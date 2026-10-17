Kỳ vọng chính sách đột phá, mở không gian phát triển bền vững

Qua đó, khu vực kinh tế tư nhân và đội ngũ doanh nhân được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam:

Đội ngũ doanh nhân trẻ đang có “điểm tựa” lớn

Suốt hơn 40 năm Đổi mới, lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hiện nay, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đang nỗ lực khẳng định vai trò, sứ mệnh của mình. Hơn lúc nào hết, đội ngũ doanh nhân đang có một “điểm tựa” lớn, đó là những quyết sách đã được Đảng, Nhà nước ban hành và đang được các cấp, các ngành cụ thể hóa. Cụ thể, “Bộ tứ trụ cột Nghị quyết” đã tạo động lực, xung lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Những chỉ đạo, định hướng và giải pháp quan trọng, cụ thể trong các nghị quyết chính là điều cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân từng mong mỏi. Quan điểm chỉ đạo, mục tiêu trong các nghị quyết trở thành kim chỉ nam cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đón nhận các quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước và vận dụng hiệu quả vào hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh một cách bền vững, ngày càng phát triển, mỗi doanh nhân cần “định hình”, cùng nhìn nhận lại chính mình; xác định rõ mục tiêu phát triển, lĩnh vực trọng tâm và hướng đi của doanh nghiệp; nắm bắt thời cơ, vận hội, đồng thời nhận diện những khó khăn, biến động của thương trường trong nước và bối cảnh quốc tế. Đặc biệt, doanh nghiệp, doanh nhân cần tuân thủ pháp luật hiện hành và các nguyên tắc thương mại quốc tế.

Bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội:

Cần chiến lược để thủ công mỹ nghệ vươn ra thế giới

Hà Nội có nhiều cơ chế, chính sách dành cho các làng nghề như hỗ trợ xúc tiến thương mại, đào tạo nghề, tổ chức các cuộc thi về sản phẩm nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Những chính sách này đang giúp nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ được biết đến rộng rãi hơn, góp phần tạo sự thịnh vượng cho các làng nghề.

Về lâu dài, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội kiến nghị Thành phố sớm xây dựng các trung tâm thiết kế, đổi mới sáng tạo tại những vùng làng nghề trọng điểm. Các trung tâm này sẽ hoạt động theo hướng hợp tác công - tư, trong đó chính quyền hỗ trợ về mặt bằng, còn người dân và doanh nghiệp đóng góp nguồn lực tài chính để đầu tư trang thiết bị hiện đại. Qua đó, có thể mời các chuyên gia, nhà khoa học tham gia nghiên cứu, tư vấn, giúp các chủ thể sản xuất tiếp cận công nghệ mới.

Mặt khác, để đưa các dòng sản phẩm thủ công mỹ nghệ ra thị trường quốc tế, Hà Nội và Trung ương cần có thêm những chính sách hỗ trợ. Doanh nghiệp cần được tạo điều kiện tham gia nhiều hơn các hội chợ quốc tế chuyên ngành về thủ công mỹ nghệ. Sự hỗ trợ không chỉ dừng ở kinh phí tham gia mà còn cần bao gồm chiến lược, cách thức tham dự và sự chuẩn bị chuyên nghiệp. Có như vậy, sản phẩm thủ công mỹ nghệ trong nước mới có thể khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Bà Bùi Thị Hạnh Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông sản Bảo Minh:

Quan tâm phát triển nông nghiệp hữu cơ, nâng tầm giá trị hạt gạo Việt

Hiện nay, Bảo Minh đang tiên phong thực hiện mô hình liên kết chuỗi “7 nhà”: Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà tổ chức sản xuất - Nhà nông - Nhà bán lẻ - Nhà truyền thông - Nhà băng, giúp nông dân an tâm sản xuất, người tiêu dùng tiếp cận nguồn gạo sạch, ổn định. Tôi kỳ vọng mô hình này được nhân rộng trong các chương trình, gắn với Chương trình OCOP, nông nghiệp hữu cơ, chuyển đổi số và phát triển thị trường nội địa - xuất khẩu.

Bảo Minh cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các bộ, ban, ngành và thành phố Hà Nội, nhất là trong hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường trong và ngoài nước. Việc đồng hành sát sao, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết

68-NQ/TW cần chuyển dịch theo hướng hướng dẫn cụ thể lộ trình cho từng ngành hàng, đặc biệt trong việc tiếp cận các nguồn vốn phù hợp với chu kỳ sản xuất. Cần có cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và hệ thống ngân hàng để dòng vốn thực sự đến được với các doanh nghiệp.

Thực tiễn cho thấy, khi các chủ trương lớn của Đảng được triển khai quyết liệt, nhất quán, doanh nghiệp tư nhân sẽ có thêm niềm tin để đầu tư dài hạn, mở rộng sản xuất và đóng góp tích cực hơn cho tăng trưởng kinh tế. Qua đó, góp phần hiện thực hóa những mục tiêu chiến lược của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.