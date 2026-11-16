Kỳ vọng cú hích mới cho PV GAS từ 'siêu' dự án 12 tỷ USD

Sau giai đoạn sản lượng khí nội địa tăng trưởng chậm do các mỏ hiện hữu suy giảm tự nhiên, Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (HoSE: GAS) được kỳ vọng đón thêm động lực tăng trưởng từ các dự án khí lớn và kế hoạch mở rộng hạ tầng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Trong báo cáo cập nhật mới đây, Chứng khoán Agribank (Agriseco) đánh giá triển vọng dài hạn của PV GAS có thể cải thiện khi nguồn cung khí nội địa được bổ sung, trong khi nhu cầu khí phục vụ sản xuất điện tiếp tục duy trì ở mức cao.

Kỳ vọng nguồn khí mới từ Lô B - Ô Môn và Sư Tử Trắng giai đoạn 2B

Theo Agriseco, sản lượng khí khô của PV GAS gần như đi ngang trong nhiều năm qua, chủ yếu do các mỏ khí hiện hữu suy giảm sản lượng tự nhiên. Tuy nhiên, tình trạng này được kỳ vọng cải thiện khi các nguồn khí mới dần được đưa vào khai thác, đặc biệt là dự án Lô B - Ô Môn và Sư Tử Trắng giai đoạn 2B.

Trong đó, hệ thống đường ống phục vụ các dự án này dự kiến hoàn thành lần lượt vào năm 2027 và 2028, qua đó tạo điều kiện bổ sung nguồn khí cho hoạt động kinh doanh của PV GAS trong những năm tới.

Ở phía tiêu thụ, nhóm khách hàng sản xuất điện tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng khí cung cấp cho nhóm khách hàng này đạt khoảng 3,8 tỷ m3, tương đương 78% kế hoạch cả năm.

Bên cạnh nguồn khí nội địa, PV GAS cũng đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng LNG nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Cụ thể, doanh nghiệp có kế hoạch nâng công suất kho LNG Thị Vải từ 1 triệu tấn lên 3 triệu tấn/năm. Đồng thời, PV GAS tiếp tục phát triển kho LNG Vũng Áng, dự kiến vào năm 2029, và kho cảng LNG Sơn Mỹ vào năm 2030.

Song song với việc mở rộng hạ tầng, doanh nghiệp đã ký hợp đồng cung cấp LNG dài hạn với Shell Eastern LNG cho giai đoạn 2027-2031, cùng hợp đồng bán LNG cho CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Theo Agriseco, những thỏa thuận này được kỳ vọng góp phần ổn định nguồn cung và mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho PV GAS trong dài hạn.

Nền tảng tài chính vững chắc, sẵn sàng cho các dự án quy mô lớn

Để triển khai các dự án khí và LNG quy mô lớn, PV GAS đang sở hữu nền tảng tài chính tương đối vững chắc.

Tại thời điểm ngày 30/9, doanh nghiệp nắm giữ khoảng 50.800 tỷ đồng tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng. Trong khi đó, tổng dư nợ vay chỉ khoảng 4.300 tỷ đồng. Như vậy, PV GAS đang duy trì vị thế tiền mặt ròng khoảng 46.500 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm đạt khoảng 12.100 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với số vốn đầu tư đã giải ngân khoảng 3.800 tỷ đồng, tương đương 42% kế hoạch năm.

Agriseco nhận định nguồn lực tài chính này giúp PV GAS có khả năng tiếp tục triển khai các dự án khí và LNG mà không phải chịu quá nhiều áp lực gia tăng vay nợ.

Về kết quả kinh doanh, quý III vừa qua, PV GAS ghi nhận doanh thu thuần 39.708 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt gần 6.219 tỷ đồng, tăng khoảng 52%, đưa biên lợi nhuận gộp từ 11,5% lên 15,7%.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 4.569 tỷ đồng, tăng gần 75% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PV GAS đạt doanh thu thuần 120.977 tỷ đồng, tăng hơn 32% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 13.595 tỷ đồng, tăng hơn 33%.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 85% kế hoạch doanh thu và 150% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2026, tương đương vượt kế hoạch lợi nhuận khoảng 4.576 tỷ đồng.