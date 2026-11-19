Kỳ vọng Fed tăng lãi suất nâng đỡ USD

Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed vừa được công bố cho thấy, các quan chức Fed nhận thấy rủi ro ngày càng tăng rằng họ có thể cần đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát lạm phát, mặc dù hiện tại họ vẫn nhất trí giữ nguyên lãi suất.

Đáng chú ý là, cũng theo biên bản cuộc họp, một số ý kiến cho rằng lạm phát có thể dai dẳng hơn dự đoán, đòi hỏi "phải chuyển sang lập trường chính sách thắt chặt hơn" so với kế hoạch hiện tại. Một vài quan chức thậm chí còn lập luận rằng Fed có thể phải cân nhắc mức tăng lãi suất 50 điểm cơ bản “nếu các dữ liệu lạm phát sắp tới không khả quan”.

Trong khi đó, Thống đốc Fed Christopher Waller hôm thứ Tư (18/11) tiếp tục lên tiếng ủng hộ việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 12.

Phát biểu với đài CNBC, ông cho biết, Fed cần cân nhắc việc tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12, hoặc phát đi tín hiệu về lộ trình tăng lãi suất nhanh hơn trong năm 2027.

“Nếu thực sự muốn kiềm chế lạm phát, chúng ta phải bắt đầu thực hiện các biện pháp mạnh mẽ”, Waller nói. Điều này có thể bao gồm việc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 8-9 tháng 12 tới, hoặc sử dụng tuyên bố sau cuộc họp và buổi họp báo của Chủ tịch Fed để định hướng kỳ vọng của thị trường về các đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Tất cả những điều đó càng củng cố thêm kỳ vọng của thị trường là Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 12, thậm chí không loại trừ khả năng cơ quan này tăng lãi suất tới 50 điểm cơ bản. Theo công cụ FedWatch của CME Group, hiện các nhà đầu tư đặt cược tới 100% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào ngày 9/12 tới, trong đó khả năng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản là 7,5%.

Chính kỳ vọng này tiếp tục nâng đỡ đồng USD, ngay cả khi giá dầu giảm và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng giảm xuống thấp nhất 1 tuần. Cụ thể chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – có thời điểm đã tiến sát ngưỡng 104,00 - mức cao nhất trong 19 tháng qua, nhưng sau đó lại quay đầu giảm và hiện đang xoay quanh 103,85 điểm.

Diễn biến chỉ số USD Index trong 3 tháng qua

“Việc thị trường kỳ vọng Fed sẽ có lập trường cứng rắn hơn đã bù đắp cho sự suy yếu của các cổ phiếu công nghệ, qua đó duy trì đà tăng cho đồng USD”, các nhà phân tích tại OCBC nhận định. Họ cũng lưu ý rằng nếu kỳ vọng về chi tiêu vốn cho trí tuệ nhân tạo (AI) bị cắt giảm mạnh hơn nữa, sự hỗ trợ này có thể bị lung lay do lợi suất thực tế tại Mỹ giảm xuống và dòng vốn đổ vào thị trường cổ phiếu suy yếu.

Trong khi Dilin Wu - Chiến lược gia nghiên cứu tại Pepperstone cho rằng, giá dầu giảm đã phần nào xoa dịu những lo ngại về lạm phát. Trong khi đó, sự suy yếu của thị trường chứng khoán Mỹ cùng những lo ngại về tăng trưởng kinh tế có thể đã thúc đẩy nhu cầu tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn như trái phiếu chính phủ Mỹ.

Bà nói thêm rằng, diễn biến của đồng USD trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào sự thay đổi trong lợi thế lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng tiền này.

Đôla Úc giảm thấp nhất 1 tháng

Sự mạnh lên của đồng USD đã gây áp lực lên các đồng tiền khác. Theo đó, đồng euro hiện đang giao dịch ở mức 1,096 USD/EUR, cách không xa mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025.

Đồng bảng Anh hiện đang giao dịch ở mức 1,3139 USD/GBP, cũng cách không xa mức thấp nhất 1 tháng là 1,3117 USD/GBP

Đồng yên Nhật cũng suy yếu, giao dịch ở mức 159,46 JPY/USD, ngay sát ngưỡng tâm lý quan trọng 160 JPY/USD – ngưỡng được xem là ‘lằn ranh đỏ’ khi đã khiến Tokyo phải nhiều lần ra tay can thiệp khi nó bị xuyên thủng.

Đồng franc Thụy Sĩ giảm 0,1%, xuống còn 0,8434 đổi 1 USD. Đồng đôla New Zealand tăng 0,1%, đạt 0,5496 USD.

Đáng chú ý là đồng đôla Úc có thời điểm đã giảm xuống mức 0,6662 USD – mức thấp nhất kể từ tháng 1 sau khi báo cáo việc làm yếu kém được công bố củng cố khả năng NHTW Úc có thể dừng chu kỳ thắt chặt. Hiện đồng đôla Úc đã tăng nhẹ lên 0,6692 USD.

Theo đó, số lượng việc làm tại Úc sụt giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 10, trong khi tỷ lệ thất nghiệp leo lên mức cao nhất trong 5 năm; điều này củng cố nhận định rằng lãi suất tại Úc có khả năng đã đạt đỉnh.

Sau khi các dữ liệu này được công bố, chuyên gia kinh tế George Tharenou từ UBS đã điều chỉnh dự báo về thời điểm Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) bắt đầu cắt giảm lãi suất, từ tháng 11 năm sau lên tháng 8 năm sau. Ông cũng dự báo chu kỳ nới lỏng chính sách sẽ bao gồm 3 đợt cắt giảm lãi suất thay vì 2 đợt như dự báo trước đó, với lý do lạm phát vẫn ở mức cao cùng sự suy yếu của thị trường lao động và thị trường nhà ở.