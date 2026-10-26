Kỷ vật, di vật liệt sĩ: Bìa sổ tay in dòng chữ 'Quân Giải phóng MIỀN NAM VIỆT-NAM'
Đội 192 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP Huế) cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ (HCLS) có kèm di vật tại bản Mườn Kang, huyện Tha Teng, tỉnh Sekong (Lào): HCLS được bọc cẩn thận trong tăng ni lông màu xanh; các di vật tìm thấy gồm mảnh vải dù, tăng, 1 sợi dây dù dài hơn 60cm và một bìa cuốn sổ tay bằng nhựa, màu xanh bộ đội, bị ố vàng, gãy nứt (kích thước: Rộng 6cm, dài 10cm), có in nổi hình cờ cùng dòng chữ “Quân Giải phóng MIỀN NAM VIỆT-NAM”.
HCLS được tìm thấy nhờ thông tin do ông Phang Ma Ni (sinh năm 1972), người dân bản Mườn Kang cung cấp. Cũng theo ông Phang Ma Ni, nhiều năm trước, cụ thân sinh của ông trò chuyện rằng, tại khu rẫy cà phê của gia đình có chôn cất 1 chiến sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh, nhưng không nói rõ thời điểm cụ thể.
Từ những thông tin trên, Bộ CHQS TP Huế mong muốn nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh, đồng đội và nhân dân; ai biết về liệt sĩ và di vật, xin liên hệ với Trung tá Trần Đình Toàn, Trợ lý Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP Huế (số 6 đường Văn Tiến Dũng, phường An Cựu, TP Huế), số điện thoại: 0979.595.459.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chien-dich-500-ngay-dem-tri-an-liet-si/ky-vat-di-vat-liet-si-bia-so-tay-in-dong-chu-quan-giai-phong-mien-nam-viet-nam-1061969