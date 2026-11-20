“Ký ức Hà Nội” sẽ được kể như thế nào qua tiếng hát Mỹ Linh, Hà Trần, Thanh Lam, Ngọc Anh?

Hà Nội không chỉ có những con đường, những mái nhà hay những địa danh đã trở thành biểu tượng. Hà Nội còn nằm trong âm nhạc, trong những câu hát được viết từ tình yêu, nỗi nhớ, những cuộc chia xa và cả những năm tháng lịch sử không thể nào quên.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Thăng Long Show tổ sẽ chức chương trình nghệ thuật Ký ức Hà Nội trong hai đêm 21 và 22.11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, với sự góp mặt của bốn giọng ca hàng đầu: Mỹ Linh, Hà Trần, Thanh Lam và Ngọc Anh.

Thông qua những ca khúc đi cùng năm tháng, Ký ức Hà Nội mở ra hành trình âm nhạc qua nhiều sắc thái của Thủ đô. Đó là một Hà Nội hào hùng, kiêu hãnh trong Người Hà Nội, Tiến về Hà Nội; một Hà Nội lãng mạn trong Hà Nội mùa thu, Hoa sữa, Hương ngọc lan; một Hà Nội của những cuộc tình và nỗi xa cách trong Gửi người em gái, Nỗi lòng người đi, Tôi muốn mang Hồ Gươm đi; và một Hà Nội sâu lắng, đầy hoài niệm trong Những mùa đông yêu dấu, Khúc mùa Thu, Mãi là tuổi thơ tôi Hà Nội.

Không gian âm nhạc được nối dài bằng những màn song ca, mashup và liên khúc, trong đó có Ngẫu hứng sông Hồng – Chảy đi sông ơi hay Trăng Chiều – Nhớ về Hà Nội, tạo nên những cuộc gặp gỡ âm nhạc nhiều màu sắc.

Dưới sự hòa âm, phối khí của Giám đốc âm nhạc Vũ Huyền Trung, các nghệ sĩ và dàn nhạc đang miệt mài chuẩn bị, tìm kiếm sự đồng điệu trong từng tiết mục.

Hà Nội trong Ký ức Hà Nội có thể không giống nhau trong cảm nhận của mỗi người. Nhưng bằng âm nhạc, những miền ký ức ấy sẽ cùng gặp nhau, để khán giả được một lần trở về với thành phố mà mình yêu thương.