Kỳ vọng cú hích mới về cơ sở vật chất cho thể thao Hà Nội

Bên ngoài một khu tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội. Ảnh: Bùi Lượng

Đáp ứng nhu cầu thực tế

Hiện tại, thể thao Hà Nội đang sở hữu hệ thống cơ sở vật chất thuộc nhóm hiện đại, có quy mô lớn hàng đầu cả nước, đặt tại 5 địa điểm trên địa bàn thành phố, trong đó địa điểm chính tại phường Từ Liêm (trước đây thuộc phường Mỹ Đình 2). So với nhiều địa phương trên cả nước, hệ thống cơ sở vật chất của thể thao Hà Nội có quy mô lớn với trang thiết bị tập luyện hiện đại.

Bên cạnh đó, tại địa điểm chính ở phường Từ Liêm còn có Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội, khu ký túc xá của vận động viên, nhà ăn, hệ thống nhà y tế... Tất cả tạo nên một chu trình khép kín từ ăn, ở đến học tập, tạo thuận lợi tối đa cho vận động viên cũng như công tác huấn luyện.

Dù hệ thống cơ sở vật chất có quy mô lớn song thực tế vẫn chưa đáp ứng nhu cầu tập luyện của nhiều môn thể thao. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội đang duy trì hoạt động của 37 môn và phân môn nên hệ thống nhà tập, nơi ở cho vận động viên vẫn chưa đáp ứng nhu cầu.

Chính vì vậy, một số bộ môn như võ cổ truyền, vovinam, muay, bóng chuyền, quần vợt... vẫn phải thuê địa điểm tập luyện, ăn, ở. Đi kèm đó là chi phí thuê cơ sở vật chất cũng không ít, thường lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm.

Ngay ở Trung tâm, một số bộ môn như bóng rổ, bóng chuyền cũng phải chung địa điểm tập luyện nên sân tập lúc nào cũng kín các đội. Hay như ở môn cử tạ và pencak silat cũng phải chia đôi phòng tập dù nhu cầu thực tế vượt quá khả năng đáp ứng của cơ sở vật chất hiện có. Điều đó đương nhiên ảnh hưởng đến chất lượng tập luyện dù phòng tập của các đội vẫn có điều kiện tốt hơn so với một số đơn vị khác.

Sắp tới, khi một phần hệ thống cơ sở vật chất của thể thao Hà Nội được chuyển giao cho đơn vị khác quản lý, sự thiếu hụt địa điểm tập và ăn, ở của VĐV một số đội như wushu, karate, khiêu vũ thể thao, cờ, bơi... sẽ càng rõ hơn.

Để duy trì mục tiêu thể thao Hà Nội phải dẫn đầu cả nước và kỳ vọng đột phá ở những môn thể thao Olympic, ASIAD, thì điều tiên quyết cần là có hệ thống cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, thi đấu đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là điều kiện cơ bản cho công tác huấn luyện, tập luyện đáp ứng yêu cầu phát triển thể thao thành tích cao.

Các vận động viên bóng bàn Hà Nội tập luyện. Ảnh: Phan Anh

Thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2030

Sáng 28-10, tại kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố Hà Nội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội.

Theo đó, dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình được đề xuất triển khai trên diện tích khoảng 4,88ha thuộc phường Từ Liêm.

Dự án thuộc nhóm A, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, sử dụng 100% vốn ngân sách thành phố. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 2.523,279 tỷ đồng.

Theo phương án đề xuất, tổ hợp gồm ba hạng mục công trình chính là nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện và ký túc xá dành cho vận động viên, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và trang thiết bị đồng bộ.

Trong đó, nhà thi đấu đa năng được xây dựng với quy mô 4 tầng nổi, 2 tầng hầm để xe, khán đài bố trí bốn mặt, sức chứa từ 5.000 đến 6.000 chỗ ngồi. Công trình đáp ứng yêu cầu thi đấu nhiều môn thể thao như: Bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, võ thuật, đấu kiếm, kickboxing, muay, bi-a và pickleball. Tổng diện tích sàn phần nổi khoảng 18.315m², diện tích sàn tầng hầm khoảng 25.738m².

Nhà tập luyện cao 8 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 24.188m², được bố trí theo đặc thù từng bộ môn. Tầng một có bể bơi dự kiến 8 làn; các tầng từ 2 đến 7 dành cho những môn như: Vật, bóng bàn, khiêu vũ thể thao, vovinam, võ cổ truyền, cờ vua, wushu, karate và các môn võ khác. Tầng 8 bố trí không gian tập luyện bóng chuyền, bóng rổ với yêu cầu chiều cao trần lớn.

Đáng chú ý, dự án còn xây dựng ký túc xá cao 17 tầng nổi, 2 tầng hầm, đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt cho tối thiểu 1.500 vận động viên. Công trình có tổng diện tích sàn phần nổi khoảng 41.970m², tích hợp các khu sinh hoạt chung, y tế, phòng họp bộ môn, nhà ăn, căng tin và các không gian phục vụ đời sống vận động viên.

Bên cạnh nhiệm vụ phục vụ thể thao thành tích cao, nhà thi đấu đa năng được định hướng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng tổ chức các giải đấu cấp thành phố, quốc gia và quốc tế, kết hợp tổ chức sự kiện văn hóa, góp phần phát triển kinh tế đêm.

Theo kế hoạch dự kiến, dự án thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Bảo đảm hiệu quả đầu tư

Đón nhận thông tin HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình, những nhà quản lý, những người làm công tác chuyên môn của thể thao Hà Nội thực sự phấn khởi.

Khu tập luyện của đội cử tạ Hà Nội. Ảnh: Phan Anh

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội Đinh Văn Luyến chia sẻ, đây thực sự là tin vui với những người làm thể thao của Hà Nội. Việc HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng sẽ giải quyết triệt để các vấn đề về cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, thi đấu của Trung tâm. Từ đó, các đội sẽ không còn phải đi thuê địa điểm bên ngoài Trung tâm. Qua đó, tạo điều kiện tối đa về công tác quản lý và chuyên môn, khi các đội có thể tập luyện, ăn ở, học tập trong cùng một chu trình khép kín.

Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội Lại Phúc Lộc kỳ vọng đây cũng là địa điểm để thể thao Hà Nội tổ chức các hoạt động thi đấu trong nước và quốc tế, thu hút các đơn vị trong nước cũng như quốc tế đến tập huấn. Từ đó, vừa nâng cao chất lượng chuyên môn vừa góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế thể thao của Thủ đô.

Trong khi đó, Trưởng bộ môn bóng chuyền của Trung tâm Bùi Đình Lợi cũng bày tỏ sự lạc quan. Ông kỳ vọng, khi dự án được triển khai và hoàn thành, bộ môn sẽ có cơ sở tập luyện hiện đại, đáp ứng yêu cầu nâng tầm cho bóng chuyền Hà Nội, tránh cảnh các tuyến nam, nữ của bộ môn phải tập luyện ở các địa điểm khác nhau như hiện nay.

Tương tự, môn võ cổ truyền cũng như một số bộ môn khác đang tập luyện, ăn ở tại cơ sở tập luyện không thuộc sự quản lý của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội nên cũng có khó khăn nhất định trong khâu quản lý, tổ chức tập luyện. Với Trưởng bộ môn võ cổ truyền Nguyễn Khắc Phấn, ông kỳ vọng dự án sớm hoàn thành để các vận động viên của đội có thể tập trung tập luyện và học văn hóa, ăn, ở tại cùng một địa điểm như nhiều đội khác hiện nay. Điều này cũng tạo thuận lợi đáng kể trong công tác quản lý của bộ môn.

Còn huấn luyện viên đội cờ vua Bùi Vinh cũng nhìn nhận, việc đội cờ vua Hà Nội có cơ ngơi tập luyện khi dự án hoàn thành sẽ tạo động lực lớn cho công tác huấn luyện. Từ đây, mở ra nhiều cơ hội mới cho công tác huấn luyện và tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu trong nước và quốc tế.

Thực tế, dự án được phê duyệt đã mang lại cơ hội và cả thách thức, đặc biệt trong phương án quản lý, khai thác và vận hành công trình. Vì vậy, cần xây dựng phương án quản lý, khai thác và vận hành ngay từ đầu, bảo đảm các hạng mục sau khi hoàn thành được sử dụng hiệu quả, đúng công năng và sát với nhu cầu thực tế.

Việc HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình đã mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới cho thể thao Hà Nội.

Đây có thể coi là chìa khó giải quyết triệt để điểm nghẽn về cơ sở vật chất, tạo điều kiện để các đội tuyển Hà Nội tập luyện, sinh hoạt và thi đấu trong môi trường đồng bộ hơn. Đồng thời góp phần đưa thể thao Thủ đô nâng cao chất lượng huấn luyện, nuôi dưỡng tài năng và tăng sức cạnh tranh ở các đấu trường quốc gia, quốc tế.