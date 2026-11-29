Ghi nhận vào cuối tháng 11/2026, toàn bộ công trường dự án khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) đang tăng tốc hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Diện mạo các khối nhà thay đổi rõ rệt khi các mảng tường cũ được sơn sửa, chống thấm đồng bộ, hệ thống cửa sổ và ban công được chỉnh trang khang trang.

Bên cạnh lớp áo bên ngoài, các hạng mục kỹ thuật và nội thất bên trong căn hộ cũng đang được gấp rút thi công nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt khi bàn giao.

Dự án nằm ven đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, ngay cửa ngõ phía Nam Thủ đô, xung quanh tiếp giáp nhiều khu đô thị và mạng lưới giao thông huyết mạch đang phát triển.

Theo phương án chuyển đổi công năng của UBND TP Hà Nội, dự án có tổng mức đầu tư cải tạo và xây mới khoảng 1.396 tỷ đồng. Kế hoạch triển khai tập trung vào ba khối nhà: hai tòa A2 và A3 được sửa chữa, cải tạo để cung cấp 768 căn hộ; tòa A4 được xây mới hoàn toàn, bổ sung thêm 408 căn hộ. Toàn bộ 1.176 căn hộ này được định hướng làm quỹ nhà ở xã hội cho thuê, nhắm tới nhóm công nhân, người lao động và các đối tượng gặp khó khăn về chỗ ở trên địa bàn thành phố.

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Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp được khởi công từ năm 2009 trên khu đất rộng hơn 40.000 m² bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 1.900 tỷ đồng. Dự án được thiết kế gồm 6 khối nhà cao 19 tầng, từng kỳ vọng giải quyết chỗ ở tập trung cho hàng chục nghìn học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Tuy nhiên sau khi hoàn thành, nhiều hạng mục khai thác không hiệu quả, một số tòa nhà rơi vào tình trạng bỏ hoang trong thời gian dài, gây lãng phí lớn nguồn lực đất đai và ngân sách đã đầu tư.

Hiện khối lượng thi công toàn dự án đã đạt gần 90%. Việc tái khởi động và chuyển đổi công năng dự án nghìn tỷ này được đánh giá là bước đi nhằm tối ưu hóa việc quản lý, khai thác quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước của Hà Nội, tránh để tài sản công tiếp tục xuống cấp. Đồng thời, sự xuất hiện của hơn 1.100 căn hộ cho thuê tại cửa ngõ phía Nam được kỳ vọng sẽ giải tỏa bớt áp lực thiếu hụt nhà ở giá rẻ cho công nhân và người thu nhập thấp tại Thủ đô