Gần 50.000 khán giả cùng hội tụ tại sân vận động Mỹ Đình không chỉ để thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc mà còn để hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Đặc biệt, nhiều khán giả đã lựa chọn khoác lên mình những bộ Việt phục truyền thống, từ áo dài, áo ngũ thân đến trang phục mang dấu ấn văn hóa các vùng miền. Những sắc màu truyền thống ấy đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt nào tại concert “Muôn sắc Việt Nam”.