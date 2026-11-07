Kỳ vọng Đại hội mở ra hướng phát triển mới cho Phật giáo Việt Nam

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc sáng 7/11.

Đại đức Danh Tấn Phương: Chăm lo đời sống đồng bào Khmer

Đại đức Danh Tấn Phương, chùa Sóc Xoài, An Giang, đặt kỳ vọng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sẽ tiếp tục quan tâm đời sống đồng bào Khmer, gắn hoạt động Phật sự với nhu cầu thiết thực của người dân.

Đối với đồng bào Khmer, ngôi chùa giữ vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Vì vậy, việc phát huy vai trò của nhà chùa, sư sãi cần gắn với chăm lo người khó khăn, động viên người dân lao động, học tập và xây dựng cuộc sống ổn định.

Đại đức Danh Tấn Phương, chùa Sóc Xoài, tỉnh An Giang.

Trong nhiệm kỳ mới, Đại đức mong Giáo hội tăng cường kết nối nguồn lực, hỗ trợ hộ nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình an sinh cần bám sát thực tế từng địa bàn, tạo điều kiện để đồng bào từng bước cải thiện đời sống.

Cùng với hỗ trợ vật chất, công tác giáo dục cần tiếp tục được quan tâm. Việc khuyến khích con em đồng bào Khmer đến trường, hỗ trợ học sinh khó khăn sẽ góp phần mở rộng cơ hội học tập, lập nghiệp cho thế hệ trẻ.

Đại đức cũng kỳ vọng Giáo hội đồng hành cùng các chùa trong gìn giữ tiếng nói, chữ viết, lễ hội và những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào Khmer. Hoạt động này cần gắn với giáo dục đạo đức, vun đắp lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Từ cơ sở, mỗi việc làm thiết thực của nhà chùa và Phật tử sẽ góp phần đưa tinh thần từ bi vào cuộc sống, củng cố niềm tin, sự gắn bó giữa đạo và đời.

Đại đức Thích Minh Thuần: Phát huy sức trẻ, đổi mới hoằng pháp

Đại đức Thích Minh Thuần, Chánh Thư ký Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Bằng Ân, Hà Nội, kỳ vọng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ mở ra bước đổi mới toàn diện về tư duy, tổ chức và phương thức hoạt động. Theo Đại đức, Giáo hội cần phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, đồng thời chủ động thích ứng với sự phát triển của xã hội.

Đại đức Thích Minh Thuần, Chánh Thư ký Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Bằng Ân, Hà Nội.

Đại đức đặc biệt quan tâm việc kế thừa, phát huy năng lực của Tăng Ni trẻ trong nhiệm kỳ mới. Thế hệ trẻ có sức khỏe, trí tuệ và khả năng tiếp cận nhanh với những thay đổi của đời sống. Nếu Giáo hội tạo điều kiện để lực lượng này tham gia công tác Phật sự, Tăng Ni trẻ sẽ có thêm cơ hội rèn luyện, trưởng thành và đóng góp cho tổ chức.

Việc phát huy sức trẻ cần gắn với sự hướng dẫn, dìu dắt của các bậc tôn túc. Kinh nghiệm của thế hệ đi trước và tinh thần chủ động của thế hệ kế cận sẽ bổ sung cho nhau, giúp Giáo hội giữ vững nền tảng tu học, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động. Đại đức mong đại hội tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ kế thừa có đạo hạnh, năng lực và trách nhiệm phụng sự.

Bên cạnh nhân sự, Đại đức kỳ vọng Giáo hội xác định tầm nhìn phù hợp với xu thế phát triển của xã hội hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa, hoằng pháp và giáo dục Phật giáo cần tiếp tục giữ vai trò quan trọng, gắn nội dung tu học với nhu cầu đời sống tinh thần của Tăng Ni, Phật tử. Giáo hội cũng cần mở rộng giao lưu quốc tế, phát huy đối ngoại nhân dân để tăng cường kết nối, chia sẻ những giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam.

Đề cập công tác hoằng pháp trong thời đại số, Đại đức cho rằng sự phát triển của công nghệ thông tin đặt ra yêu cầu đổi mới cách truyền tải giáo lý và tiếp cận cộng đồng. Tăng Ni cần cập nhật kiến thức, nâng cao khả năng sử dụng công nghệ để hướng dẫn Phật tử, lan tỏa đạo đức Phật giáo bằng những hình thức phù hợp. Việc đổi mới cần giúp người dân hiểu và vận dụng tinh thần từ bi, trí tuệ vào cuộc sống.

Đại đức nhấn mạnh, dù thay đổi phương thức hoạt động, Phật giáo Việt Nam vẫn cần giữ vững truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Trong thiên tai, dịch bệnh và những hoàn cảnh khó khăn, Tăng Ni, Phật tử đã cùng nhân dân chia sẻ mất mát, hỗ trợ người yếu thế, góp phần chăm lo đời sống cộng đồng.

Trong nhiệm kỳ tới, Đại đức mong Giáo hội tiếp tục phát huy tinh thần từ bi cứu khổ, mở rộng hoạt động từ thiện và an sinh xã hội, hỗ trợ người khó khăn không phân biệt thành phần hay tôn giáo. Với Đại đức, kỳ vọng vào đại hội gắn liền với mong muốn mỗi Tăng Ni, Phật tử chủ động đóng góp bằng việc làm thiết thực, đưa các giá trị nhân ái đến với cộng đồng và chung sức xây dựng Giáo hội ngày càng vững mạnh.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn: Nâng cao chất lượng tu học và hiệu quả phụng sự

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhấn mạnh mục tiêu phát triển Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương và bền vững. Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, sáng 7/11, Hòa thượng đề nghị Giáo hội đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, lấy chất lượng tu học và hiệu quả phụng sự làm thước đo phát triển.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo Hòa thượng, hơn hai nghìn năm qua, Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó với vận mệnh đất nước, phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha. Truyền thống ấy góp phần bồi đắp đạo đức, văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chăm lo hạnh phúc của nhân dân.

Từ khi thành lập năm 1981, Giáo hội tiếp tục kế thừa tinh thần hộ quốc an dân, kiên định phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Qua 45 năm, các thế hệ Tăng Ni, Phật tử đã chung sức củng cố tổ chức, phát triển giáo dục, hoằng pháp, bảo tồn văn hóa và mở rộng hoạt động an sinh xã hội.

Trong nhiệm kỳ IX, Giáo hội chủ động thích ứng với những thay đổi, kiện toàn bộ máy phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Giáo hội tại 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ mới. Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực hội nhập quốc tế của Phật giáo Việt Nam.

Bên cạnh kết quả, Hòa thượng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong quản lý, điều hành, đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ và giữ gìn kỷ cương, giới luật. Giáo hội cần xác định rõ nguyên nhân, lựa chọn giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Bước vào nhiệm kỳ 2026–2031, Giáo hội xác định phương châm “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả”; lấy giới luật, đạo hạnh làm nền tảng, hoằng pháp và giáo dục làm nhiệm vụ trọng tâm, phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động.

Các đại biểu tham dự đại hội, cùng hướng đến nhiệm kỳ mới với tinh thần đoàn kết, hòa hợp

Hòa thượng đề nghị các cấp Giáo hội củng cố tổ chức, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa quản lý. Công tác đào tạo cần xây dựng đội ngũ kế thừa có đạo hạnh, trí tuệ, năng lực và bản lĩnh hội nhập.

Giáo hội cần đổi mới hoằng pháp, đưa giá trị từ bi, trí tuệ, tỉnh thức vào đời sống; quan tâm giáo dục đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng nhân ái. Các hoạt động bảo tồn di sản, nghiên cứu Phật học, đối ngoại, từ thiện, bảo vệ môi trường cần tiếp tục phát triển.

Hòa thượng kỳ vọng đại hội đưa ra những quyết định thiết thực, khả thi, đặt nền tảng phát triển lâu dài. Mỗi Tăng Ni cần nêu gương về giới hạnh, trí tuệ, trách nhiệm; mỗi ngôi chùa nuôi dưỡng đời sống tâm linh lành mạnh; mỗi Phật tử tích cực đóng góp cho xã hội, cùng xây dựng đất nước hòa bình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.