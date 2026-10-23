Ký ức người lính trên chuyến tàu chở vũ khí vào Nam

Ông Dương Đình Phấn vẫn theo dõi tin tức thời sự thường xuyên trên báo, đài

Trong căn nhà nhỏ ở thôn 1 Phước Thể, xã Liên Hương, ông Dương Đình Phấn (sinh năm 1931) ngồi lặng hồi lâu khi nhắc đến những chuyến tàu năm cũ. Thính lực đã suy giảm, ông phải nhờ đến chiếc máy trợ thính để nghe rõ lời người đối diện. Dẫu vậy, đôi mắt ông vẫn sáng, thường xuyên theo dõi tin tức qua báo chí, thời sự. Những câu chuyện về đồng đội, về những lần lênh đênh trên biển giữa vòng vây của địch được ông lần giở bằng giọng kể chậm rãi, xen lẫn khoảng ngừng như để tìm lại từng mảnh ký ức đã đi qua hơn nửa thế kỷ.

Sinh ra và lớn lên tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ), nay là Gia Lai, từ thuở còn là học sinh trường làng, ông Phấn sớm chứng kiến phong trào cách mạng lan tỏa, hun đúc tinh thần yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân. Không khí đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng đã góp phần bồi đắp trong ông ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước và tham gia phong trào cách mạng tại địa phương. Đến năm 1954, ông tập kết ra miền Bắc, tiếp tục hoạt động và thực hiện nhiệm vụ cách mạng. Đến năm 1960, ông về công tác trong lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Cũng từ đây, cuộc đời người lính gắn với những chuyến tàu chở vũ khí, vượt biển chi viện cho chiến trường miền Nam trong những năm tháng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước diễn ra ngày càng ác liệt.

Ông Dương Đình Phấn lật đọc tờ báo cũ kể về trận đánh của tàu T.113 trên vùng biển năm xưa

Ông Phấn cùng đồng đội tham gia nhiệm vụ trên chuyến tàu vận chuyển vũ khí gần bờ, từ cảng Hải Phòng vào Quảng Bình (nay là Quảng Trị) và đã trải qua không ít tình huống cam go. Một trong những ký ức in đậm trong tâm trí ông là cuộc đối đầu vào thời điểm năm 1971, khi ông tham gia chuyến tàu mang số hiệu T.113. Hôm ấy, tàu T.113 do thuyền trưởng Lê Văn Tuyển chỉ huy bị địch phát hiện và rơi vào vòng vây của 4 tàu đối phương. Tương quan lực lượng quá chênh lệch, nhưng giữa tình thế hiểm nguy, những người lính trên tàu T.113 vẫn kiên cường chiến đấu trước sự truy đuổi của địch.

Theo lời kể của ông Phấn: Chiếc tàu chỉ huy của chúng tăng tốc độ và hướng mũi về phía T.113. Ba chiếc đi sau bám thành đội hình bậc thang cũng rùng rùng nổ máy chém sóng lao tới. Khi chiếc đi đầu vừa bám lên sát ngang sườn T.113 thì một phát pháo tín hiệu xanh của chúng vọt lên. Chỉ chờ có thế, thuyền trưởng Lê Văn Tuyển liền cho tàu chuyển hướng chiếm góc mạn có lợi nhất và lệnh cho toàn tàu nổ súng. Từng chớp lửa đầu nòng lóe lên liên tiếp ở các khẩu đội, tiếp theo là những tiếng nổ vang ầm cả mặt biển.

Tên chỉ huy địch chưa kịp nhận ra sự việc gì vừa xảy ra thì những luồng đạn đỏ lừ đã theo nhau lao phầm phập vào vách mạn, vào đài chỉ huy và một quả đạn lớn đã dội trúng sườn tàu bên phải của nó làm cháy bùng lên một ngọn lửa lớn, diệt ngay mấy tên biệt kích đang đứng lố nhố bên các khẩu pháo chuẩn bị bắn. Trước tinh thần chiến đấu vô cùng ngoan cường dũng cảm của bộ đội ta, tàu Mỹ - Ngụy buộc phải tháo chạy khỏi vùng biển mang theo một chiếc bị thương nặng và những chiếc khác bị trúng đạn...

Ông Dương Đình Phấn (bìa trái) đang kể lại những ngày chiến đấu ác liệt khi cùng đồng đội vận chuyển vũ khí vào chiến trường miền Nam

Hôm nay, kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2026). Giữa cuộc sống bình yên tại xã Liên Hương, người lính năm xưa vẫn mang theo những ký ức về một thời vượt biển làm nhiệm vụ. Câu chuyện của ông góp phần tái hiện chặng đường chiến đấu gian khổ, hào hùng của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Qua đó, lưu giữ những ký ức không thể phai mờ về sự hy sinh mà cha ông đã trải qua. Những giá trị lịch sử ấy sẽ tiếp tục bồi đắp lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở thế hệ trẻ trân trọng hòa bình, sống có trách nhiệm với quê hương và tiếp nối truyền thống dựng xây, bảo vệ Tổ quốc.