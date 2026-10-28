Kỷ vật, di vật liệt sĩ: Chiếc lược có khắc chữ 'ĐỨC THẮNG'

Hiện nay, thời tiết đang vào thời điểm giao mùa, dễ bùng phát nhiều loại dịch bệnh, trong đó có bệnh dại ở vật nuôi như chó, mèo. Mặc dù chính quyền địa phương thường xuyên ra quân nhắc nhở, nhưng tình trạng nuôi chó thả rông, không đeo rọ mõm, không có người chăn dắt vẫn diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh. Ðiều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng, mà còn làm gia tăng lây lan dịch bệnh.