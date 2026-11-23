Rừng cây Bác Hồ nằm giữa lòng khu dân cư phường Quảng Phú. Ảnh: THÚY HIỀN

Từ Rừng Miếu cổ đến di tích mang tên Bác

Ẩn mình giữa khu dân cư phường Quảng Phú, Rừng cây Bác Hồ hiện lên với những tán cổ thụ rợp bóng, không gian yên bình cùng những dấu tích của một thời đấu tranh cách mạng. Trước khi mang tên gọi thân thuộc hôm nay, khu rừng từng được người dân địa phương gọi là Rừng Miếu.

Theo tư liệu lịch sử, Rừng cây Bác Hồ có diện tích gần 34.000m², vốn là rừng tự nhiên với nhiều cây cổ thụ như trâm, cốc, rõi... Đặc biệt, nơi đây có những thân cây với đường kính hơn 3-4m. Tán cây đan xòe rậm rạp cùng địa hình kín đáo, hiểm trở từng tạo điều kiện thuận lợi cho các sĩ phu yêu nước và lực lượng cách mạng hoạt động bí mật.

Cây cốc cổ thụ có đường kính gốc hơn 3m vẫn được bảo tồn trong di tích lịch sử. Ảnh: THÚY HIỀN

Từ nhiều thế kỷ trước, người dân hai xóm Ngọc Nam và Phú Phong (phường Quảng Phú) đã lập miếu thờ Thành hoàng tại khu vực này. Hằng năm, vào rằm tháng Giêng, dân làng lại tổ chức lễ tế xuân (lễ Nguyên tiêu) để cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khu rừng trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân trong vùng. Đặc biệt, ngày 19/5/1949, nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi ủy - Ủy ban Kháng chiến Hành chính và Mặt trận Việt Minh xã Tam Thanh đã tổ chức cuộc mít tinh trọng thể với hơn 1.000 người tham dự.

Tại đây, địa phương thống nhất đổi tên Rừng Miếu thành “Rừng cây mang tên Bác”, người dân quen gọi là Rừng cây Bác Hồ. Đoàn Thanh niên Cứu quốc được giao quản lý và tổ chức các hoạt động truyền thống hằng năm.

Rừng cây Bác Hồ từng là nơi che chở, phục vụ hoạt động bí mật của lực lượng cách mạng trong hai cuộc kháng chiến. Ảnh: THÚY HIỀN

Ông Doãn Văn Bạn (sinh năm 1957), người dân địa phương, chia sẻ: “Tên gọi Rừng cây Bác Hồ gắn với một dấu mốc đáng nhớ của quê hương. Từ năm 1949, khu rừng không chỉ là nơi sinh hoạt cộng đồng mà còn trở thành cơ sở cách mạng, che chở cán bộ hoạt động bí mật. Đây là niềm vinh dự lớn của người dân quê chúng tôi. Khu rừng gắn với lịch sử quê hương, với tình cảm của bà con dành cho Bác Hồ”.

[VIDEO] - Người dân phường Quảng Phú chia sẻ về di tích Rừng cây Bác Hồ:

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, khu rừng nhiều lần được chọn làm nơi tập hợp lực lượng, liên lạc và trú ẩn an toàn.

Theo tư liệu lịch sử, giai đoạn 1955 - 1957, lực lượng cách mạng cùng nhân dân địa phương đã xây dựng nhiều hầm bí mật, công sự liên hoàn phục vụ hoạt động cách mạng.

Đêm 21/3/1975, nơi đây tiếp tục trở thành điểm tập kết quân, phục vụ cuộc tiến công vào các căn cứ quân sự của địch ở vùng Đông Tam Kỳ. Ngày 22/3/1975, xã Kỳ Phú cùng các xã vùng Đông hoàn toàn được giải phóng.

Di tích Rừng cây Bác Hồ được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Ảnh: THÚY HIỀN

Với những giá trị lịch sử cách mạng tiêu biểu, ngày 21/1/2011, Rừng cây Bác Hồ được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 292/QĐ-UB.

Giữ màu xanh, nối dài ký ức

Hơn 40 năm gắn bó với Rừng cây Bác Hồ, ông Doãn Văn Bạn xem nơi đây như một phần máu thịt của quê hương. Nhà cách di tích khoảng 300m, ông thường xuyên có mặt để trông nom, thắp hương và chăm sóc khu vực này, nhất là vào ngày rằm, mùng Một cùng các dịp lễ.

Không chỉ ngày 19/5 mà vào các dịp lễ lớn trong năm, người dân cùng đoàn viên thanh niên còn chung tay dọn vệ sinh, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đoàn viên thanh niên phường Quảng Phú tham gia dọn vệ sinh Di tích Rừng cây Bác Hồ. Ảnh do địa phương cung cấp

“Người dân chúng tôi mong muốn các cấp quan tâm đầu tư, trùng tu để khu rừng thêm khang trang, xứng đáng với giá trị lịch sử. Đồng thời, thế hệ trẻ cần tiếp tục phát huy, gìn giữ truyền thống mà cha ông đã để lại”, ông Bạn bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, cho biết Rừng cây Bác Hồ là di tích lịch sử cấp tỉnh, luôn được địa phương quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị.

Bên cạnh việc thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, vận động người dân trồng bổ sung cây xanh, phường còn trang bị thêm các thiết bị văn hóa, thể thao để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe của nhân dân.

Những tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi tạo nên không gian xanh đặc trưng của di tích. Ảnh: THÚY HIỀN

Số hóa di tích, mở rộng không gian quảng bá

“Đặc biệt, trong công tác quảng bá, chúng tôi đang đẩy mạnh giới thiệu di tích thông qua trang thông tin điện tử của phường, đồng thời thực hiện số hóa bằng công nghệ VR360. Đây là cách làm mới, giúp người dân và du khách có thể tiếp cận, khám phá không gian di tích trực quan hơn ngay cả khi không trực tiếp đến tham quan, qua đó góp phần lan tỏa giá trị lịch sử của Rừng cây Bác Hồ đến đông đảo công chúng.

Song song với đó, phường chỉ đạo các trường học tổ chức cho học sinh đến tham quan, tìm hiểu di tích vào các dịp lễ, kỷ niệm. Chúng tôi mong muốn kết hợp giữa ứng dụng công nghệ trong quảng bá với giáo dục truyền thống trực tiếp, để lịch sử địa phương đến gần hơn với thế hệ trẻ, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào quê hương cho các em”, ông Hiệu chia sẻ.

[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú chia sẻ về định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di tích Rừng cây Bác Hồ: