Kỳ tích sinh 3 cực non tháng, các bé chào đời cách nhau 36 giờ

Hành trình mang tam thai nhiều biến cố

Ngày 2/10, chị Phạm Hồng Nhung (Hải Phòng) cùng 3 người con quay trở lại Bệnh viện Đại học Phenikaa sau hành trình gian nạn 200 ngày chăm sóc và nuôi dưỡng trong lồng ấp dành cho trẻ sơ sinh cực kỳ non tháng. Từ cân nặng chỉ vài trăm gram với rất nhiều nguy cơ về mắt, hô hấp, não,… sau 3 tháng, mỗi bé đã phát triển được hơn 3kg, với các chức năng hoàn toàn bình thường.

Chia sẻ về phóng viên, chị Phạm Hồng Nhung cho biết, do bị buồng trứng đa nang, vợ chồng chị phải thụ tinh trong ống nghiệm và sau đó chị mang song thai. Đến tuần thứ 7 đi siêu âm, vợ chồng bất ngờ nhận được kết quả mang tam thai với 3 buồng ối, 2 bánh rau. Niềm vui vừa đến, nỗi lo lắng lại ập đến khi vợ chồng chị Nhung phải đối mặt với hành trình dài của những biến chứng nguy hiểm ở người mang tam thai.

"Có thời điểm, bác sĩ nói cơ hội giữ được thai kỳ chỉ còn khoảng 30%. Với người khác, 30% có thể là ít. Nhưng với tôi, 30% vẫn là hy vọng”, chị Nhung nhớ lại. Trong suốt thai kỳ, chị trải qua nhiều lần thăm khám và được theo dõi sát sao.

Ba bé sinh ba khỏe mạnh trước ngày xuất viện. Ảnh: Cắt từ clip

36 giờ trì hoãn sinh giành thêm cơ hội cho hai em bé

Thai kỳ bước sang 27 tuần 5 ngày thì biến cố xảy ra. Buồng ối của một thai nhi nằm thấp nhất bị vỡ. Các bác sĩ lập tức đánh giá lại tình trạng của cả mẹ và ba thai nhi. Đây là tình huống đặc biệt khó bởi khi một thai nhi đã chào đời, tử cung thường tiếp tục co bóp và có thể khiến hai thai còn lại cũng phải sinh theo.

Chị Nhung nhớ khi ấy bác sĩ tư vấn rõ ràng mục tiêu của ê-kíp khi đó không phải giữ thai bằng mọi giá, mà là nếu mẹ và hai thai còn lại vẫn an toàn, cố gắng kéo dài thai kỳ thêm từng giờ. Đại gia đình hai bên đều tin tưởng và hy vọng những đứa trẻ sẽ an toàn.

Sáng 11/6, những cơn co tử cung vượt quá khả năng kiểm soát của thuốc. Thai nhi đầu tiên tụt xuống âm đạo. Các bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định cho trẻ sinh thường. Bé đầu tiên chào đời chỉ nặng khoảng 900g. Ngay khi em bé được chuyển sang Khoa Sơ sinh, các bác sĩ lại bắt đầu một cuộc chạy đua tiếp tục giữ hai em bé còn lại trong bụng mẹ.

Sau khi bé thứ nhất chào đời, 36 giờ sau, bốn ê-kíp cùng trở lại phòng mổ. Ê-kíp gây mê hồi sức kiểm soát tình trạng của người mẹ, chuẩn bị máu đề phòng băng huyết; ê-kíp sản khoa tiến hành cuộc mổ; hai ê-kíp sơ sinh đồng thời sẵn sàng tiếp nhận hai trẻ cực non.

3 em bé trở lại bệnh viện để tái khám

Chị Phạm Hồng Nhung và gia đình có những chia sẻ xúc động tại chương trình

TS.BS Nguyễn Thị Sim, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Trung tâm Y học bào thai, Bệnh viện Đại học Phenikaa, chia sẻ: “Để tránh sinh cực non cả 3 bé cùng lúc, chúng tôi đã hội chẩn và bài toán lúc này không còn là “có sinh hay không” mà câu hỏi khó hơn “liệu cuộc sinh của hai em còn lại có thể trì hoãn hay không?”.

Thông thường, khi một thai nhi chào đời, tử cung sẽ tiếp tục co bóp để đẩy thai còn lại ra ngoài. Trước ranh giới ấy, các bác sĩ đã đưa ra một quyết định táo bạo và cân não nhất trong sản khoa hiện đại: Thực hiện kỹ thuật sinh trì hoãn – cố gắng tiếp tục giữ 2 thai nhi còn lại trong tử cung người mẹ.

“Sinh trì hoãn là điều chưa từng có sách giáo khoa nào hướng dẫn và đội ngũ bác sĩ sản khoa có vài chục năm kinh nghiệm của chúng tôi chưa ai nghe về ca tương tự ở đâu. Bằng kinh nghiệm của cả ê-kíp, chúng tôi triển khai phương án này với quyết tâm từng giây không được sai sót”, TS.BS Nguyễn Thị Sim chia sẻ.

Đối với trẻ cực non tháng, thêm thời gian trong tử cung là điều vô cùng có giá trị để các cơ quan quan trọng của thai tiếp tục hoàn thiện, cũng như các liệu pháp bảo vệ phổi, bảo vệ thần kinh các bác sĩ đã áp dụng trước đó có thời gian quý giá phát huy tác dụng.

Ba em bé đều sinh cực non, cân nặng chỉ khoảng 900-1.000g và gặp tình trạng suy hô hấp. Các bé được chuyển ngay đến Khoa Sơ sinh để hỗ trợ hô hấp và chăm sóc đặc biệt.

Sau 2 tháng, cả 3 đã cai thở máy và tự thở hoàn toàn. Ngày 14/9, cả 3 bé được xuất viện sau 3 tháng điều trị và chăm sóc đặc biệt, với cân nặng từ 3,57kg đến 3,70kg. Điều khiến gia đình và các y bác sĩ hạnh phúc đó chính là các cháu bú tốt, phản xạ sơ sinh tốt và vận động bình thường.

TS.BS Nguyễn Thị Sim chia sẻ về 36 giờ tạo ra kỳ tích cho ca tam thai.

Gặp lại ê kíp các bác sĩ, Phạm Hồng Nhung xúc động cho biết, hành trình gian nan kéo dài hơn 200 ngày khép lại, gia đình hạnh phúc bên 3 em bé lớn lên từng ngày. Đây là điều mà tiến bộ của y học bào thai và hệ thống y khoa, cùng sự nhân văn, đồng hành của các bác sĩ đem lại, mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho gia đình.