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 400 cơ sở cùng hơn 700 thiết bị phân tích chuyên dụng. Tại triển lãm vừa qua, Cục đã giới thiệu mô hình kiểm định khí thải xe máy số hóa toàn diện với sự giám sát của camera và trí tuệ nhân tạo (AI). Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Chiến Thắng cho biết, định hướng lâu dài là đưa kiểm định khí thải xe máy, phương tiện đường thủy và đường sắt lên cùng một nền tảng ứng dụng thống nhất.

Tuy vậy, các chuyên gia cảnh báo, một thách thức lớn hơn đang ở phía trước khi lộ trình kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy chính thức khởi động từ ngày 1-7-2027 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trước khi mở rộng ra cả nước. Với quy mô gần 70 triệu xe máy trên toàn quốc, riêng Thủ đô Hà Nội chiếm gần 6 triệu xe, áp lực lên hạ tầng kiểm định là rất lớn. Dù triển vọng rất rõ ràng, nhưng để ứng dụng “Đăng kiểm Việt Nam” dự kiến vận hành chính thức vào cuối năm 2026 không lặp lại vết xe đổ gián đoạn như ứng dụng TTDK từng dừng hợp tác từ ngày 14-7-2026, nhiều vấn đề cốt lõi cần được giải quyết thấu đáo.

Phân tích dưới góc độ quản lý đô thị và chính sách công, TS Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông – đô thị nhận định, việc số hóa dữ liệu và siết chặt kiểm định khí thải là xu thế tất yếu để xây dựng giao thông xanh. Tuy nhiên, chuyển đổi số không thể chỉ dừng lại ở việc đưa thủ tục lên môi trường mạng, mà phải gắn liền với các giải pháp an sinh và hạ tầng đồng bộ. Với hàng triệu xe máy cũ đang lưu hành, cơ quan quản lý cần có lộ trình phù hợp kết hợp với chính sách "thu cũ đổi mới" thiết thực. Tại Hà Nội, thành phố đã ban hành cơ chế hỗ trợ hộ nghèo chuyển đổi sang phương tiện xanh với mức 100% giá trị phương tiện (tối đa 20 triệu đồng), áp dụng từ ngày 1-7-2026 đến hết năm 2027. Theo TS Nguyễn Xuân Thủy, đây là cách làm nhân văn cần được nhân rộng và kết nối dữ liệu chặt chẽ với hệ thống đăng kiểm để người dân dễ dàng tiếp cận.

Trong khi đó, chuyên gia giao thông Lê Trung Tính, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh yếu tố "khoảng cách số". Theo ông, không phải chủ phương tiện nào cũng thành thạo điện thoại thông minh, đặc biệt là nhóm người cao tuổi hoặc lao động tự do thu nhập thấp. Do đó, song song với việc khuyến khích người dân đặt lịch và thanh toán qua ứng dụng, các cơ sở đăng kiểm bắt buộc phải duy trì kênh tiếp nhận trực tiếp thuận tiện, văn minh, tuyệt đối không để công nghệ trở thành rào cản gây phiền hà cho người yếu thế.

Giới chuyên gia công nghệ và pháp lý cũng lưu ý ba vấn đề kỹ thuật cần được minh bạch hóa trước giờ G. Thứ nhất là bài toán bảo mật thông tin khi tài khoản đăng kiểm tích hợp đồng thời dữ liệu căn cước công dân, thông tin tài sản và lịch sử giao dịch tài chính.

Thứ hai, cơ quan quản lý cần hướng dẫn cụ thể danh mục các khoản phí đủ điều kiện thanh toán trực tuyến, mức phí giao dịch (nếu có) để người dân chủ động.

Thứ ba, khi tem kiểm định giấy chính thức bị bãi bỏ từ đầu năm 2027, quy trình phối hợp tra cứu dữ liệu giữa lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra trên đường với hệ thống của Cục Đăng kiểm phải bảo đảm thông suốt theo thời gian thực, tránh tình trạng nghẽn mạng làm chậm trễ việc kiểm tra của người lái xe.