Kỳ vọng 'đánh thức' du lịch phía Nam Hà Nội

Sáng ngày 7/11, thảo luận tại tổ 1 (Đoàn Hà Nội) về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt cho rằng, Hà Nội cần có những cơ chế đủ mạnh để phát huy vai trò hạt nhân trong liên kết vùng, huy động nguồn lực xã hội và thu hút các dự án du lịch quy mô lớn.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt phát biểu tại tổ. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Theo đại biểu, Luật Thủ đô đã trao cho Hà Nội nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Vì vậy, dự thảo Nghị quyết lần này cần làm rõ những điểm mới, có tính đột phá hơn, thay vì lặp lại các quy định hiện hành, qua đó tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển du lịch.

"Những điểm nghẽn tôi cho rằng phải đưa vào Nghị quyết là liên kết vùng, huy động doanh nghiệp, kể cả cộng đồng người dân tham gia," ông nói.

Dẫn kinh nghiệm thực tế khi công tác tại Mỹ Đức, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt bày tỏ trăn trở về việc khu vực phía Nam Hà Nội có tiềm năng du lịch rất lớn nhưng chưa khai thác hiệu quả. "Tại sao khu vực Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai không phát triển được dù tiềm năng du lịch lớn, không kém gì Tràng An về cảnh quan thiên nhiên?" ông đặt vấn đề.

Theo ông Việt, trước đây đã có nhà đầu tư "đủ tầm" đề xuất dự án tại khu vực Mỹ Đức, gửi tới Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Tuy nhiên cơ chế thu hút đầu tư tại thời điểm đó chưa đủ hấp dẫn để doanh nghiệp quyết định triển khai dự án.

Ông Việt cho rằng nếu lúc đó khu vực Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai được đầu tư dự án du lịch động lực chiến lược khoảng 10.000 tỷ đồng thì giờ đã rất phát triển. Trong đó, tạo kết nối các điểm đến Bái Đính, Tam Chúc với tuyến "Con đường di sản" kéo dài đến Hoàng thành Thăng Long, khu vực phía Nam Thủ đô có thể hình thành một động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy liên kết du lịch giữa Hà Nội và các địa phương lân cận.

Đặc biệt là khi tuyến đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính đã được thành phố đầu tư, có thể trở thành trục kết nối các điểm du lịch tâm linh, di sản văn hóa, hình thành tuyến du lịch hành hương như tại Nhật Bản.

Đối với khu vực Chùa Hương, Hương Sơn, đại biểu đề xuất khai thác hiệu quả không gian di tích lõi, kết hợp phát triển hạ tầng, cảnh quan, trong đó có các công trình giữ nước nhằm phát huy lợi thế thiên nhiên. "Khu vực này có tiềm năng hướng tới mục tiêu trở thành di sản thế giới," ông Việt nói.

Cũng theo đại biểu, Hồ Quan Sơn có thể phát triển các tổ hợp sân golf, khách sạn và dịch vụ du lịch. Khu vực Mỹ Đức có lợi thế về dược liệu, du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, trong khi Ứng Hòa, Thanh Oai sở hữu nhiều làng nghề truyền thống và di tích lịch sử có giá trị.

Từ các phân tích trên, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt bày tỏ ủng hộ việc đưa vào Nghị quyết các cơ chế, chính sách dành cho dự án du lịch quy mô từ 3.000 tỷ đồng, 10.000 tỷ đồng đến 30.000 tỷ đồng, qua đó thu hút đầu tư.

“Nếu có cơ chế đủ mạnh, chúng ta sẽ kêu gọi được các nhà đầu tư lớn, tạo động lực phát triển bền vững cho cả vùng,” ông Việt nêu ý kiến.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Phát biểu cuối phiên thảo luận, Bí thư Thành uỷ Trần Đức Thắng cho biết, Thành phố đang rất quan tâm và thúc đẩy các dự án tại khu vực Mỹ Đức, đặc biệt là khu vực Hồ Quan Sơn.

“Thành phố đang triển khai kết nối hạ tầng và thúc đẩy để nơi đây trở thành một điểm đến du lịch trọng điểm. Hy vọng trong thời gian ngắn tới, khoảng 1-2 năm nữa, sẽ có những dự án cụ thể hình thành, biến nơi đây thành điểm đến của thành phố, nằm trong chuỗi kết nối các điểm du lịch trên địa bàn,” ông Thắng thông tin.

Làm sao để giữ chân và gia tăng mức chi tiêu của du khách

Theo đại biểu Nguyễn Thị Tuyến, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có khả năng lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực như giao thông, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo và logistics.

Song bà cũng thẳng thắn nhìn nhận, dù có tiềm năng lớn về di sản văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực và bản sắc dân tộc, du lịch Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế về năng suất, chất lượng sản phẩm, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Đại biểu đề nghị thay đổi tư duy phát triển du lịch, chuyển từ chú trọng số lượng khách sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị kinh tế thực tế trên mỗi lượt khách.

Cùng với việc gia tăng mức chi tiêu, bà Tuyến cho rằng cần quan tâm đến tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại Việt Nam, có đánh giá định kỳ trong 5 năm, 10 năm để xây dựng chính sách phù hợp.

Đại biểu dẫn ví dụ tại Khánh Hòa, nơi có tỷ lệ khách Nga và khách từ các nước thuộc Liên Xô cũ quay lại cao, để nghiên cứu kinh nghiệm phát triển sản phẩm và duy trì sức hấp dẫn của điểm đến.

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyến. Ảnh: Media Quốc hội

Về giải pháp, đại biểu đề nghị đa dạng hóa các sản phẩm du lịch đặc thù, lấy văn hóa làm nền tảng và lợi thế cạnh tranh cốt lõi. "Chẳng hạn, Hà Nội đang nghiên cứu dự án Safari tại Ba Vì nhằm phát triển loại hình du lịch trải nghiệm gắn với thiên nhiên," bà ví dụ.

Đại biểu cũng kiến nghị nghiên cứu mô hình trung tâm mua sắm Outlet, gắn với cơ chế miễn, giảm hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) trực tiếp tại điểm bán cho khách du lịch quốc tế nhằm kích cầu tiêu dùng.

Ngoài ra, cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý du lịch; chú trọng đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng ứng xử cho người dân tham gia các mô hình du lịch cộng đồng, homestay.