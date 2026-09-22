Kỳ vọng Fed tăng thêm lãi suất nâng đỡ USD, yên Nhật lại chịu áp lực

Kỳ vọng Fed tăng thêm lãi suất đang nâng đỡ đồng USD

Giá dầu phục hồi trở lại trong sáng thứ Ba (22/9) sau 5 ngày giảm liên tiếp trước đó bất chấp việc Mỹ - Iran sẽ tiến hành đàm phán song phương tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này. Theo đó, giá dầu thô Brent kỳ hạn giao tháng 11 tăng 1,72 USD (tương đương 1,7%) lên 102,06 USD/thùng vào lúc 06:17 GMT; trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 10 tăng 1,62 USD (tương đương 1,7%) lên 97,4 USD/thùng.

Việc giá dầu vẫn duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng đang củng cố kỳ vọng của thị trường là Fed sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ sau khi cơ quan này đã tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 16/9, thậm chí động thái tăng lãi suất tiếp theo có thể diễn ra vào tháng 10 tới.

Theo công cụ CME FedWatch, hiện các nhà giao dịch đang dự báo xác suất Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 10 là 56%, tăng so với mức 43,5% của một tuần trước đó.

Chính kỳ vọng này đã nâng đỡ đồng USD duy trì sát mức đỉnh 7 tuần trong ngày thứ Ba (22/9). Cụ thể chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – hiện đã nhích nhẹ 0,05% lên 100,48 điểm, gần sát mức đỉnh 7 tuần là 100,52 điểm thiết lập vào cuối ngày thứ Hai.

Tuy nhiên theo các nhà phân tích, triển vọng của đồng bạc xanh vẫn rất khó lường do kỳ vọng Fed sẽ tăng thêm lãi suất trong năm nay chỉ là kỳ vọng, chứ chưa nói gì tới tháng 10. Bởi Fed đang đối mặt với khá nhiều rào cản nếu muốn tăng thêm lãi suất, đặc biệt là áp lực chính trị.

Còn nhớ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản ứng quyết liệu sau động thái tăng lãi suất của Fed vào ngày 16/9 vừa qua. “Lãi suất tại Hoa Kỳ nên ở mức 1% hoặc thấp hơn, bởi vì chúng ta có độ tín nhiệm tốt nhất thế giới - vượt xa các nước khác”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trên mạng xã hội Truth Social ngay sau quyết định tăng lãi suất của Fed. “HÃY HẠ LÃI SUẤT CHO HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ, VÀ PHẢI THẬT NHANH!”.

Mặc dù những chỉ trích của ông Trum vẫn chưa nhắm trực tiếp vào Chủ tịch Fed Kevin Warsh – người được ông lựa chọn với kỳ vọng sẽ dẫn dắt Fed giảm lãi suất mạnh mẽ hơn so với người tiền nhiệm Jerome Powell. Cũng chính bởi vậy, theo các chuyên gia, Chủ tịch Fed Kevin Warsh sẽ phải thận trọng hơn với quyết định tăng lãi suất tiếp theo, nếu không muốn "đối đầu" với ông Trump.

Vì thế, xem ra triển vọng của đồng USD vẫn khó lường. Chưa kể diễn biến của đồng tiền này còn phụ thuộc vào động thái chính sách của nhiều NHTW lớn khác, và đặc biệt là nguy cơ can thiệp của Tokyo với đồng yên Nhật.

Yên Nhật lại chịu áp lực, nguy cơ can thiệp tăng cao

Trong khi đó, đồng yên Nhật tiếp tục chịu áp lực khi các nhà giao dịch đặt cược rằng NHTW Nhật (BOJ) sẽ gặp khó khăn trong việc theo kịp xu hướng thắt chặt tiền tệ của các NHTW lớn khác, khiến chênh lệch lãi suất của đồng yên với nhiều đồng tiền chủ chốt, đặc biệt là USD tiếp tục doãng rộng.

Theo đó, hiện đồng yên Nhật đã giảm 0,2% xuống còn 157,66 JPY/USD sau khi cũng đã giảm nhẹ trong ngày thứ Hai.

Đồng yên Nhật đã chịu áp lực bán mạnh sau khi BOJ tăng lãi suất lên cao nhất trong 31 năm vào ngày 18/9. Nguyên nhân chủ yếu do các nhà đầu tư nghi ngờ quyết tâm đẩy nhanh tốc độ thắt chặt tiền tệ của BOJ khi mà động thái ngày 18/9 không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối, trong khi cơ quan này và Thống đốc Kazuo Ueda cũng vẫn ‘mập mờ’ khi nói về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo.

Trong khi nhiều NHTW lớn khác như NHTW châu Âu (ECB) hay Fed được dự báo sẽ tiếp tục tăng thêm lãi suất trong năm nay. Vì thế, nếu BOJ không bắt kịp, chênh lệch lãi suất giữa đồng yên và các đồng tiền khác sẽ tiếp tục doãng rộng, và đó là một áp lực lớn với đồng tiền này.

“Trừ khi BOJ thắt chặt chính sách nhanh hơn Fed, chênh lệch lãi suất khoảng 275 điểm cơ bản giữa Mỹ và Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade) sử dụng nguồn vốn bằng đồng yên”, Carlos Casanova - Chuyên gia kinh tế cấp cao về châu Á tại Union Bancaire Privée nhận định. “Chúng tôi dự báo tỷ giá USD/JPY sẽ tăng lên mức 160 vào cuối năm nay trước khi giảm nhẹ xuống 156 vào giữa năm 2027”.

Thị trường đang định giá xác suất khoảng 30% cho khả năng BOJ tăng lãi suất ngắn hạn lên 1,5% vào tháng 10, trong khi xác suất cho động thái tương tự của Fed là 53%.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, dự báo chỉ là dự báo. Còn diễn biến thực tế thế nào vẫn phải chờ các dữ liệu kinh tế. Chưa kể việc đồng yên giảm giá đang làm gia tăng rủi ro Tokyo sẽ ra tay can thiệp sau khi tờ Nikkei của Nhật đưa tin nước này đã thực hiện kiểm tra tỷ giá USD/JPY vào thứ Sáu.

Nếu điều đó diễn ra trên thực tế, đồng nội tệ của Nhật có thể sẽ lại phục hồi mạnh như thời điểm cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua; qua đó sẽ đẩy đồng USD suy yếu.