Ký ức của cựu chiến sĩ Biệt động 'đêm nằm dưới pháo, ngày sống chung với bom'

Ngày 16/9, các thành viên Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang Biệt động Sài Gòn - Gia Định, thành viên các Ban liên lạc Biệt động Sài Gòn cánh Tây Nam, Đội Biệt động 67A, Thiếu sinh quân Quân khu Sài Gòn - Gia Định và Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Buổi lễ như nén tâm nhang thành kính dâng lên anh linh các Anh hùng liệt sĩ, là lời tri ân sâu nặng của đồng đội và nhân dân; đồng thời khẳng định đất nước và nhân dân đời đời ghi nhớ công lao của những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Các cựu chiến sĩ Biệt động thành tâm thắp hương cúng viếng các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Ngô Tùng

Mùa xuân năm 1968, lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã đồng loạt tiến công vào 5 mục tiêu trọng yếu tại trung tâm Sài Gòn gồm Dinh Độc Lập, Tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tổng tham mưu, Đài phát thanh và Bộ Tư lệnh Hải quân.

Cùng thời điểm, các lực lượng vũ trang và đơn vị chủ lực từ nhiều hướng tiến vào đô thành, chiến đấu quyết liệt tại cầu Chữ Y, Chợ Lớn, khu vực trường đua Phú Thọ, ngã tư Bảy Hiền, cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất và nhiều địa bàn khác. Trong thế trận khốc liệt, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nghĩa trang Đô Thành trước đây (nay là Công viên Lê Thị Riêng) là nơi lưu giữ dấu tích của những người đã nằm lại sau các trận đánh năm 1968.

Ông Huỳnh Văn Cấn (bìa trái) dâng hương kính viếng anh linh đồng đội. Ảnh: Ngô Tùng

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Cấn - Trưởng ban Liên lạc Biệt động Sài Gòn cánh Tây Nam - cho biết trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, lực lượng tham gia chủ yếu là Biệt động Sài Gòn - Gia Định và các lực lượng vũ trang Quân khu (như Tiểu đoàn 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Trong các đợt tấn công, chiến sĩ các lực lượng hy sinh rất nhiều và được phía bên kia đưa về chôn cất tập thể tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên Lê Thị Riêng).

“Cuộc chiến ác liệt vô cùng, đêm nằm dưới pháo, ngày sống chung với bom. Ác liệt lắm, kẻ thù đánh ngày đêm. Anh em hy sinh rất nhiều, mình còn sống ở đây là diễm phúc trời cho. Chứ bom đạn như vậy thì khó sống lắm…”, ông Cấn nhớ lại.

Trong dòng cảm xúc bồi hồi, người thương binh hạng 3/4 khẳng định những ngày ấy ý chí là trên hết. Bản thân ông từng bị thương nhiều lần, trải qua thời gian dài bị giam giữ ở Phú Quốc.

Thành viên các ban liên lạc, câu lạc bộ truyền thống kháng chiến thành tâm thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm bên trong Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Nguyễn Quốc Độ - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang Biệt động Sài Gòn - Gia Định, nói các thành viên đến đây với tấm lòng ngưỡng mộ, tri ân sự hy sinh cao cả của các bác, các chú, các anh đã ngã xuống.

“Là thế hệ đi sau, chúng tôi và nhân dân cả nước mong muốn sớm tìm được hài cốt và đưa các bác, các chú về với quê hương, về với tên tuổi của mình, xứng đáng với sự hy sinh máu xương của các bậc tiền nhân cho độc lập, tự do của đất nước”, ông Độ bày tỏ.

Các bạn trẻ thắp hương tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân. Ảnh: Mai Hồng Quế

Đến kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sáng 16/9, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - cho biết việc tìm kiếm và quy tập các hài cốt liệt sĩ là bước đầu. Nhiệm vụ quan trọng nhất là phải tìm được danh tính các hài cốt liệt sĩ, để các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương đúng tên tuổi của mình. Vì lẽ đó, Bộ Tư lệnh thành phố đã tham mưu Ban Chỉ đạo 515 TPHCM thành lập Ban Nghiên cứu chuyên sâu, gồm các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, nhân chứng, những người đã từng tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Mậu Thân 1968, thành viên Ban liên lạc của các khối biệt động thuộc các đơn vị... Đối với việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng, Thiếu tướng Trung cho biết khi lực lượng tìm kiếm phát hiện các di vật, kỷ vật, nhóm nghiên cứu có trách nhiệm nhận định, đánh giá các hài cốt, các di vật này có liên quan đến các đơn vị nào. Một khi đã xác định được yếu tố đó sẽ góp phần khoanh vùng cũng như tiến hành giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Các cựu chiến sĩ Biệt động trò chuyện với Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng