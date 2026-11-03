'Ký ức cải lương - sử Việt' khơi dậy tình yêu sân khấu truyền thống

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ ra mắt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ký ức cải lương - sử Việt”, mở đầu bằng việc giới thiệu vở cải lương kinh điển “Tiếng trống Mê Linh”. Hoạt động được kỳ vọng góp phần gìn giữ, lan tỏa nghệ thuật cải lương và đưa các tác phẩm lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Theo NSND Ngọc Trinh - Trưởng đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ, Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhìn nhận sâu sắc hơn trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Việc tham gia ngày hội chung không chỉ là niềm vinh dự mà còn thể hiện tình yêu nghề và trách nhiệm của người nghệ sĩ.

Từ tinh thần đó, chương trình “Ký ức cải lương - sử Việt” được xây dựng với mong muốn đưa những giá trị của nghệ thuật cải lương tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Đêm diễn mở màn chương trình “Ký ức cải lương - sử Việt” bắt đầu lúc 20h ngày 21/11/2026 tại trụ sở Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ. Ảnh: BTC

Đêm diễn đầu tiên dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 21/11/2026 tại trụ sở Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ (phường Long An, tỉnh Tây Ninh), với thời lượng khoảng 130 phút và sự tham gia của hơn 40 nghệ sĩ, diễn viên múa, nhạc công cùng lực lượng kỹ thuật.

Nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh TN - Tây Ninh TV, phát thanh trên FM 103.1 MHz và livestream qua YouTube, Fanpage Tây Ninh TV, Fanpage Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ. Một số đài truyền hình trong nước cũng dự kiến tiếp sóng chương trình.

Theo định hướng của ban tổ chức, “Ký ức cải lương - sử Việt” sẽ được tổ chức định kỳ mỗi quý một số, với chủ đề phù hợp từng thời điểm. Thay vì chỉ giới thiệu những tác phẩm sân khấu riêng lẻ, chương trình hướng tới xây dựng một hoạt động nghệ thuật có tính kế thừa, kết nối và phát triển lâu dài. Trong đó, các tác phẩm đề tài lịch sử được lựa chọn làm trọng tâm, vừa tạo thêm không gian biểu diễn cho nghệ sĩ, vừa góp phần giáo dục truyền thống thông qua ngôn ngữ sân khấu.

Từ năm 2027, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ dự kiến mở rộng chương trình bằng việc mời các đơn vị nghệ thuật trong khu vực tham gia biểu diễn, giao lưu. Các đơn vị bước đầu được liên hệ gồm Đoàn Cải lương Tây Đô (Cần Thơ), Đoàn Cải lương Hương Tràm (Cà Mau), Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vĩnh Long và Đoàn Cải lương thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật An Giang.

Việc kết nối các đơn vị không chỉ tạo thêm cơ hội hoạt động nghề nghiệp, trao đổi kinh nghiệm dàn dựng mà còn góp phần duy trì sự hiện diện của sân khấu cải lương trong đời sống văn hóa. Trường hợp các đoàn khách mời chưa có tác phẩm phù hợp với chủ đề, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ sẽ chủ động đảm nhận việc dàn dựng và biểu diễn.

Mở màn chuỗi chương trình là vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh” của hai tác giả Việt Dung - Vĩnh Điền, do NSND Ngọc Trinh dàn dựng. Lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tác phẩm tái hiện một trang sử hào hùng của dân tộc, khắc họa tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam kiên cường, giàu tình cảm, sẵn sàng đặt nghĩa lớn lên trên những mất mát riêng tư.

Vở diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ như NSƯT Ngọc Đợi trong vai Trưng Trắc, nghệ sĩ Lê Hoàng Nghi vai Thi Sách, nghệ sĩ Thu Mỹ vai Trưng Nhị, NSƯT Vương Tuấn vai Cụ Đô Trinh và nghệ sĩ Võ Hoàng Dư vai Đông Bảng, cùng tập thể nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ.