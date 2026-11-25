“Ký ức Hà Nội” - Không gian văn hóa đánh thức di sản
Giữa nhịp sống sôi động của Hà Nội, có một không gian mở ra cánh cửa trở về với những ký ức – từ tinh hoa phố nghề xưa đến những kỷ vật mộc mạc thời bao cấp. Không gian văn hóa "Ký ức Hà Nội" tại phường Ba Đình đang kể câu chuyện di sản theo cách gần gũi nhất, mở ra hướng đi gắn kết bảo tồn di sản với phát triển kinh tế của địa phương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ky-uc-ha-noi-khong-gian-van-hoa-danh-thuc-di-san-246261125203958891.htm