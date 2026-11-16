Kỷ vật, di vật liệt sĩ: Mảnh nhôm khắc chữ 'Nguyễn Đình'

Trong các di vật có mảnh nhôm màu bạc; góc trên bên phải có chữ “Nguyễn Đình” được khắc bằng tay. HCLS và những di vật trên được tìm thấy nhờ nguồn tin do ông Linh Thoong (78 tuổi, ở bản Pha Bang, xã Chiengtoup, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào) cung cấp cho Đội Quy tập HCLS số 2 trong quá trình đơn vị thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS tại địa bàn.

Mảnh nhôm được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ.

Các di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ.

Từ những thông tin trên, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị rất mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh, đồng đội và nhân dân; ai biết về liệt sĩ và di vật, xin liên hệ với Đại úy Lê Như Ngọc, Trợ lý Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị (số 40 Trần Quang Khải, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị); số điện thoại: 0985.591.044.