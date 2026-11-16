Kỷ vật, di vật liệt sĩ: Mảnh nhôm khắc chữ 'Nguyễn Đình'
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc và quy tập được một hài cốt liệt sĩ (HCLS) cùng di vật tại bản Sapoong, xã Chiengtoup, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet (Lào).
Trong các di vật có mảnh nhôm màu bạc; góc trên bên phải có chữ “Nguyễn Đình” được khắc bằng tay. HCLS và những di vật trên được tìm thấy nhờ nguồn tin do ông Linh Thoong (78 tuổi, ở bản Pha Bang, xã Chiengtoup, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào) cung cấp cho Đội Quy tập HCLS số 2 trong quá trình đơn vị thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS tại địa bàn.
Từ những thông tin trên, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị rất mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh, đồng đội và nhân dân; ai biết về liệt sĩ và di vật, xin liên hệ với Đại úy Lê Như Ngọc, Trợ lý Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị (số 40 Trần Quang Khải, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị); số điện thoại: 0985.591.044.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/ky-vat-di-vat-liet-si-manh-nhom-khac-chu-nguyen-dinh-1064725