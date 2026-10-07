Ký ức người lính Bế Văn Làn trong ngày tiếp quản Thủ đô

Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong con ngõ trên phố Phùng Khắc Khoan, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội, người cựu chiến binh Bế Văn Làn, sinh năm 1934, vẫn lưu giữ những ký ức về một thời tuổi trẻ gắn với những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc.

Ở tuổi 92, cựu chiến binh Bế Văn Làn vẫn nhớ rõ những ngày mùa Thu năm 1954. Ảnh: PV

Quê ông ở một xã miền núi vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cao Bằng. Là người con thứ ba trong gia đình có 5 chị em, ông lớn lên giữa những năm tháng đất nước chìm trong chiến tranh. Chứng kiến quê hương bị bom đạn tàn phá, cậu bé người Tày Bế Văn Làn sớm nuôi ý chí lên đường đánh giặc. Khi còn nhỏ, ông đã tích cực làm công tác giao liên, góp sức cho cách mạng bằng những công việc phù hợp với lứa tuổi.

Ông nhớ lại, truyền thống gia đình cũng là nguồn động viên để ông và các anh chị em sớm nuôi dưỡng tinh thần yêu nước: “Bố tôi tham gia dân quân từ những năm 1945 - 1946 nên anh chị em tôi được động viên, khích lệ đi bộ đội đánh giặc cứu nước”.

Theo chân cách mạng từ sớm, nhưng phải đến năm 1953, Bế Văn Làn mới chính thức nhập ngũ, trở thành chiến sĩ bộ binh thuộc Đại đội 263, Tiểu đoàn 18, Trung đoàn 102, Đại đoàn 308. Từ đây, cuộc đời người chiến sĩ trẻ gắn với những chặng đường hành quân qua nhiều chiến trường, trải qua những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ.

Cựu chiến binh Bế Văn Làn bên người vợ tần tảo, người luôn đồng hành và là hậu phương vững chắc của ông.

Năm 1954, ông có mặt trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, góp sức làm nên chiến thắng lịch sử. Và chỉ ít tháng sau, người chiến sĩ trẻ tiếp tục vinh dự đứng trong hàng ngũ những đơn vị tiến về tiếp quản Thủ đô.

Hình ảnh mà cựu chiến binh Bế Văn Làn không thể nào quên là không khí náo nức của quân và dân Hà Nội trong ngày 10-10-1954. Hàng nghìn người đổ ra các tuyến phố, mang theo niềm vui vỡ òa trong ngày Thủ đô được giải phóng.

Trong dòng người chào đón bộ đội, hoa giấy, hoa tươi và cờ đỏ rợp trời. Người dân vẫy chào, tung hoa mỗi khi đoàn quân đi qua. Theo lời kể của ông, ở phía xa, những chiếc xe tăng, xe bọc thép của quân Pháp đang rút về phía cầu Long Biên. Tiếng hoan hô vang lên khắp phố.

72 năm đã trôi qua, nhưng cảm xúc của ngày hôm ấy dường như vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí người lính năm xưa. Ông nhớ lại: “Bộ đội, bộ binh đi đến đâu, nhân dân ra tặng hoa, vẫy chào, cờ đỏ sao vàng rực phố. Tâm trạng bộ đội và nhân dân lúc đó phấn khởi, rộn ràng như bay lên được”.

Sau ngày cùng đồng đội về tiếp quản Thủ đô, người lính trẻ Bế Văn Làn tiếp tục trở lại chiến trường, tham gia kháng chiến chống Mỹ trong 10 năm tại miền Nam. Tháng 9-1978, ông nghỉ hưu, trở về cuộc sống đời thường nhưng vẫn tích cực tham gia công tác Đảng, chính quyền và các đoàn thể tại địa phương. Từ năm 1979 đến năm 1990, ông đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Quân sự khu phố; sau đó làm Trưởng ban Bảo vệ khu phố đến năm 2003. Từ năm 1990 đến năm 2012, ông là Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh khu phố. Từ năm 1999, ông đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Bộ đội Trường Sơn phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, nay là phường Sơn Tây, Hà Nội.

Với cựu chiến binh Bế Văn Làn, những ký ức về Điện Biên Phủ, về ngày tiếp quản Thủ đô và những năm tháng chiến đấu luôn là niềm tự hào rất đặc biệt. Ảnh: PV

Ở những cương vị khác nhau, ông vẫn dành nhiều tâm huyết cho việc gìn giữ và trao truyền truyền thống lịch sử. Nay tuổi đã cao, không còn tham gia công tác như trước, nhưng ông vẫn đau đáu với việc kể lại những câu chuyện của một thời chiến đấu, để thế hệ trẻ hiểu hơn giá trị của hòa bình, độc lập và cuộc sống ấm no hôm nay.

Gần đến ngày kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, những ký ức về mùa Thu lịch sử năm 1954 lại ùa về trong tâm trí người cựu chiến binh. Ở tuổi 92, ông vẫn minh mẫn, sôi nổi kể cho con cháu nghe về những năm tháng hào hùng của người lính Cụ Hồ.

Với cựu chiến binh Bế Văn Làn, những ký ức về Điện Biên Phủ, về ngày tiếp quản Thủ đô và những năm tháng chiến đấu không chỉ là niềm tự hào của riêng ông. Đó còn là câu chuyện ông muốn trao lại cho thế hệ sau, như một cách gìn giữ ký ức lịch sử và nhắc nhở mỗi người hôm nay trân trọng hơn giá trị của độc lập, hòa bình.