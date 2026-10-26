Kỷ vật, di vật liệt sĩ: Bìa sổ tay in dòng chữ 'Quân Giải phóng MIỀN NAM VIỆT-NAM'

HCLS được tìm thấy nhờ thông tin do ông Phang Ma Ni (sinh năm 1972), người dân bản Mườn Kang cung cấp. Cũng theo ông Phang Ma Ni, nhiều năm trước, cụ thân sinh của ông trò chuyện rằng, tại khu rẫy cà phê của gia đình có chôn cất 1 chiến sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh, nhưng không nói rõ thời điểm cụ thể.

Bìa cuốn sổ tay được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính.

Từ những thông tin trên, Bộ CHQS TP Huế mong muốn nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh, đồng đội và nhân dân; ai biết về liệt sĩ và di vật, xin liên hệ với Trung tá Trần Đình Toàn, Trợ lý Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP Huế (số 6 đường Văn Tiến Dũng, phường An Cựu, TP Huế), số điện thoại: 0979.595.459.