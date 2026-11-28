Sáng 28/11, tại TPHCM, vòng thi trực tiếp Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026" dành cho học sinh THPT đã diễn ra với sự tham gia của hơn 500 học sinh đến từ 4 trường THPT Lê Quý Đôn, Bùi Thị Xuân, Ernst Thälmann và Marie Curie.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), kỳ vọng mỗi học sinh sẽ trở thành một "tuyên truyền viên" an toàn giao thông. Ảnh: TK

Phát biểu khai mạc, Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), Trưởng ban tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh trong tổng thể các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giữ vai trò then chốt. Cục CSGT xác định cần tăng cường tiếp cận người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, khi cả nước hiện có khoảng 26 triệu học sinh, sinh viên.

"Khoảng 10-15 năm nữa, các em sẽ là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động kinh tế - xã hội, đặc biệt liên quan đến trật tự, an toàn giao thông", Đại tá Phạm Việt Công chia sẻ.

Theo lãnh đạo Cục CSGT, ban tổ chức hướng tới trang bị cho học sinh 4 nhóm nội dung: kiến thức pháp luật, nhận biết rủi ro khi lưu thông trên đường, kỹ năng xử lý tình huống và ý thức chấp hành. Mục tiêu đặt ra là trong 10-15 năm tới, hình thành một xã hội tự giác cao hơn, hướng tới văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Học sinh THPT tại TPHCM tham gia phần thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: TK

Không chỉ tự bảo vệ bản thân khi lưu thông trên đường, Đại tá Phạm Việt Công kỳ vọng mỗi học sinh sẽ trở thành một "tuyên truyền viên" tích cực, lan tỏa kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật tới gia đình, bạn bè, người thân thông qua các hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt hằng ngày.

Cuộc thi năm nay triển khai trên hai nền tảng gồm thi trực tuyến cho mọi người dân và thi trực tiếp theo từng lứa tuổi. Trước TPHCM, vòng thi trực tiếp tại Hà Nội đã được tổ chức cho sinh viên các trường đại học; đến nay, phần thi trực tuyến bước sang kỳ thứ hai với hơn 600 nghìn bài dự thi.

Đối với sân chơi dành cho học sinh THPT, lãnh đạo Cục CSGT đề nghị ban tổ chức tiếp tục thiết kế nội dung gắn liền thực tiễn đời sống, phù hợp từng lứa tuổi để các em tiếp cận, học, hiểu và chủ động thực hành; sau cuộc thi, các đơn vị cần tổng kết, rút kinh nghiệm để nâng chất lượng triển khai thời gian tới.

Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT Công an TPHCM) tăng cường tuần tra, xử lý xe khách vi phạm các lỗi như đón trả khách sai quy định, chạy sai tuyến, thiếu hợp đồng vận chuyển dịp cuối năm. Ảnh: Cục CSGT

Siết chặt xe khách, vận tải hàng hóa dịp cuối năm, Tết

Trao đổi thêm về công tác bảo đảm TTATGT dịp cuối năm và dịp Tết, khi tần suất hoạt động vận tải và nhu cầu đi lại tăng cao, Đại tá Phạm Việt Công cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ địa bàn, đặc biệt là quản lý các doanh nghiệp vận tải hành khách.

Lực lượng chức năng tập trung siết chặt điều kiện an toàn, an ninh trên các chuyến vận tải; nắm bắt chặt chẽ khâu chuẩn bị của phương tiện trước khi xuất bến.

Đồng thời, CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, vi phạm quy định vận chuyển hàng hóa và chở quá tải trọng, kết hợp cùng các đơn vị quản lý và doanh nghiệp vận tải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật để chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông.