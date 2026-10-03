Ký ức ngày hội ngộ của các cựu cầu thủ CLB Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy

Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập CLB bóng đá Công an Hà Nội (10/10/1956 – 10/10/2026), chiều nay 3-10, Ngày hội bóng đá diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy đã trở thành ngày “hội ngộ” đầy cảm xúc của các thế hệ cầu thủ.

Trong không khí tự hào ấy, PV An ninh Thủ đô đã có dịp trò chuyện cùng các cựu cầu thủ của CLB bóng đá Công an Hà Nội. Trong ngày trở lại sân Hàng Đẫy, các cựu cầu thủ đều bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi từng được khoác lên mình màu áo truyền thống, cống hiến những năm tháng tuổi trẻ để làm nên tên tuổi đội bóng Công an Thủ đô.

Cựu danh thủ Hoàng Trung Phong

Là cựu cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, trụ cột hàng thủ của CLB Công an Hà Nội, ông Lưu Thanh Châu đã có 7 năm gắn bó đầy tự hào.

Nhớ về những năm tháng ấy, kỷ niệm sâu sắc nhất đối với ông là vào đầu năm 1999, khi vừa chuyển từ tuyến trẻ Thể Công sang khoác áo Công an Hà Nội để tham gia giải Cúp Mùa Xuân, dù tiếc nuối khi đội chưa giành vô địch ở giải đấu đầu tiên tham gia nhưng đó là quãng thời gian vô cùng trân quý.

Cựu danh thủ Lưu Thanh Châu nhắn nhủ các cầu thủ trẻ cần phải luôn đoàn kết, giữ vững sắc màu truyền thống cũng như lối đá đặc trưng của Công an Hà Nội để đội bóng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Cựu danh thủ Lưu Thanh Châu chia sẻ với PV An ninh Thủ đô.

Chuyển từ Thanh Hóa ra Thủ đô để khoác áo đội bóng Công an Hà Nội, với cựu danh thủ Hoàng Trung Phong thì đó là những năm tháng hào hùng, rực rỡ và niềm tự hào lớn lao nhất trong sự nghiệp.

“Với bề dày lịch sử của mình, từ lâu, CLB bóng đá Công an Hà Nội đã là một thương hiệu lớn của bóng đá Việt Nam với truyền thống 70 năm vinh quang - một giá trị trường tồn theo năm tháng và không bao giờ thay đổi” - cựu danh thủ Hoàng Trung Phong vùi vẻ nói.

Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập CLB bóng đá Công an Hà Nội, cựu danh thủ gửi gắm niềm tin, kỳ vọng đến thế hệ cầu thủ trẻ: “Thế hệ sau phải luôn coi đó là niềm tự hào lớn lao. Phải giữ vững bản sắc, truyền thống và lối đá đặc trưng của màu áo Công an Hà Nội, bởi đó là điều tuyệt vời nhất, xuyên suốt nhất, làm nên hình ảnh đẹp đẽ và đại diện cho khí chất của lực lượng Công an trong lòng nhân dân".

Cựu danh thủ Nguyễn Văn Sỹ đánh giá cao về các cầu thủ CLB Công an Hà Nội.

Chia sẻ về những năm tháng trên sân cỏ, cựu danh thủ Nguyễn Văn Sỹ bồi hồi ôn lại vô số kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt là những trận cầu đỉnh cao đối đầu giữa Nam Định và CLB Công an Hà Nội.

Khi PV hỏi về khoảnh khắc khiến bản thân nhớ mãi, ông cho biết, đó là những lúc 2 đội tạo ra cuộc đua tranh quyết liệt cho vị trí thứ hạng cao trên bảng xếp hạng. Đội Công an Hà Nội sở hữu một lực lượng vô cùng đồng đều, trận đấu vẫn diễn ra cực kỳ hấp dẫn trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả.

Ngoài ra, ông còn nhắc đến thế hệ vàng với những cầu thủ tài năng của đội bóng Công an Hà Nội, ví dụ như Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Tuấn Thành...những cầu thủ luôn có những đường chuyền sắc bén và sự ăn ý tuyệt vời trong lối chơi.