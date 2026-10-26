Kỳ vọng cải thiện dinh dưỡng cho trẻ từ bếp ăn bán trú

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư được giáo dục ý thức chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thông qua các tiết học.

Mong chờ những bữa ăn đủ đầy nơi vùng biên

Ở những bản làng vùng cao Thanh Hóa, điều kiện kinh tế còn khó khăn khiến bữa ăn của nhiều gia đình chưa thật sự đa dạng. Thực phẩm chủ yếu do gia đình tự trồng trọt, chăn nuôi, nguồn dinh dưỡng vì thế còn hạn chế. Với trẻ em trong độ tuổi phát triển, những thiếu hụt kéo dài có thể ảnh hưởng đến thể trạng và sức khỏe.

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư (tỉnh Thanh Hoá), kết quả khám sức khỏe đầu năm học 2026 - 2027 cho thấy, trong số 913 học sinh được kiểm tra, có tới 350 em thấp còi. Bên cạnh đó, 23 em khuyết tật và 16 em cần được chăm sóc đặc biệt.

Những con số này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc quan tâm hơn nữa đến dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe học sinh, nhất là khi phần lớn các em đến trường từ những bản làng vùng biên còn nhiều khó khăn.

Ở nhiều bản vùng cao, bữa ăn của trẻ chưa đa dạng dẫn đến dinh dưỡng bị hạn chế.

Thầy Nguyễn Viết Năm, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết sau khi có kết quả khám sức khỏe, trường đã chủ động liên hệ với gia đình những học sinh thấp còi để trao đổi, phối hợp chăm sóc các em. Nhà trường cũng bố trí nhân sự phụ trách y tế, chuẩn bị tủ thuốc, vật tư sơ cấp cứu và phối hợp với Trạm Y tế Tam Lư trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh.

Trong bối cảnh đó, chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới được kỳ vọng tạo chuyển biến trong điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh vùng khó. Không chỉ giúp các em có nơi ăn, ở, học tập ổn định, mô hình này còn mở ra cơ hội cải thiện chất lượng bữa ăn, từng bước nâng cao thể trạng cho trẻ.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư nằm trong 6 trường nội trú vùng biên của Thanh Hoá thực hiện xây dựng theo chủ trương của Chính phủ vừa được hoàn thiện đầu năm học 2026-2027, có tổng mức đầu tư 187,5 tỷ đồng. Năm học 2026 - 2027, trường có 915 học sinh với 33 lớp, gồm 490 học sinh tiểu học và 425 học sinh THCS. Trong đó, 569 em học nội trú, 346 em bán trú. Tại phân hiệu Sơn Hà, nhà trường cũng tổ chức bán trú cho học sinh.

Bếp ăn tập trung mở kỳ vọng cải thiện thể trạng

Theo thầy Nguyễn Viết Năm, nhà trường dự kiến tổ chức ăn, ở nội trú, bán trú từ tháng 11/2026. Hiện các thiết bị phục vụ chế biến đã được lắp đặt, 14 nhân viên nấu ăn đã được ký hợp đồng, trong đó 8 người có chứng chỉ an toàn thực phẩm.

Nhà trường đang lựa chọn đơn vị cung ứng thực phẩm, hoàn thiện hồ sơ và quy trình bảo đảm an toàn trước khi bếp ăn đi vào hoạt động.

Công tác kiểm tra tủ thuốc và các điều kiện y tế học đường tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe học sinh nội trú, bán trú.

Mới đây, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế Thanh Hóa đã đến kiểm tra cơ sở vật chất, công tác y tế học đường và việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường.

Đối với bếp ăn tập thể, đoàn lưu ý nhà trường kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm, thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, bảo quản, chế biến, kiểm thực và lưu mẫu thức ăn. Các bộ phận liên quan phải được phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn trước khi phục vụ học sinh.

Đoàn cũng đề nghị nhà trường duy trì phối hợp với Trạm Y tế Tam Lư, Trung tâm Y tế Quan Sơn, Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn và các đơn vị chuyên môn để theo dõi sức khỏe học sinh, kịp thời xử lý các tình huống cấp cứu khi cần thiết.

Việc đưa bếp ăn tập trung vào hoạt động được kỳ vọng giúp học sinh có những bữa ăn đều đặn, bảo đảm vệ sinh và từng bước cải thiện chất lượng dinh dưỡng. Tuy nhiên, để cải thiện thể trạng cho trẻ, bên cạnh bảo đảm an toàn thực phẩm, nhà trường cần chú trọng xây dựng thực đơn cân đối, phù hợp với lứa tuổi, theo dõi sự phát triển thể chất và phối hợp chặt chẽ với gia đình trong chăm sóc sức khỏe.

Với Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư, bếp ăn sắp đi vào hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày mà còn mang theo kỳ vọng về một thế hệ học sinh khỏe mạnh hơn, có điều kiện phát triển toàn diện.