Kỳ vọng của Bí thư Trần Lưu Quang đối với tân Chủ tịch UBND TP.HCM

Sáng 12/11, kỳ họp HĐND TP.HCM thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thực hiện công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Được, để nhận nhiệm vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; đồng thời bầu ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Kiện toàn nhân sự, công việc phải tiếp nối

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được đã cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố giải quyết khối lượng công việc rất lớn trong giai đoạn tổ chức bộ máy và không gian phát triển của thành phố có nhiều thay đổi.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và những đóng góp của ông Nguyễn Văn Được đối với thành phố.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Việt Dũng/Sài Gòn Giải Phóng.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang mong ông Nguyễn Văn Được tiếp tục phát huy kinh nghiệm trên cương vị Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của thành phố.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chúc mừng ông Lê Quốc Phong được các đại biểu có mặt tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM với số phiếu đồng thuận tuyệt đối.

Bí thư Thành ủy nhận định TP.HCM đang đứng trước khối lượng công việc rất lớn, với không gian phát triển rộng hơn, quy mô quản lý lớn hơn và nhiều cơ chế mới đang được triển khai. Vì vậy, sau khi kiện toàn nhân sự, yêu cầu đặt ra là bảo đảm công việc được tiếp nối, bộ máy vận hành thông suốt.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc mừng ông Nguyễn Văn Được (trái) nhận nhiệm vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM và ông Lê Quốc Phong (phải) làm Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HĐND TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhìn nhận tân Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong đã kinh qua nhiều vị trí công tác từ Trung ương đến địa phương, tích lũy kinh nghiệm phong phú. Trong thời gian đảm nhiệm cương vị Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, ông Lê Quốc Phong thể hiện sự nhạy bén, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; với những công việc mới, chưa có tiền lệ, ông đã có cách làm mới, mang lại hiệu quả.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mong muốn ông Lê Quốc Phong tiếp tục phát huy kinh nghiệm tích lũy, tập trung nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trên cương vị mới.

Trước mắt, tân Chủ tịch UBND TP.HCM cần tập trung tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể thành phố, triển khai Luật Phát triển đô thị với các cơ chế mới, thúc đẩy những dự án hạ tầng lớn.

Bên cạnh đó là các nhiệm vụ về giải quyết vấn đề giao thông, mỹ quan đô thị, môi trường; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Trung tâm tài chính quốc tế và các động lực tăng trưởng mới nhằm thực hiện những mục tiêu đã đề ra.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh trên cương vị người đứng đầu chính quyền thành phố, ông Lê Quốc Phong cần nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể UBND thành phố xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, điều phối hiệu quả hoạt động của bộ máy, tập trung xử lý những vấn đề khó khăn, tồn đọng; mạnh dạn quyết định trong khuôn khổ pháp luật, vì lợi ích chung.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, hiệu quả công việc cần được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể mà người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được.

Kỳ vọng đổi mới điều hành sau kiện toàn nhân sự

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết, việc xem xét, quyết định công tác nhân sự tại kỳ họp lần này là nhiệm vụ rất quan trọng, thể hiện trách nhiệm và thẩm quyền của HĐND thành phố trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: HĐND TP.HCM

HĐND TP.HCM cũng trân trọng ghi nhận những nỗ lực, đóng góp và kết quả công tác của tập thể lãnh đạo UBND thành phố trong thời gian qua, đặc biệt là những đóng góp quan trọng của ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển thành phố.

Đồng thời chúc mừng và đặt nhiều kỳ vọng ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thành ủy, tân Chủ tịch UBND thành phố sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực và tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể UBND Thành phố giữ vững sự đoàn kết thống nhất, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, điều hành và hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM, trong bối cảnh thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, có ý nghĩa chiến lược và lâu dài, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm hoạt động của bộ máy chính quyền ổn định, liên tục và thông suốt; các chủ trương, nghị quyết được tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả; các mục tiêu phát triển của thành phố được triển khai đồng bộ, nhất quán.

Đây cũng là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND và các cơ quan, đơn vị, địa phương.