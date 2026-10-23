Ký ức từ những khu nhà cũ

Từng khoảng ban công đan xen, xếp chồng như những khối lego khổng lồ, lưu giữ nhịp sống bình dị của người dân Thủ đô

Đàn mèo vô tư dạo chơi, thổi bừng sức sống riêng cho một góc tập thể cũ

Sau những song sắt đơn sơ là khu vườn nhỏ rực rỡ với bầu không khí bình yên, trong lành do thiên nhiên mang lại

Bên góc ban công nhỏ, sắc xanh tươi của cây lá tạo sự tương phản độc đáo với chiếc xe đạp cũ và những chậu gốm nhuốm màu thời gian

Từng tán lá xanh tươi, mang hơi thở thiên nhiên nổi bật giữa khu tập thể cũ

Những khóm hoa giấy hồng thắm mang sức sống của thiên nhiên, tô điểm hương sắc trên những mảng tường vôi vàng cũ kỹ

Qua ô gạch cũ, nhịp sống đời thường của người dân trong một khu tập thể hiện lên với sự bình dị, ấm áp

Dưới những tầng ban công phủ đầy cây cối và những lá cờ đỏ rực rỡ, người thợ già lặng lẽ, tỉ mỉ sửa chiếc quạt máy đã cũ

Bộ bàn ghế nhỏ được đặt giữa không gian tràn ngập ánh nắng và hoa cỏ là chốn dừng chân ấm áp để các thành viên trong gia đình vui vầy, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên

Giữa ánh nắng chiều thu, những ô ban công lưu giữ từng lớp ký ức của thời gian,

Phía sau dãy ban công san sát là những câu chuyện, lối sống riêng của từng hộ gia đình lặng lẽ đan cài vào nhau

Khi đời sống của người dân dần được hiện đại hóa, những tòa chung cư hiện đại đang trở thành tổ ấm mới của nhiều gia đình, thay thế cho các khu tập thể cũ. Bốn "khoảng trời" thu nhỏ, gói trọn nhịp sống của bốn gia đình khác nhau

Ngước nhìn tòa chung cư sừng sững giữa trời xanh, khi ánh mắt chạm đến những ô ban công ngập tràn sức sống, cảm giác thô cứng của khối kiến trúc hiện đại mau chóng tan biến

Giữa hàng trăm ô ban công giống nhau, sắc hoa giấy rực rỡ hòa quyện cùng những vạt cây xanh rủ xuống thể hiện những phong cách sống khác nhau của mỗi hộ dân

Dãy ban công tái hiện sự giao thoa giữa kiến trúc hiện đại và hơi thở sinh hoạt đời thường, phía sau những ô cửa trắng là nhịp sống bình dị, ấm áp của mỗi gia đình