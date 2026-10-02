Kỳ vọng Fed tăng lãi suất tháng 10 giảm mạnh: Động lực nào đằng sau đà tăng của đồng bạc xanh?

USD tăng dù Fed bớt “diều hâu”

Sáng 2/10, chỉ số USD, đo sức mạnh đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền lớn, đang quanh mức 102,08 và hướng tới mức tăng khoảng 1% trong tuần, đồng thời đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp. USD cũng ở vùng cao nhất 17 tháng. Trong khi đó, thị trường hiện chỉ còn định giá khoảng 25% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, giảm mạnh từ khoảng 70% một tuần trước.

Thông thường, khi xác suất Fed tăng lãi suất giảm nhanh, USD sẽ chịu sức ép. Nhưng lần này, phản ứng đi ngược hướng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã hạ từ đỉnh 5,344% - cao nhất kể từ năm 2002 - về quanh 5,257% trong phiên châu Á sáng 2/10, song USD vẫn giữ gần đỉnh mới.

Đợt bán tháo trái phiếu toàn cầu đang đẩy chi phí vay lên cao trong bối cảnh giá dầu làm tăng lo ngại lạm phát và nguồn cung trái phiếu lớn khiến nhà đầu tư đòi hỏi mức bù rủi ro cao hơn cho kỳ hạn dài. Charu Chanana, chiến lược gia đầu tư trưởng tại Saxo, cho biết các nhà đầu tư đang phải đối mặt với một sự kết hợp “khó chịu” giữa lạm phát dai dẳng, mức vay nợ lớn của chính phủ và nguồn cung trái phiếu dồi dào.

“Việc lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài tiếp tục tăng, ngay cả khi kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất Fed ngay lập tức đã giảm xuống, cho thấy vấn đề ngày càng liên quan đến phần bù kỳ hạn và rủi ro tài khóa, chứ không chỉ đơn thuần là quyết định tiếp theo của Fed”, bà Charu Chanana nói.

Châu Âu hiện là một trong những mắt xích yếu rõ nhất. Lo ngại về tài khóa của Pháp đã đẩy chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp và Đức vượt 140 điểm cơ bản, mức rộng nhất kể từ năm 2012, gây biến động lớn trên thị trường chứng khoán châu Âu và khiến đồng euro chịu áp lực mạnh. Đồng euro có lúc giảm xuống 1,1215 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025, đồng thời cũng giảm giá so với yên Nhật và franc Thụy Sĩ.

Bối cảnh đó cho thấy, USD được hưởng lợi không hẳn vì triển vọng Mỹ sáng hơn, mà vì các lựa chọn thay thế kém hấp dẫn hơn. “Rõ ràng là thị trường không định giá theo kịch bản Fed có lập trường diều hâu”, Prashant Newnaha, chiến lược gia cấp cao về lãi suất tại TD Securities, nhận định. “Đây là một động thái tìm đến tài sản an toàn, được thúc đẩy bởi những diễn biến tại châu Âu. Trong kịch bản này, hãy kỳ vọng chỉ số USD và đồng yên cùng tăng giá”.

Từ “Mỹ vượt trội” sang “Mỹ ít rủi ro hơn”?

Trước đây, câu chuyện “Mỹ vượt trội” thường dựa trên tăng trưởng tốt hơn, lợi suất cao hơn và Fed cứng rắn hơn các ngân hàng trung ương khác. Nhưng hiện tại, USD vẫn mạnh dù kỳ vọng Fed tăng lãi suất ngắn hạn đã suy yếu đáng kể.

Theo cách nhìn này, sức mạnh của USD ngày càng mang tính tương đối: đồng bạc xanh tăng không chỉ vì Mỹ mạnh hơn, mà còn vì những nơi khác đang gặp nhiều vấn đề hơn. Nếu châu Âu cùng lúc đối mặt áp lực tài khóa, chi phí năng lượng cao và thị trường trái phiếu biến động, vốn quốc tế có thể chuyển dịch về tài sản bằng USD đơn giản vì Mỹ được xem là nơi ít rủi ro hơn. Giới phân tích cho rằng, đợt bán tháo mạnh trên thị trường trái phiếu châu Âu, với lợi suất trái phiếu Pháp tăng lên mức cao nhất trong 14 năm, cũng có thể đã góp phần thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn như trái phiếu Kho bạc Mỹ, đồng USD và đồng franc Thụy Sĩ.

Dù vậy, hướng đi chính sách của Fed vẫn hết sức quan trọng. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố tối 2/10 có thể làm thay đổi nhanh kỳ vọng chính sách. Dự báo trung tâm hiện nay là kinh tế Mỹ tạo thêm khoảng 90.000 việc làm trong tháng 9 và tỷ lệ thất nghiệp vẫn giữ ở 4,1%. Thị trường cũng sẽ đặc biệt chú ý đến mức thu nhập theo giờ, sau khi khảo sát ISM cho thấy chỉ số giá phải trả tăng vọt, cho thấy áp lực chi phí đang gia tăng hơn nữa.

Câu hỏi đối với USD lúc này không chỉ là Fed sẽ làm gì trong tháng 10. Quan trọng hơn là liệu những rủi ro tài khóa, trái phiếu và tiền tệ bên ngoài nước Mỹ có tiếp tục khiến dòng vốn tìm đến đồng bạc xanh ngay cả khi Fed bớt cứng rắn. Chính sự phân kỳ này đang làm thay đổi cách thị trường đọc sức mạnh của USD.