Kỹ thuật xử trí đục thủy tinh thể chín trắng của Việt Nam được chia sẻ tại hội nghị quốc tế

BS-CK2 Hoàng Trung Kiên trực tiếp thao tác mô phỏng và chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng cùng các chuyên gia nhãn khoa quốc tế Ảnh: MSG

Nghiên cứu do BS-CK2 Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Điều hành Cấp cao, Chuyên môn Y khoa, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, cùng nhóm bác sĩ thuộc hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn thực hiện. Công trình tập trung vào một trong những tình huống khó trong phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco.

Theo nhóm nghiên cứu, đục thủy tinh thể chín trắng căng phồng thường gặp ở những người để bệnh kéo dài. Khi đó, bao thủy tinh thể mỏng, chịu áp lực lớn từ bên trong, trong khi phẫu thuật viên khó quan sát do mất ánh đồng tử. Nếu mở bao không kiểm soát, dịch nhân có thể thoát ra đột ngột, làm đường rách lan ra chu biên, còn gọi là “dấu hiệu cờ Argentina”, gây khó khăn cho quá trình phẫu thuật.

Từ thực tế này, nhóm nghiên cứu đề xuất kỹ thuật chọc kim 18G tại vị trí 1/3 ngoài của bao trước, thay vì chọc ở trung tâm. Theo nhóm tác giả, vùng bao này dày hơn và có khả năng chịu lực tốt hơn, giúp giải áp trong bao từ từ, kiểm soát lượng dịch nhân thoát ra, duy trì sự ổn định của tiền phòng và hạn chế nguy cơ rách bao.

Báo cáo của bác sĩ Hoàng Trung Kiên và các cộng sự tại phiên Phẫu thuật đục thể thủy tinh phức tạp: Đồng tử nhỏ, đục thể thủy tinh trắng và các kỹ thuật cố định cứu vãn Ảnh: MSG

Nghiên cứu được thực hiện trên 99 mắt. Kết quả ghi nhận tỷ lệ thành công 98,9%; tất cả trường hợp đều đặt được kính nội nhãn đúng vị trí. Sau 3 tháng theo dõi, thị lực của người bệnh ổn định. Một điểm được nhóm nghiên cứu nhấn mạnh là kỹ thuật sử dụng kim 18G, dụng cụ phổ biến trong thực hành y khoa, không đòi hỏi laser hoặc các thiết bị chuyên dụng có chi phí cao.

Theo đó, phương pháp có thể được tham khảo trong những cơ sở y tế có điều kiện trang thiết bị khác nhau. “Giá trị của một giải pháp y khoa không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở khả năng mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Chúng tôi hướng tới một kỹ thuật an toàn, có tính ứng dụng và có thể được các đồng nghiệp tiếp cận trong nhiều điều kiện thực hành khác nhau”, BS-CK2 Hoàng Trung Kiên chia sẻ.

Trước khi được giới thiệu tại ESCRS 2026, nghiên cứu của nhóm bác sĩ Việt Nam đã được công bố trên Clinical Ophthalmology, tạp chí chuyên ngành nhãn khoa quốc tế có bình duyệt và được lập chỉ mục trên PubMed của Thư viện y khoa Quốc gia Hoa Kỳ.

ESCRS là tổ chức chuyên môn quốc tế trong lĩnh vực phẫu thuật đục thể thủy tinh và khúc xạ, quy tụ hơn 7.500 hội viên đến từ khoảng 130 quốc gia. Hội nghị thường niên của tổ chức là diễn đàn để các chuyên gia cập nhật kỹ thuật phẫu thuật, công nghệ mới và chia sẻ các nghiên cứu trong lĩnh vực nhãn khoa. Việc một nghiên cứu hình thành từ thực tiễn điều trị tại Việt Nam được công bố trên tạp chí quốc tế và giới thiệu tại một hội nghị chuyên ngành lớn tạo thêm cơ hội để kinh nghiệm lâm sàng của các bác sĩ Việt Nam được trao đổi, đánh giá trong cộng đồng chuyên môn quốc tế. Theo Tổ chức Y tế thế giới, đục thủy tinh thể hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực và mù lòa trên thế giới. Cứ hai người cần phẫu thuật đục thủy tinh thể thì có một người chưa được tiếp cận dịch vụ này. Khoảng cách trong khả năng tiếp cận phẫu thuật vẫn còn đáng kể, đặc biệt tại các quốc gia và khu vực có nguồn lực y tế hạn chế.