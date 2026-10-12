'Kỳ tích trí tuệ – Nghị lực phi thường': Lan tỏa giá trị nhân văn qua cờ tướng

Theo Ban Tổ chức, chương trình do Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Điểm đặc biệt của sự kiện là hai kỳ thủ thi đấu mà không nhìn bàn cờ, thực hiện các nước đi thông qua khả năng ghi nhớ và hình dung thế trận trong trí óc. Diễn biến ván đấu được tái hiện trên sân khấu bởi các nghệ sĩ biểu diễn, kết hợp giữa trí tuệ, nghệ thuật và văn hóa.

Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam Nguyễn Văn Bình chia sẻ thông tin tại cuộc họp báo.

Chương trình có sự tham gia của hai kỳ thủ khuyết tật tiêu biểu đến từ Việt Nam và Trung Quốc. Kỳ thủ Dương Hồng Kỳ, đến từ tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), bị khuyết tật hai chân từ nhỏ nhưng đã vượt qua khó khăn, tích cực đóng góp cho cộng đồng và đạt trình độ cao trong môn cờ tướng. Ông từng đảm nhiệm các vị trí trong hoạt động xã hội và phong trào cờ tướng tại TP Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Đại diện Việt Nam là kỳ thủ Phùng Quang Điệp, người từng đạt danh hiệu Kiện tướng quốc gia cờ tướng. Dù phải gắn bó với xe lăn nhiều năm, anh vẫn duy trì niềm đam mê với môn thể thao trí tuệ này và mong muốn tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Thông qua cuộc giao lưu, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp về nghị lực vượt khó, khẳng định khuyết tật không đồng nghĩa với giới hạn trí tuệ hay khả năng cống hiến của mỗi người. Không chỉ dừng lại ở hoạt động trình diễn, chương trình được định hướng phát triển thành chuỗi sự kiện kết hợp thể thao, văn hóa và du lịch tại nhiều địa phương. Điểm khởi đầu dự kiến là Khu di tích danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), gắn với hoạt động khai mạc Giải cờ tướng Kỳ Vương Yên Tử lần thứ nhất.

Quang cảnh buổi họp báo công bố thông tin sự kiện.

Giải đấu dự kiến quy tụ 16 kỳ thủ, chia thành hai bảng. Bảng thứ nhất gồm 8 kỳ thủ từ 16 tuổi trở lên, tranh danh hiệu Kỳ Vương Yên Tử; bảng thứ hai gồm 8 kỳ thủ từ 15 tuổi trở xuống, tranh danh hiệu Thần Đồng Yên Tử. Việc tổ chức các hoạt động tại Yên Tử được kỳ vọng góp phần kết nối nghệ thuật cờ tướng với không gian văn hóa, lịch sử gắn liền với Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam.

Sau Quảng Ninh, chương trình dự kiến đến với giảng viên, sinh viên Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, đồng thời tổ chức các hoạt động trình diễn tại Ninh Bình và Thanh Hóa. Mỗi địa phương sẽ có không gian trình diễn riêng, kết hợp nét đặc sắc về thiên nhiên, lịch sử và văn hóa với nghệ thuật cờ tướng.

Bên cạnh màn trình diễn giữa hai kỳ thủ Việt Nam và Trung Quốc, chương trình còn có hoạt động giao lưu, biểu diễn cờ tưởng tượng và thi đấu đồng thời với 4 kỳ thủ chơi cờ trên bàn. Các sự kiện dự kiến được phát sóng, bình luận trực tiếp trên nền tảng số và truyền hình, qua đó đưa cờ tướng đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thông qua chuỗi hoạt động, Ban Tổ chức kỳ vọng góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh thần vượt khó, quảng bá du lịch địa phương và thúc đẩy phong trào cờ tướng tại Việt Nam.