Kỷ vật, di vật liệt sĩ: Chiếc lược có khắc chữ 'ĐỨC THẮNG'
Theo thông tin từ Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, khi các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh ở thôn Thế Thạnh, xã Vạn Đức (Gia Lai), đã phát hiện được nhiều di vật của liệt sĩ. Trong số đó, có một chiếc lược nhựa màu vàng cam, trên thân lược có khắc dòng chữ “ĐỨC THẮNG”.
Chiếc lược được tìm thấy trong phần mộ số 14, khu C, hàng 02, có mã định danh mộ 52.046.00031. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai rất mong các cựu chiến binh, nhân dân, thân nhân liệt sĩ, ai có thông tin liên quan đến di vật-chiếc lược nhựa khắc dòng chữ “ĐỨC THẮNG” và liệt sĩ, xin gửi về: Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai (số 37 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai); hoặc cung cấp qua số điện thoại 0963.797.224 (Thiếu tá Nguyễn Thanh Tú); 0972.045.656 (Trung tá Nguyễn Trung Tín); làm cơ sở để lực lượng chức năng xác minh danh tính liệt sĩ.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chien-dich-500-ngay-dem-tri-an-liet-si/ky-vat-di-vat-liet-si-chiec-luoc-co-khac-chu-duc-thang-1062190