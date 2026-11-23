Tiết mục hát múa Sắc bùa – loại hình diễn xướng dân gian, được biểu diễn tại ngày hội, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương.

Ngày 23/11, xã Kỳ Văn tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2026 với thông điệp “Gìn giữ bản sắc – Kết nối cộng đồng – Lan tỏa giá trị văn hóa”. Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và người dân tham gia.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại xã Kỳ Văn.

Các đại biểu dự tham gia Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại xã Kỳ Văn.

Không khí ngày hội được mở đầu bằng chương trình văn nghệ mang đậm sắc màu địa phương. Những tiết mục như “Sắc bùa miền sơn cước” của Câu lạc bộ Sắc bùa thôn Văn Sơn, “Kỳ Văn ngày mới” của Câu lạc bộ Dân ca Kỳ Văn cùng các tiết mục hát múa, nhảy hiện đại đã tạo nên không gian giao lưu sôi nổi giữa các thế hệ.

Chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Đình Nhất, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn nhấn mạnh: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Văn hóa không chỉ được thể hiện qua những giá trị lịch sử, di tích, phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống mà còn hiện diện trong nếp sống, cách ứng xử, tinh thần tương thân tương ái và ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với gia đình, cộng đồng và quê hương”.

Ông Lê Đình Nhất - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn phát biểu khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.

Theo lãnh đạo xã Kỳ Văn, thời gian qua, địa phương luôn quan tâm xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; duy trì các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng gia đình và khu dân cư văn hóa.

Một trong những điểm nhấn của ngày hội là công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Sắc bùa thôn Văn Sơn với 16 thành viên, do ông Lê Xuân Hiệp làm Chủ nhiệm.

UBND xã Kỳ Văn ra mắt Câu lạc bộ Sắc bùa thôn Văn Sơn với 16 thành viên.

Việc thành lập câu lạc bộ mới tiếp tục bổ sung vào hoạt động bảo tồn văn hóa dân gian tại địa phương. Trước đó, xã đã củng cố, kiện toàn 3 câu lạc bộ dân ca ví, giặm tại Kỳ Văn, Kỳ Tây, Kỳ Trung và Câu lạc bộ Sắc bùa thôn Hồng Xuân. Đây là những hạt nhân duy trì sinh hoạt văn nghệ truyền thống, tạo điều kiện để người dân gặp gỡ, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa của quê hương.

Màn đồng diễn dân vũ với chủ đề “Kỳ Văn ngày mới – Phụ nữ Hà Tĩnh vươn xa” với 350 hội viên đến từ 12 chi hội phụ nữ.

Không chỉ có các tiết mục biểu diễn, ngày hội còn ghi dấu ấn bằng màn đồng diễn dân vũ với chủ đề “Kỳ Văn ngày mới – Phụ nữ Hà Tĩnh vươn xa”, quy tụ 350 hội viên đến từ 12 chi hội phụ nữ. Trong cùng một đội hình, những động tác khỏe khoắn, đồng đều thể hiện tinh thần đoàn kết, sự tự tin và năng động của phụ nữ địa phương.

Các trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ, tạo không khí sôi nổi, hào hứng tại ngày hội.

Bên cạnh các chương trình trên sân khấu, người dân và du khách còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm tại các không gian khác nhau. Tại Trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn - Phân hiệu 1 có các gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương, không gian văn hóa học đường, thi vẽ tranh của học sinh và giới thiệu sản phẩm trà của Xí nghiệp Chè 12/9. Đoàn Thanh niên tổ chức nhảy sạp, trò chơi dân gian bắt vịt; tại hội trường thôn Trung Sơn cũ diễn ra giải thi đấu cờ tướng.

Các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương được trưng bày, giới thiệu tại ngày hội, góp phần quảng bá sản phẩm và giá trị kinh tế bản địa.

Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trải nghiệm, Ngày hội không chỉ tạo sân chơi chung cho các tầng lớp Nhân dân mà còn góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống thường ngày.

Đây cũng là dịp để mỗi người thêm ý thức về trách nhiệm gìn giữ bản sắc, xây dựng nếp sống văn minh, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương Kỳ Văn ngày càng giàu đẹp.

Các hoạt động giáo dục trải nghiệm trong không gian của ngày hội Văn hóa được tổ chức tại phân hiệu 1 Trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn.

Dịp này, xã Kỳ Văn cũng công bố quyết định công nhận 12 trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031 sau cuộc bầu cử ngày 15/11. Hoạt động là một nội dung trong chương trình ngày hội, góp phần kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Đại diện địa phương cho biết, để các hoạt động văn hóa thực sự đi vào đời sống, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao trách nhiệm trong gìn giữ bản sắc, xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư đoàn kết, văn minh; đồng thời gắn xây dựng đời sống văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng quê hương.

Lãnh đạo Kỳ Văn công bố quyết định công nhận 12 trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031.

Thời gian tới, địa phương cũng định hướng đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các giá trị văn hóa trên không gian số; sử dụng các nền tảng truyền thông để lưu giữ tư liệu, hình ảnh, video về các làn điệu dân ca, hoạt động văn hóa và nét đẹp truyền thống của từng cộng đồng dân cư. Qua đó, đưa di sản văn hóa đến gần hơn với người dân, mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng, nhất là thanh thiếu niên.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền trực tiếp tại thôn, trường học và các tổ chức đoàn thể tiếp tục được chú trọng, giúp người dân hiểu rõ hơn giá trị của văn hóa truyền thống và trách nhiệm gìn giữ, phát huy. Đây cũng là cách để những giá trị văn hóa của quê hương không chỉ hiện diện trong các dịp lễ hội mà tiếp tục được thực hành, trao truyền và bồi đắp trong đời sống hôm nay.

Tiến Hiệp